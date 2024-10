Élection de Mar Galceran : un an plus tard, quel bilan pour l’inclusion des personnes en situation de handicap ?

Une députée au service de l’inclusion

María del Mar Galcerán Gadea œuvre pour une meilleure reconnaissance des personnes en situation de handicap. Suite à son expérience personnelle et professionnelle, elle considère que la vision du handicap passe avant tout par les termes employés. Pour elle, cela peut évoluer en adoptant des termes comme “personas con capacidades diferentes”, en français des “personnes avec des capacités différentes”.

Comme tout être humain, les personnes en situation de handicap ne souhaitent pas se faire assister ; garder leur autonomie et leur dignité est indispensable.

Engagée au Parti populaire espagnol (PP) depuis ses 18 ans, l’élection de Mar Galcerán démontre sa volonté d’aller au-delà du handicap et de lutter contre les stéréotypes tout en s’alignant aux idées politiques de son parti.

Elle remet en question le langage employé vis-à-vis du handicap. Selon la députée, “le terme “invalide” (“minusválido” en espagnol) veut dire que nous sommes moins valides. Nous sommes aussi valides que n’importe qui et les mots ont du poids.”

Ayant souffert de harcèlement et de discrimination pendant son cursus de formation professionnelle, personne ne lui a tendu la main alors qu’elle l’offre aujourd’hui. Pendant son cursus scolaire, aucun de ses camarades n’était à ses côtés pour l’épauler ; sa famille était son seul appui pour l’encourager.

Lors d’une interview, Mar Galcerán a témoigné de sa souffrance lorsqu’elle était plus jeune : “Nous devons apprendre à accepter la différence comme une valeur.”

De 2014 à 2018, l’actuelle députée est présidente de l’association Syndrome de Down (ASINDOWN Valence). C’est la première fois en Espagne qu’une personne trisomique prend de telles responsabilités. En 2022, elle est désignée secrétaire en charge des personnes en situation de handicap à la délégation valencienne du PP.

Du fait de son parcours, elle souhaite mener à bien son programme en faveur du handicap. La plupart des personnes valides se concentrent souvent sur les inconvénients du handicap sans prendre en compte les compétences réelles.

Selon les propos de la députée, “Les personnes, comme moi, ont le droit de naître, de suivre des études, de travailler… En somme, avoir une vie aussi autonome et indépendante que possible, sans être marginalisé.”

La personne en situation de handicap devrait pouvoir suivre une scolarité ordinaire de qualité sans être empêchée à certains moments. Elle milite pour que la société s’ouvre davantage à la diversité et apprenne à reconnaître la richesse du handicap.

Les bienfaits de son élection

L’élection de Mar Galcerán fait évoluer la représentativité des personnes en situation de handicap dans les fonctions électives en Espagne. Cela permet d’influer sur les politiques publiques nationales et européennes.

En effet, elle est membre de trois commissions : la commission des arrêtés, la commission des droits humains ainsi que la commission permanente non législative des politiques intégrales du handicap, occupant dans cette dernière la fonction privilégiée de vice-présidente. A cet effet, Mar Galcerán se mobilise sur l’évolution des politiques sociales, notamment pour les personnes handicapées.

Depuis son élection en septembre 2023, la députée régionale a répondu à plusieurs initiatives. Courant 2023, la politicienne a répondu aux questions suivantes qui sont restées en suspens : la situation des personnes en situation de handicap, les politiques pour faire progresser les conditions de vie des personnes handicapées et des sans domicile fixe, des mesures pour réduire le taux de pauvreté. C’est pourquoi elle présente de nouveau ces sujets au Parlement régional en 2024.

Plusieurs sujets sont en cours de traitement, notamment les politiques pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap, la stratégie du Ministère de la Santé régional vis-à-vis des handicapés présentés en septembre 2024 et deux autres propositions avec des amendements.

La première procédure législative ordinaire en commission porte sur la modification du paragraphe 1 de l’article 74 de la Loi Organique 2/2006, du 3 mai, en Éducation. La proposition de la résolution du parti politique de la députée est la suivante : “inclure la possibilité de prolonger la scolarisation dans les centres d’éducation spécialisée au-delà de vingt-et-un ans, et octroyer la décision de fixer un âge limite de maintien en scolarisation aux communautés autonomes”. La deuxième procédure législative est dédiée à l’évolution du statut des personnes en situation de handicap au sein de la Communauté valencienne en proposant différents amendements.

Elle a également pour objectif de faire ramener le délai d’obtention du “Certificado de Discapacidad” de deux ans à trois mois. C’est l’équivalent de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en France.

Le fait d’être une élue locale a soulevé la curiosité de journalistes d’Europe et du monde entier qui l’ont interviewée pour mieux la connaître et mettre en valeur les compétences différentes du handicap.

Mar Galceran incarne un changement dans la considération et l’inclusion des personnes en situation de handicap en Espagne et au-delà. Son élection et son engagement sont une transition vers une société plus diversifiée, sortant de la norme établie.

Pour le PP de Valence et son président Carlos Mazón Guixot, “la députée est un “symbole” et un “exemple” pour les personnes en situation de handicap afin d’aller au bout de ses objectifs”. En outre, “son intégration aux Corts Valenciennes est une étape de plus pour obtenir l’insertion sociale et professionnelle comme une vraie réussite.”