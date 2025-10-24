Élections législatives aux Pays-Bas : une nation à la croisée des chemins

Les Pays-Bas voteront le 29 octobre 2025 lors d’élections générales pour pourvoir les 150 sièges de la Chambre des représentants ( Tweede Kamer , la chambre basse du parlement néerlandais). Le scrutin, convoqué de manière anticipée après la chute du gouvernement du Premier ministre sortant Dick Schoof, se déroule dans un climat de fortes tensions politiques sur la migration, le logement et l’avenir démocratique du pays.

Un système électoral qui favorise une large représentation des partis politiques

Les Pays-Bas fonctionnent selon un régime parlementaire bicaméral basé sur la représentation proportionnelle. Les électeurs choisissent parmi des listes nationales, et chaque parti obtient un nombre de sièges correspondant à sa part de voix obtenus.Officiellement, il n’y a pas de seuil minimum de voix à receuillir pour entrer à la Chambre des représentants. Toutefois, en pratique, un parti politique doit recolter environ 0,67% des suffrages exprimés pour décrocher au moins un siège. Ce modèle favorise la diversité politique et la nécessité de coalitions. En effet, pour gouverner, une alliance d’au moins 76 sièges est indispensable. En 2025, 27 partis se présentent à la compétition électorale.

Une campagne polarisée autour des thèmes de la migration et du logement﻿

La campagne électorale a été dominée par quatre thèmes principaux : l’immigration, le coût du logement la fiscalité et le contrôle démocratique. C’est le départ du Parti pour la liberté (PVV, Partij voor de Vrijheid), classé à l’extrême droite, de la coalition au pouvoir qui a provoqué la chute du gouvernement, sur fond de désaccords autour de la politique en matière d’asile et de migration.

Le PVV de Geert Wilders caracole en tête des intentions de vote, promettant de verrouiller les frontières et d’affirmer la souveraineté nationale face à Bruxelles. En face, la coalition de gauche GroenLinks–PvdA (Gauche verte-Parti travailliste) menée par l’ancien commissaire européen Frans Timmermans mise sur la solidarité sociale, la transition climatique et la fiscalité équitable. Le parti libéral-conservateur du VVD (Parti populaire pour la liberté et la démocratie, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) de Dilan Yeşilgöz-Zegerius tente, quant à lui, d’incarner la continuité et la compétence économique avec un discours plus modéré sur la politique migratoire. Pieter Omtzigt, chef du nouveau parti Nieuw Sociaal Contract (Nouveau contrat social, NSC), capitalise de son côté sur la transparence et la réforme de l’administration.

Des sondages incertains pour une élection sans favori clair

﻿

Les derniers sondages dessinent une bataille extrêmement serrée. Selon Reuters, le PVV serait crédité de 30 à 34 sièges, le VVD entre 20 et 25, tandis que GroenLinks–PvdA s’établirait autour de 25 à 30. Le NSC et D66 (libéraux) suivent de près. Au total, près de 16 partis pourraient entrer au parlement. Personne n’approche de la majorité : l’après-scrutin s’annonce donc marqué par de longues et délicates négociations de coalition.

L’État de droit, au cœur du débat électoral

﻿

Un rapport de l’Ordre des avocats des Pays-Bas a mis en garde contre plusieurs propositions jugées contraires à la Constitution ou à l’État de droit. Ce signal d’alarme a attisé le débat sur les limites du populisme et la responsabilité démocratique. Les réseaux sociaux, devenus le théâtre central de la campagne, amplifient ces clivages tout en servant de canal privilégié pour séduire les jeunes électeurs soucieux du climat et du pouvoir d’achat.

Et après, quel cap pour les Pays-Bas ?﻿

Si le PVV de Geert Wilders arrive en tête, il devra convaincre des partenaires réticents à gouverner avec lui. À l’inverse, une coalition du centre ou de la gauche pourrait replacer les priorités sur le logement, la justice sociale et l’intégration européenne. Au-delà des alliances, ce scrutin redéfinira la place des Pays-Bas dans une Europe en pleine mutation.