Élection en Pologne : un changement pour l’Europe ?

Le 1er juin 2025 Karol Nawrocki a remporté l’élection présidentielle polonaise lors du second tour. Âgé de 42 ans, cet historien de formation était soutenu par le parti de la formation politique de droite, Droit et Justice (PiS). Sa campagne s’est articulée autour de la promotion des valeurs traditionnelles polonaises. Connu pour ses positions eurosceptiques et sa proximité idéologique avec la mouvance pro-Trump, il entame un mandat de cinq ans à la présidence du pays.

Sur la base des résultats du premier tour penchant en faveur de Rafał Trzaskowski (31,4 % des voix), maire de Varsovie et membre du parti Plate-forme civique , Karol Nawrocki (29,5 %) a pourtant réussi à s’imposer de justesse lors du second tour de l’élection présidentielle, selon les données de la Commission électorale nationale.

Avec un taux de participation s’élevant à72,8%, il l’a emporté avec 50,89 % des voix contre 49,11 % pour son adversaire, selon les résultats officiels. Cette victoire étroite s’inscrit dans un contexte politique polarisé, où les réformes du gouvernement de Donald Tusk ont souvent été bloquées par l’ancien président nationaliste Andrzej Duda.

La difficulté se manifeste également dans le fonctionnement de la cohabitation entre Karol Nawrocki et le gouvernement centriste : le nouveau président dispose d’un droit de veto qui lui permet de bloquer une partie des législations proposées par l’ancien gouvernement pro-européen. Parmi les textes restés en suspens figurent des réformes de la justice, des lois visant à restaurer l’indépendance des médias, à assouplir la législation sur l’avortement, ainsi que des mesures destinées à garantir les droits des personnes LGBTQ+.

La montée de la droite à l’Est : le cas polonais

À l’image de l’évolution politique observée en Hongrie, la victoire de Karol Nawrocki en Pologne s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement des droites conservatrices en Europe centrale et de l’Est. Cette victoire reflète une tendance générale à la droitisation de l’Europe centrale, observé également en Slovaquie, où Robert Fico est revenu au pouvoir avec un programme conservateur, ou encore en République tchèque, où les forces nationalistes ont gagné en influence. À l’échelle du continent, les résultats des élections européennes de 2024 ont confirmé cette tendance, avec une poussée des partis souverainistes dans plusieurs États membres.

Porté par un discours axé sur les valeurs nationales, Nawrocki a mené sa campagne avec le slogan « Les Polonais d’abord », ciblant notamment la politique d’accueil des réfugiés ukrainiens. Bien qu’il affirme vouloir maintenir le soutien officiel de la Pologne à l’Ukraine, il s’est exprimé à plusieurs reprises contre l’adhésion de ce pays à l’OTAN et a critiqué l’ampleur des aides accordées aux Ukrainiens réfugiés en Pologne. Dans une vidéo, il déclare que les prestations sociales doivent être « avant tout destinées aux Polonais » et que ces derniers devraient bénéficier d’une priorité dans les files d’attente médicales. Il a également reproché à Kiev un manque de reconnaissance envers Varsovie, dénonçant l’« insolence » du président Volodymyr Zelensky à l’égard de la Pologne (Le Monde).

Les réactions européennes

Les réactions à l’élection de Karol Nawrocki à la présidence polonaise n’ont pas tardé à affluer depuis les capitales européennes. Sur le réseau social X, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé sa confiance quant à la poursuite d’une « très bonne coopération » avec Varsovie. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, a salué une victoire « fantastique », en écho à sa propre ligne politique conservatrice.

Du côté de l’Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a déclaré espérer « une coopération fructueuse avec la Pologne et avec le président Nawrocki personnellement ». En Allemagne, le président Frank-Walter Steinmeier a adressé ses félicitations, tout en soulignant la nécessité d’une collaboration « fondée sur l’État de droit », dans un contexte où le nouveau président polonais pourrait adopter un ton plus ferme vis-à-vis de Berlin et de Bruxelles.

En France, Emmanuel Macron a félicité Karol Nawrocki et appelé à « renforcer le lien qui unit la Pologne et la France ». Il a ajouté : « Continuons de bâtir une Europe forte, indépendante, compétitive et respectueuse de l’État de droit. » Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a quant à lui appelé le président élu à « œuvrer avec la France et l’Allemagne à la souveraineté et à l’autonomie stratégique » du continent. Enfin, la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a aussi félicité le nouveau président tout en mentionnant les « valeurs communes » entre la Pologne et l’Italie.

La victoire de Karol Nawrocki pourrait modifier les équilibres internes de l’Union européenne. Le nouveau président polonais se montre réservé face à un approfondissement de l’intégration européenne, peu favorable aux politiques climatiques ambitieuses et critique de certaines orientations communes en matière migratoire. Il pourrait ainsi se rapprocher des positions défendues par les membres les plus conservateurs du Conseil européen. Cette élection ouvre ainsi une nouvelle phase de cohabitation sous tension entre un gouvernement au parlement pro-européen et un président conservateur. Il ne reste plus qu’à voir si Varsovie choisira la confrontation ou bien le compromis avec ses partenaires européens dans les mois à venir.