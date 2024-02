Elections européennes de 2024 : le casse-tête jeune ?

Favoriser leur accès au vote et à la candidature

Commençons par le plus évident : on ne peut pas s’attendre à ce que les jeunes citoyens européens soient intéressés par les élections s’ils ne peuvent pas voter, ni se présenter en tant que candidat.

L’âge minimum des électeurs ainsi que celui des députés européens est déterminé au niveau national, par chaque État membre de l’UE. Dans 16 pays, parmi lesquels la France, les candidats doivent avoir au moins 18 ans pour pouvoir se présenter en tant que candidat. En Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, en Estonie, en Irlande, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie, les candidats doivent avoir 21 ans. En Roumanie, il faut avoir 23 ans pour présenter sa candidature, tandis que le seuil est de 25 ans en Italie et en Grèce.

La présente législature démontre le manque de jeunes députés au sein de l’hémicycle du Parlement européen. Seulement six parlementaires européens ont aujourd’hui moins de 30 ans. Parmi eux, la plus jeune est Kira Marie Peter-Hansen, une Danoise, qui fait partie du groupe des Verts/Alliance libre européenne. Au moment de son élection en 2019, elle avait 21 ans, ce qui en fait la députée européenne la plus jeune jamais élue.

En ce qui concerne l’âge minimum de vote, il n’est pas le même non plus entre les Etats membres. L’âge de vote est fixé à 16 ans en Autriche, en Allemagne, à Malte et en Belgique, à 17 ans en Grèce et à 18 ans dans le reste de l’UE.

L’abaissement de l’âge du vote est un débat de longue date, notamment en France. L’idée de fixer l’âge minimum du vote à 16 ans estsoutenue par la maire de Paris, Anne Hidalgo, l’écologiste Yannick Jadot et l’insoumis Jean-Luc Mélenchon. Une mesure qui, bien que soutenue par une majorité de leurs adhérents, ne fait pas l’unanimité dans leur parti respectif.

Parler des sujets qui les intéressent

Pour inciter la jeunesse à voter lors des élections européennes, les candidats doivent exprimer des idées qui tiennent à cœur les jeunes.

Pour augmenter la participation des jeunes en politique, deux organisations citoyennes, Make.org et JEF Europe, se sont associés et ont lancé une grande consultation dénommé EurHope, afin de définir les priorités des jeunes âgés de 15 à 35 ans en Europe. Plus de 1,5 million de réponses ont été reçues, venant des 27 Etats membres de l’UE.

Selon le sondage, les mesures « vertes » sont les plus importantes et prioritaires pour les jeunes. Parmi celles-ci figurent les propositions suivantes : accélérer la transition énergétique et réduire les émissions de carbone, renforcer la protection de la biodiversité, soutenir les industries axées sur le recyclage et la durabilité,ou développer un transport ferroviaire plus efficace et accessible.

Le Qatargate, une affaire qui a révélé la corruption au sein du Parlement européen, s’est également reflétée dans les résultats du sondage. Les jeunes revendiquent la création d’une institution forte, indépendante et efficace pour étudier et poursuivre ces affaires de corruption et empêcher une influence croissante des lobbies et des influences étrangères.

Ne font pas débat les appels à renforcer l’industrie européenne et la production indépendante, notamment à travers le programme Made in Europe. C’est dans le même esprit que les jeunes soutiennent les initiatives visant à améliorer la qualité de l’éducation, à augmenter les salaires des enseignants et à garantir l’accès gratuit à l’éducation supérieure, dans toute l’Europe.

Impliquer les célébrités

Les autorités européennes espèrent que les célébrités les plus populaire parmi les jeunes pourraient les inciter à participer aux élections européennes.

Par exemple, la Commission européenne souhaite collaborer avec Taylor Swift, une chanteuse américaine, pour augmenter la participation électorale parmi les jeunes.

Comme l’a expliqué le vice-président de la Commission, le Grec Margaritis Schinas : "personne ne peut mobiliser la jeunesse mieux que les jeunes eux-mêmes". Le fonctionnaire européen a cité l’exemple de Taylor Swift. Non seulement elle a été nommée « Personne de l’année » par le Time, mais elle a également réussi à motiver les jeunes Américains à s’inscrire sur la plateforme Vote.org pour participer aux élections nationales de l’automne 2024. Un simple post sur le compte Instagram de la chanteuse a eu un résultat impressionnant : la plateforme a enregistré plus de 35 000 nouvelles inscriptions le jour même, soit une augmentation de 23 % par rapport à la même journée de l’année précédente.

Cela tombe bien : ce printemps, Taylor Swift doit se rendre en Europe dans le cadre de sa tournée mondiale. Margaritis Schinas espère faire de même pour les élections européennes : « J’espère vraiment qu’on en fera de même pour les jeunes Européens, j’espère vraiment que quelqu’un dans son équipe médias pourra lui transmettre notre requête », a-t-il dit.

Il faut noter que, selon les chiffres du Parlement européen, les élections européennes de 2019 ont été marquées par une augmentation significative de la participation électorale. Le chiffre de 50,66 % représente le taux de participation le plus élevé depuis les élections européennes de 1994. L’augmentation la plus forte a été observée chez les jeunes. Cependant, les personnes plus âgées restent plus susceptibles de voter. Espérons qu’en 2024, la jeunesse sera encore plus mobilisée pendant le scrutin et plus représentée au Parlement européen.