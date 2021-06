Euro Rétro 2000 : Une France magnifique remporte un tournoi mémorable

L’année 2000 marque l’ouverture de la 11ème édition du Championnat d’Europe des Nations de football. La compétition a eu lieu du 10 juin au 2 juillet 2000 en Belgique et aux Pays-Bas. Le vainqueur de cette édition fut la France le 2 juillet. Les Bleus illuminent le monde du foot, deux ans auparavant ils gagnaient la Coupe du monde chez eux.

Cette nouvelle ligne au palmarès est écrite grâce à une victoire dans une finale d’anthologie contre l’Italie (2-1), au cœur du stade de Feyenoord, à Rotterdam. Mais l’année 2000 correspond aussi à une année forte pour l’Union européenne entre poursuite de son élargissement, sa présence sur la scène internationale ainsi que la proclamation de sa charte sur les droits fondamentaux.

Une année forte pour la France

La finale, le 2 juillet 2000 est un match d’anthologie. L’équipe d’Italie, la Nazionale, mène 1-0 à partir de la 55e minute, grâce à Delvecchio. La fin du match semble inéluctable, mais c’était sans compter sur Sylvain Wiltord, le héros français qui égalisa sur l’ultime action du match, alors que le banc italien s’apprêtait à envahir la pelouse pour célébrer son titre. L’équipe de France, acharnée pour remporter cette victoire face aux Italiens, donne le coup décisif à la 103e minute avec le but de David Trezeguet. À cette époque, la règle du but en or, qui veut que la première équipe ayant marqué en prolongations remporte le match, existe encore (elle sera appliquée en 1996 et 2004). La France devenait donc championne d’Europe pour la deuxième fois de son histoire, 16 ans après le triomphe à l’Euro 1984 signé en grande partie par Michel Platini.

Cette même année, en juillet 2000, la France prend la présidence du Conseil de l’Union européenne. Elle fut désignée comme la onzième présidence de l’histoire européenne depuis ses débuts en 1958. La présidence française sera marquée par les questions de l’élargissement de l’Union, mais également le renforcement du modèle social européen présenté lors du Conseil européen à Nice en décembre.

Durant ce même Conseil européen, les Européens réaffirment avec les autres institutions de l’UE que la Charte des droits fondamentaux doit bénéficier d’une diffusion aussi large que possible parmi les citoyens de l’Union. Ils applaudissent également l’accélération des négociations d’adhésion avec les pays candidats et saluent les efforts consentis par ces pays pour créer les conditions d’adoption, de mise en œuvre et d’application pratique de l’acquis communautaire et notamment les efforts dans la mise en œuvre de la stratégie de préadhésion pour la Turquie.

La conférence se conclura par la signature de l’accord politique du traité de Nice. La charte des droits fondamentaux sera donc signée par les présidents du Parlement européen, de la Commission et du Conseil lors du Conseil européen de Nice. Le traité de Nice modifient le traité sur l’UE et les traités instituant les Communautés européennes. Ce texte avait pour objectif de réformer la structure institutionnelle de l’Union européenne pour lui permettre de relever les défis posés par le nouvel élargissement. Le traité signé à Nice a renforcé les pouvoirs législatifs et de contrôle du Parlement et étendu le vote à la majorité qualifiée à plus de domaines au sein du Conseil.

Sur le plan international notamment a lieu en septembre 2000 le sommet Ukraine/UE organisé à Paris (France). Les discussions portent sur l’évolution récente de la situation en Ukraine et au sein de l’Union européenne, sur le degré de mise en œuvre de l’Accord de partenariat et de coopération (APC), sur la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures et sur les divers aspects du protocole d’accord concernant la fermeture définitive de Tchernobyl. Ce sommet met en exergue déjà à cette époque de lourdes questions géopolitiques sur la nécessité d’intégrer au mieux les pays de l’est sous le contrôle de l’Europe.

L’année du millénaire, une année spectaculaire ?

Le passage à l’année 2000 fut source d’excitation dans le monde entier, dont sur le vieux continent où s’est tenu le Championnat d’Europe des Nations. L’événement était très attendu, avec un niveau de technicité élevé, des joueurs au top de leurs formes, et des buts à foison. La finale où on a pu observer un banc italien effondré face à la célébration des joueurs Français après le but de la victoire a été source de frissons.

Cet ultime match opposait la France et l’Italie, pays voisins, partageant un passé historique commun sur certains points. Le passage à ce nouveau millénaire fut l’occasion de connaître des supporters survoltés et des stades enfin à guichets fermés pour presque l’ensemble des 31 matchs de la compétition organisée là aussi sur deux pays voisins, la Belgique et les Pays-Bas.

Ce nouveau millénaire voit l’ouverture à Bruxelles de la quatrième conférence ministérielle sur les négociations entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) en vue d’un nouvel accord de partenariat pour le développement. L’Union et les pays de l’ACP s’accordent sur le plan d’action qui succédera à la quatrième convention de Lomé venant à échéance en février. Cette action donnée sur le plan international n’est autre qu’une impulsion de la présidence Française au Conseil de l’Union permettant une présence plus accrue sur la scène internationale.

C’est le temps aussi pour l’Union en 2000 d’approuver les grandes orientations de politique économique des États membres et de l’Union et adopter une stratégie commune à l’égard de la région méditerranéenne. Il donne son accord à l’entrée de la Grèce dans la zone euro, ainsi qu’un plan d’action pour la dimension septentrionale dans les politiques extérieure et transfrontalière de l’Union européenne 2000-2003.

2000 aussi une année de commémorations. Les institutions européennes célébraient le 50e anniversaire de la « Déclaration Schuman ». En 1950, les pays européens sortaient de la Seconde Guerre mondiale et essayaient de coopérer dans un but économique puis politique. Afin de ne pas retomber dans une guerre, et de prôner la paix sur le continent certains gouvernements mettaient en commun des productions de charbon et d’acier, en fondant la CECA (communauté économique du charbon et de l’acier). La France et l’Allemagne longtemps ennemies deviennent alors des partenaires indispensables pour le futur. En 2000, la France récupère le titre de championne d’Europe de football, détenu alors... par l’Allemagne.