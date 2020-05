« EuroPod : un réseau de podcasts pour alimenter un débat européen pluraliste, en plusieurs langues »

Des séries en anglais, en français, en italien, à propos des perspectives de paix et des tensions, sur les enjeux économiques ou plus simplement dans un objectif pédagogique : Europod est un nouveau réseau de podcasts qui parlent d’Europe et Antoine Lheureux, à l’origine de cette initiative, est revenu sur cette idée pour le Taurillon.

Antoine Lheureux, avant de s’intéresser en détail au projet Europod, pourriez-vous rapidement revenir sur votre parcours et nous expliquer votre intérêt pour les podcasts ?

Antoine Lheureux : J’ai une véritable passion pour la radio, qui est née le jour où j’ai découvert ce média en école de journalisme : la première fois que je suis entré dans un studio, ça a été une révélation. Après un début de parcours en France, à Lyon puis Paris, j’ai décidé de partir pour Londres, car j’appréciais beaucoup la manière dont les Anglais faisaient de la radio. C’est dans cette capitale que mon intérêt pour l’Europe s’est alors accentué. J’avais le sentiment que les médias parlaient de l’Europe d’une façon biaisée, voire erronée. En tant que journaliste, je considère que l’Union Européenne est un projet fondamental.

C’est donc à Londres que j’ai mené mon premier projet radiophonique européen : Europa bazaar, pour rapprocher les jeunes de l’UE. Puis, j’ai enregistré d’autres émissions de ce projet à Berlin et Bruxelles, développé un second projet (« le temps de l’Europe, diffusé par RCF Belgique et soutenu par le Parlement Européen) avant de reprendre mes études, au Collège d’Europe, à Varsovie. À mon retour de Pologne, j’ai pris la décision de lancer Bulle média à Bruxelles en produisant des podcasts alors que la vague de ce type de production audio arrivait à peine des Etats-Unis.

Le choix du format podcast est une décision qui s’explique par votre attrait pour la radio mais également pour d’autres raisons liées à la volonté de diffuser l’information européenne ?

A.L. : Mes deux premiers projets m’ont confirmé le besoin de contenus radiophoniques sur l’Europe. Nous avons, dans un premier temps, noué avec Bulle média des partenariats avec des médias européens comme l’Express en France ou La Repubblica en Italie. Depuis, nous travaillons aussi avec des ONG, des think-tanks et des Institutions dans plusieurs pays d’Europe. Ce qui me plait avec la radio et donc le podcast, c’est la possibilité de faire du temps long, on peut se permettre de créer une série avec des épisodes de 25 minutes. Et cela permet aussi d’instaurer une intimité avec l’auditeur. On considère souvent que l’Europe est un peu froide. Nous essayons donc de donner une autre vision, en créant de l’empathie avec nos invités, Nous avons aussi pu développer des projets proprement pédagogiques, comme “Explique moi l’Europe”, réalisé en partenariat avec Toute l’Europe, l’un de nos premiers partenaires aujourd’hui diffuseur d’EuroPod, et 20 Minutes. Ces podcasts sont très accessibles, même pour celui qui ne connaît pas l’Europe.

En quoi Europod permettrait-il de pallier aux faiblesses de la couverture médiatique des institutions européennes ?

A. L. : Chaque pays a sa propre vision de l’Europe, cela constitue un biais immédiat, la même information qui part des institutions européennes va être rapportée de manière différente au sein des Etats, cela se voit bien lors des Conseils européens, chaque chef d’État va faire sa propre conférence de presse. L’idée donc - c’est aussi pour cela que j’ai appelé l’entreprise “Bulle média” - c’est de faire éclater cette bulle institutionnelle et de produire une information analysée depuis Bruxelles, ou l’on adopte dès le début une approche européenne et non nationale, et de la diffuser ensuite vers les capitales européennes. C’est dans la continuité de cette idée que s’inscrit EuroPod : une plateforme de podcasts dont la base est Bruxelles, avec des relais dans les Etats membres, pour alimenter un débat européen pluraliste, en plusieurs langues.

Quelles sont vos ambitions quant à votre initiative ?

A.L. : Pour un podcast, il est parfois difficile d’acquérir une audience. Il faut donc promouvoir nos réalisations. Certains des podcasts que nous produisons avaient une bonne audience, d’autres non. C’est l’une des raisons de la création d’Europod : pourquoi ne pas rassembler les productions, créer une cohérence, une dynamique de réseau entre les podcasts ? Puis nous avons développé des liens avec des médias de plusieurs pays. EuroPod est aujourd’hui diffusé en France (via Toute l’Europe), en Italie (via Linkiesta) et sur des médias européens, en plusieurs langues (comme Cafébabel et VoxEurop). Avec le think tank Bruegel plus récemment, l’idée a été d’intégrer des podcasts non produits par Bulle média dans le réseau. En tout cas, il n’existe pas une règle unique au sein d’Europod, parfois c’est nous qui produisons tout de A à Z, parfois nous nous plaçons dans un rôle de concepteur ou seulement de producteur, voire de promoteur. L’objectif d’EuroPod à terme, c’est d’avoir un diffuseur par Etat membre. L’Europe c’est parfois difficile d’en parler et de la promouvoir dans les Etats membres, alors autant se réunir pour le faire. Voilà l’ambition d’EuroPod.