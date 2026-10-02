Dans les années à venir, l’Union européenne va devoir faire face à une contraction de son approvisionnement énergétique et à une multiplication des crises climatiques : la « double contrainte carbone ». Reste désormais à savoir si elle la subit, ou si elle en fait le fondement d’un autre modèle : celui que le rapport Meadows esquissait déjà en 1972 dans Les Limites à la croissance raisonnant à partir des flux physiques tangibles plutôt que de conventions abstraites.

Deux contraintes pour un même défi

Mars 2026 : le détroit d’Ormuz se ferme après le déclenchement de la guerre en Iran par les Etats-Unis, le baril de pétrole dépasse alors le seuil des 100 dollars et le gaz double de prix en Europe en l’espace de quelques jours. Le même été, des canicules à répétition frappent le continent. D’un côté, une pénurie physique soudaine et de l’autre, un dérèglement climatique qui s’accentue d’année en année. Deux chocs de nature différente, survenus presque simultanément : c’est exactement cette combinaison que désigne le concept de « double contrainte carbone », forgé par le think tank The Shift Project fondé par Jean-Marc Jancovici afin d’appréhender ce qui se joue vraiment derrière ces crises en apparence disparates.

La première est bien connue : réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. Un choix politique, aussi difficile soit-il à mettre en œuvre.

La seconde l’est beaucoup moins : les stocks et l’approvisionnement en pétrole et en gaz vont se raréfier indépendamment de nos décisions. Les experts situent le pic de production du pétrole conventionnel au niveau mondial (le « peak oil »), moment où la production cesse de croître pour entamer son déclin, en 2008, une date que l’Agence internationale de l’énergie a depuis confirmée. Pour le gaz, ce maximum serait proche de 2025.

Avant même que cette limite physique ne soit pleinement atteinte, elle produit déjà ses effets, notamment des tensions géopolitiques autour des derniers gisements accessibles, et surtout une forte volatilité des prix, historiquement déconnectée de la disponibilité réelle des ressources.

Reste une question de fond : celle du lien entre l’approvisionnement énergétique et la croissance du PIB qui, plus concrètement, revient à savoir si l’on peut vraiment se passer des énergies fossiles. Construire une éolienne ou un réacteur nucléaire suppose d’extraire des métaux, de produire de l’acier et de transporter des composants ; autant d’étapes qui reposent aujourd’hui presque entièrement sur l’abondance énergétique. La transition bas-carbone s’appuie donc, paradoxalement, sur l’infrastructure qu’elle cherche à remplacer.

L’Europe, à découvert face à cette contrainte

L’Union européenne aborde ce basculement dans une position particulièrement inconfortable : elle ne dispose presque d’aucune ressource fossile propre. Selon Eurostat, 90 à 95 % du pétrole et du gaz consommés dans l’UE sont importés, et son taux de dépendance énergétique global atteignait 58,4 % en 2023. Seuls les Pays-Bas, le Danemark et la Roumanie conservent une production domestique significative, elle-même en déclin.

La consommation d’énergie et la croissance ont longtemps évolué main dans la main et ce lien tient toujours aujourd’hui. En Europe, on aime parler de « découplage » : le PIB allemand ou britannique augmente pendant que leur consommation d’énergie stagne. Sauf que ces pays n’ont pas réduit leur besoin réel en énergie, ils ont délocalisé leurs industries les plus énergivores vers l’Asie, la Chine en tête. L’énergie consommée pour fabriquer ce qu’ils importent ne disparaît pas, elle est comptée ailleurs. Une fois ces flux réintégrés, le lien entre croissance et énergie réapparaît, intact, à l’échelle mondiale.

En parallèle de cela, la demande ne va pas ralentir : le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) anticipe ainsi, pour la seule climatisation et réfrigération dans le monde, un passage de 5 000 TWh consommés en 2022 à 18 000 TWh en 2050, et cela sans compter les épisodes de sécheresses qui fragilisent déjà les chaînes d’approvisionnement. Concrètement, il faudra produire, en plus de ce qui existe déjà, une quantité d’électricité équivalente à près de la moitié de ce que consomme la planète entière aujourd’hui. Rien que pour se rafraîchir.

Ce que l’Europe peut faire de sa vulnérabilité

C’est pourtant sur cette instabilité que l’Europe peut construire un avantage décisif : choisir avant les autres un modèle de sobriété en arbitrant ouvertement ses usages énergétiques. Les États-Unis se sont construits sur le mythe d’un espace sans limites, une wilderness perçue comme un réservoir inépuisable à conquérir, et leur trajectoire énergétique reste structurée par cette course aux ressources comme l’illustre le développement de ses data centers. L’Europe, elle, n’a jamais disposé d’une telle illusion d’abondance. Elle doit donc hiérarchiser ses usages de l’énergie ; pas simplement pour gérer la pénurie, mais pour fixer, avant les autres, les règles du monde qui vient.

C’est là que la stabilité normative constitue un atout majeur, avec le « Brussels effect » (2012) d’Anu Bradford qui désigne la capacité de l’UE à imposer ses standards aux acteurs qui souhaitent accéder à son marché. Ainsi, une Union prévisible et prévoyante qui replace au centre le principe de précaution au sein d’un environnement instable devient in fine plus attractive qu’une puissance qui découvre ses vulnérabilités à chaque nouvelle crise.

Ce pouvoir d’influence ne dépend d’ailleurs pas exclusivement du poids de l’Europe dans les volumes mondiaux d’énergie ou d’émissions mais plutôt de sa capacité à être imité. Une norme n’a pas forcément besoin d’être portée par le plus gros acteur pour se diffuser : il faut qu’elle soit indivisible. La sobriété énergétique peut suivre le même chemin : si l’Europe fixe les premiers standards exigeants d’arbitrage des usages, ceux qui voudront vendre sur son marché les adopteront. La contrainte choisie devient alors norme universelle.

Un manque de vision global

Malgré la multiplication des rapports institutionnels, un déséquilibre persiste : on parle surtout d’adaptation au détriment d’une stratégie de décarbonation assumée comme un choix collectif. Les politiques publiques traitent en outre les secteurs de façon cloisonnée - énergie, agriculture, transport, industrie - alors que la double contrainte carbone exige une approche globale, où chaque arbitrage sur les terres ou l’électricité a des répercussions sur tous les autres usages.

Toutefois, arbitrer les usages ne suffira pas si l’on continue à mesurer la société avec les mêmes conventions abstraites. Le PIB ne capte ni l’épuisement des ressources, ni la dépendance aux importations, ni la vulnérabilité aux chocs et peut croître à l’infini tandis que les ressources, elles, sont bien limitées. C’est précisément là que se joue la désirabilité du modèle : tant que la sobriété se mesure en volume d’énergie perdu plutôt qu’en qualité de vie gagnée, elle restera vécue comme une privation. Changer d’indicateur, ce n’est pas un simple exercice statistique : c’est décider de ce que l’on choisit de rendre visible. Il s’agit désormais de présenter cette transformation non comme une privation mais comme une opportunité : celle d’un mode de vie repensé qui ne se mesure plus seulement en volume d’énergie consommée. Sans ce récit, la sobriété continuera d’être perçue comme une contrainte imposée, « punitive », plutôt que comme un choix de société assumé.