Élections européennes : c’est aujourd’hui ! LE mode d’emploi

Aujourd’hui, le 9 juin 2024, plus de 400 millions d’Européen·ne·s sont appelé·e·s à voter pour élire les futur·e·s membres du Parlement européen. En quoi consistent ces élections, qui peut voter et comment ? Toutes les réponses dans cet article !

Qu’entend-on par “élections européennes” ?

Tous les 5 ans, les citoyen·ne·s des 27 États membres de l’Union européenne (UE) sont invité·e·s à se rendre aux urnes afin de désigner leurs futur·e·s eurodéputé·e·s. Ces élections sont très importantes puisqu’à l’échelle de l’UE, ce sont les seules élections qui se déroulent au suffrage universel direct. En insérant un bulletin dans l’urne, vous désignez directement vos représentant·e·s !

Le Parlement européen est un peu l’équivalent de l’Assemblée nationale française : il amende et adopte les législations européennes, et contrôle l’action de la Commission européenne (l’équivalent du Gouvernement français). Ses décisions concernent environ 450 millions d’Européen·ne·s, et sa composition doit donc refléter l’opinion politique de l’ensemble de ses citoyen·ne·s.

Qui élit-on et pour combien de temps ?

Les élections européennes ont lieu tous les 5 ans en mai ou juin dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. Les dernières élections européennes se sont déroulées du 23 au 26 mai 2019. Elles sont organisées dans tous les États membres de l’Union européenne avec les modalités de vote propres à chaque État.

Les eurodéputé·e·s ont un mandat de 5 ans et siègent dans l’hémicycle du Parlement européen au sein d’un des sept groupes politiques. Ces sept groupes regroupent tous les partis avec des idéologies similaires au sein de l’Europe : par exemple, les partis socio-démocrates siègent tous ensemble au sein du groupe S&D. Au total, 705 membres siègent au Parlement !

Les élections européennes sont des élections qui utilisent un mode de scrutin dit “proportionnel”. Les différents partis politiques composent des listes ; selon le pourcentage des votes que chaque parti reçoit, un certain nombre de sièges leur sera attribué. Par exemple, si un parti français reçoit 20% des voix, les 16 premières personnes sur la liste seront élues.

Chaque État a un nombre de sièges qui lui est attribué : celui-ci est calculé selon le nombre d’habitants de chaque État, avec un seuil minimal de 6 sièges afin que les États plus petits, comme Malte et le Luxembourg, puissent avoir une représentation juste. Pour la France, il y a 79 sièges d’eurodéputé·e·s à remplir.

Les élections européennes : qui peut voter ?

Pour voter aux élections européennes, il faut remplir trois conditions :

Être citoyen · ne européen · ne : chaque personne ayant la nationalité d’un des pays de l’Union européenne est un · e citoyen · ne européen · ne.

ne européen ne : chaque personne ayant la nationalité d’un des pays de l’Union européenne est un e citoyen ne européen ne. Être âgé d’au moins 18 ans sauf pour certains États membres de l’UE : en Autriche, à Malte et en Grèce, les citoyens jouissant de la nationalité de ces trois États membres de l’UE, peuvent voter avant 18 ans, à savoir à partir de 16 ans.

pour certains États membres de l’UE : en Autriche, à Malte et en Grèce, les citoyens jouissant de la nationalité de ces trois États membres de l’UE, peuvent voter avant 18 ans, à savoir à partir de 16 ans. Être inscrit · e sur les listes électorales

Où est-ce que je peux voter ?

Tu peux voter pour les élections européennes depuis ton bureau de vote habituel : c’est celui où tu es inscrit sur les listes électorales. Si tu as déjà effectué ta journée d’appel, tu es automatiquement inscrit sur les listes de ta commune. Si depuis tu habites ailleurs, tu as la possibilité de t’inscrire sur les listes électorales de ta nouvelle commune.

Et si tu te trouves à l’étranger lors des élections européennes (en profitant par exemple des opportunités de mobilité comme DiscoverEU ou Erasmus), tu as plusieurs possibilités. Tu peux donner procuration à une personne qui votera pour toi en France, ou voter directement au Consulat français le plus proche.

Mais tu peux aussi voter directement dans le pays dans lequel tu résides ! Savais-tu que les citoyen·ne·s européen·ne·s peuvent voter pour les élections municipales et européennes n’importe où en Europe ? Ils peuvent aussi s’y porter candidat·e ! Ainsi, lors des dernières élections européennes, Sandro Gozi a été élu sur une liste française, alors qu’il est italien.