Embarquement immédiat à bord des trains de nuit européens !

Que vous soyez étudiant à l’étranger, grand voyageur ou bien simplement quelqu’un qui aime vivre de nouvelles expériences, vous n’avez pas pu passer à côté de l’ouverture de nombreuses lignes de trains de nuit dans l’Union Européenne (UE) ces dernières années. L’UE essaye en effet de développer une mobilité plus douce et les liaisons ferroviaires nocturnes semblent être un bon moyen de relier les grandes villes européennes. La dernière en date : la réouverture de la ligne Paris-Berlin, en service depuis le 11 décembre 2023. Embarquez pour un petit tour d’ensemble des trains de nuit en Europe !

Les trains de nuit ne sont pas une nouveauté en Europe

Si l’on présente souvent ces trains de nuit comme une véritable innovation dans l’UE, ceux-ci existaient en réalité il y a plusieurs décennies. En effet, les grandes villes européennes ont longtemps été reliées par des liaisons ferroviaires nocturnes. Elles ont par la suite été remplacées par les offres des compagnies aériennes, souvent plus abordables que les billets de train. Cependant, les répercussions négatives des avions sur l’environnement dans un contexte d’intérêt croissant pour les enjeux climatiques ont incité les pays européens à revenir à une mobilité plus douce.

Le train est un moyen de transport populaire auprès des Européens puisque les réseaux ferroviaires des États membres ont été emprunté par 8 milliards de voyageurs en 2019. En 2020, la Commission européenne lance sa « stratégie pour une mobilité durable et intelligente » dans laquelle elle prévoit notamment le doublement du trafic des trains à grande vitesse dans l’UE d’ici 2030. Cette stratégie doit permettre la réalisation du pacte vert pour l’Europe qui prévoit d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.

Voyager la nuit, c’est possible (presque) partout en Europe

Si des lignes de train de nuit existaient déjà comme le Bruxelles-Vienne, le Paris-Vienne ou le Belgrade-Thessalonique, de nombreuses liaisons ont vu le jour depuis 2022, s’inscrivant ainsi dans la stratégie de la Commission européenne en matière de mobilité. Depuis 2022, il est possible de rejoindre Zurich depuis Prague en train de nuit, en passant par l’Allemagne ainsi que d’aller d’Hambourg à Stockholm et de Stuttgart à Venise. 2023 est également une année à succès pour les liaisons ferroviaires nocturnes avec l’ouverture du Amsterdam-Prague en avril et le Bruxelles-Berlin en mai.

Mais ces nouvelles modalités de transport sont soumises à certaines difficultés. Il est en effet parfois difficile de coordonner ces projets à l’échelle européenne en raison des différences des systèmes ferroviaires des États membres et de la saturation des gares. Les compagnies qui développent ces offres doivent également répondre à une demande très diverse allant de l’étudiant sans trop de moyens au voyageur régulier plus adepte de luxe et de confort.

Des projets en développement constant

La nouvelle liaison Paris-Berlin qui a rouvert le 11 décembre 2023, après 9 ans d’interruption, fait partie des projets parmi les plus attendus permettant de relier deux capitales phares de l’Europe. 3 fois par semaine et en moins de 14 heures, il est possible d’aller d’une ville à l’autre avec des billets à partir de 29,90 € pour les réservations de places assises. Le train s’arrête à Strasbourg, Francfort-sur-le-Main, Erfurt et Halle. Au même moment, le train de nuit reliant Bruxelles à Vienne circule tous les jours contre 3 fois par semaine avant. La start up Midnight Train prévoit également douze liaisons entre Paris et des villes européennes d’ici 2030.

Dès 2025, on devrait pouvoir emprunter un Paris-Venise ainsi qu’un Amsterdam-Barcelone. D’ici 2026, une liaison nocturne reliant Paris et Rome en passant par Milan et Florence devrait voir le jour.