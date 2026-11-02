Comment vos députés européens votent-ils ? La plateforme EuropeScope, développée par la société Smartflow Systems et lancée le 9 juillet 2026, permet de consulter le vote des députés et de voir sur quels sujets les élus français sont d’accord ou se divisent.

Lors du prêt de 90 milliards d’euros pour l’Ukraine : 28 députés français votent pour, 27 contre et 17 s’abstiennent. Le texte adopté le 11 février 2026 prévoit ce soutien pour 2026 et 2027. Pour neuf autres élus français, aucun vote n’est enregistré. Sur un dossier aussi sensible, les électeurs doivent pouvoir retrouver le vote de leur représentant et lui demander de l’expliquer.

Des élus français aux idées différentes

Les députés français ne votent pas tous de la même façon. Ils appartiennent à différents groupes politiques. Chaque groupe réunit des élus de plusieurs pays qui partagent des idéoliges proches.

Le 8 octobre 2026, la condamnation par le Parlement européen de la tenue d’élections législatives russes de façade rassemble davantage les eurodéputés français : 66 votent pour, aucun contre et quatre s’abstiennent. Onze n’ont pas de vote enregistré.

Le 16 juin 2026, 63 parlementaires français votent contre le texte qui réduit les droits de douane sur les produits américains, huit pour et deux s’abstiennent. Pas suffisant pour rallier une majorité contre le texte, le Parlement européen l’adopte pourtant.

Le citoyen armé pour analyser le vote des eurodéputés

EuropeScope propose une analyse détaillée des votes d’un eurodéputé, d’un groupe politique européen ou de tous les élus d’un même pays. Ces derniers forment une « délégation nationale ».

Autre exemple : le 21 janvier 2026, Valérie Hayer - présidente du groupe Renew Europe vote pour demander un avis de la Cour de justice sur l’accord UE-Mercosur. Au sein de Renew Europe, 24 membres du groupe votent pour mais 46 élus votent contre, s’écartant ainsi de la ligne de leur présidente de groupe. Un député peut donc s’écarter de la ligne de son propre groupe.

Pour tous les pays de l’Union européenne, la plateforme permet de consulter les votes par sujet, les textes qui divisent les élus et leur participation aux votes. Sur l’année 2026, jusqu’au 31 octobre, cette participation atteint 99,9 % pour Marie-Luce Brasier-Clain et 33,7% pour Majdouline Sbai. Toutefois, ces chiffres ne résument pas tout leur travail.

Les classements mettent en évidence les taux de participation aux votes les plus élevés et les plus faibles. Ils indiquent aussi qui vote le plus souvent différemment de son groupe politique ou à contre-courant de sa délégation nationale. Sur la page France, il est possible de choisir un sujet, consulter les votes des élus et leur demander : « Pourquoi avez-vous voté pour ou contre ce texte ? »

L’onglet « Co-signatures » rassemble les propositions communes de résolution, appelées « Joint Motions for a Resolution » en anglais. Il montre quels députés et groupes politiques travaillent ensemble, ainsi que les alliances autour d’un texte.

Comprendre ce qui a été voté

Avant de comparer deux votes, il faut vérifier qu’ils portent sur la même chose. Un député peut soutenir une modification d’un texte, appelée « amendement », puis voter contre le texte final.

Le vote indique le choix d’un élu. Pour en connaître les raisons, il faut consulter ses explications de vote ou lui poser la question. Notre droit de regard ne doit pas s’arrêter au jour de l’élection. EuropeScope est une plateforme pour permettre aux citoyens de mieux comprendre les positions et votes de leurs représentants politiques.

Les analyses d’EuropeScope reposent sur les données officielles du Parlement européen.