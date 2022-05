Eurovision : les langues régionales à l’honneur

Qui dit mois de l’Europe dit aussi l’arrivée du fameux télécrochet musical européen : l’Eurovision !

Cette année la France et le groupe Alvan et Ahez nous réservent une jolie surprise qui pourrait peut être nous permettre de surprendre l’Europe et viser le top 10. La sonorité musicale vient tout droit de Bretagne et la langue utilisée, d’origine celtique, nous fait découvrir la culture de cette région. C’est ce qui m’a donné envie de vous faire un tour d’horizon sur la diversité culturelle en Europe par les langues régionales. De la France avec le créole, le corse, le tahitien, à l’Ukraine et le tatar de Crimée, en passant par les dialectes autrichiens ou encore l’invention d’une nouvelle langue, les états regorgent de diversités linguistiques. Petit tour musical des langues régionales européennes.