Europod, un réseau de podcasts européens

Explique moi l’Europe

Podcast de Toute l’Europe et Bulle Media – FR

Ce podcast dédié au fonctionnement de l’Union européenne et à ses principaux enjeux est réalisé par Toute l’Europe en collaboration avec Bulle Media et 20 Minutes. De la répartition des rôles entre les différentes institutions à la guerre commerciale avec les États-Unis et la Chine, en passant par le dumping social et fiscal : une série d’épisodes de 7 à 8 minutes pour tout comprendre sur l’Europe.

War and Peace

Podcast de l’International Crisis Group, produit par Bulle Media – EN

War and Peace est une série de podcasts de l’International Crisis Group, une organisation non gouvernementale indépendante, sans but lucratif, engagée dans la prévention et la résolution des conflits meurtriers. Olga Oliker et Hugh Pope interviewent des experts sur tout ce qui concerne l’Europe et ses environs, de la Russie à la Turquie et au-delà. Leurs invités apportent un éclairage nouveau sur tout ce qui aide ou entrave les perspectives de paix.

The grassroots view

Podcast du Comité Economique et Social Européen, produit par Bulle Media – EN

Cette série de podcasts en anglais, lancée par le Comité économique et social européen (CESE), explore les sujets d’actualité dont tout le monde débat, mais elle le fait dans une perspective de société civile, en apportant des témoignages d’acteurs sur le terrain et de membres du CESE qui représentent leurs intérêts à Bruxelles.

Local Leaders for Europe

Podcast du Comité des Régions, produit par Bulle Media

Le podcast Local Leaders for Europe est une série d’entretiens menés au Comité des régions, l’assemblée des autorités régionales et locales de l’Union européenne. Les membres du Comité des régions et de jeunes responsables politiques locaux (YEPs), provenant de tous les États membres européens et de différentes familles politiques, expriment leurs avis sur des questions politiques actuelles.

En périphérie

Podcast de Café Babel, produit par Bulle Media – FR

En Périphérie est une série de podcast du média européen participatif Cafébabel. Périphériques à l’Europe au sens géographique ou politique du terme, les pays comme l’Arménie, la Hongrie ou la Macédoine du Nord ont pourtant un rapport particulier à l’UE, Qu’ils soient à deux doigts de la rejoindre ou totalement en marge, comment se traduit la proximité de ces pays avec la construction européenne ? À travers des problématiques précises, les personnes considérées « En Périphérie » de l’UE nous racontent leur quotidien et leur ressenti.

Europa Reloaded

Podcast de Bulle Media et Cafébabel, soutenu par European Cultural Foundation - IT

Le podcast Europa Reloaded est une production Bulle Media développée en collaboration avec Cafébabel et le soutien de la Fondation Culturelle Européenne. Cette série grand format vise à relancer le débat sur l’intégration européenne à partir d’exemples en provenance de différents mouvements sociaux. Chaque épisode contient un reportage sur le terrain ainsi qu’une interview en studio. Le podcast est également diffusé sur fanpage.it

The sound of economics

Podcast de Bruegel - EN

The Sound of Economics vous apporte des idées, des débats et des discussions fondées sur la recherche sur la politique économique en Europe et au-delà. Le podcast est produit par Bruegel, un groupe de réflexion indépendant et non doctrinal basé à Bruxelles. Il cherche à contribuer à l’élaboration des politiques économiques européennes et mondiales par le biais de recherches, d’analyses et de débats ouverts, factuels et pertinents pour les politiques.

Talk eastern Europe

Podcast de New Eastern Europe - EN

Talk Eastern Europe est un podcast affilié à la revue New Eastern Europe. Adam Reichardt et Maciek Makulski apportent des informations sur la politique, les sociétés, la culture et l’histoire de l’Europe centrale et orientale. Dans chaque épisode, ils discutent des enjeux du moment dans les pays de la région avec leurs invités, essayant également de les resituer ces enjeux dans le contexte mondial plus large.

World in 30 minutes

Podcast de l’European Council of Foreign Relations - EN

La série hebdomadaire de podcasts « World in 30 minutes » est animée par Mark Leonard. Il reçoit des invités de l’UE et au delà pour débattre et discuter du rôle de l’Europe dans le monde. Elue « meilleur podcast politique » par Policy Lab en 2019, la série compte quelques 250 épisodes depuis 2015 et a attiré des milliers d’abonnés, avec une moyenne de 3 000 auditeurs hebdomadaires.

Green Wave

Podcast de Green European Journal - EN

Green Wave présente en podcast certains des meilleurs articles du Green European Journal - le premier magazine européen d’écologie politique proposant des idées et des analyses vertes et progressistes. Pour la version texte des articles et des éditions imprimées, rendez vous sur greeneuropeanjournal.eu, ou suivez GEJ sur Facebook, Twitter et Instagram à @GreenEUJournal

Peace Process Babies

Podcast de Cafébabel – FR

Les « Peace process babies » ou enfants du processus de paix, c’est la génération nord-irlandaise coincée entre la gueule de bois des "Troubles" (1960’s aux 1990’s) et le spectre du Brexit. Deux semaines avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, Morgane Lincy Fercot et Hélène Seynaeve se sont rendues sur place. Une série narrative en cinq épisodes réalisée par Cafébabel, membre du réseau EuroPod.

Retrouvez également EuroPod sur les sites de Bulle Media, Toute l’Europe, VoxEurop, Linkiesta et Cafébabel, et suivez l’actualité d’EuroPod sur Twitter.