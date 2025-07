Face à la crise de l’eau, l’UE joue-t-elle vraiment la rupture ?

Alors que les périodes de forte chaleur s’intensifient et que les précipitations deviennent de plus en plus irrégulières, l’Europe fait face à une crise de l’eau sans précédent. La pression croissante sur cette ressource vitale pousse la Commission européenne à se doter d’une nouvelle « stratégie européenne pour la résilience dans le domaine de l’eau », censée répondre à l’urgence environnementale et climatique.

Un déclin généralisé de la ressource en eau

Le changement climatique exacerbe les déséquilibres hydriques sur le continent. Les vagues de chaleur prolongées assèchent les sols, tandis que les périodes de pluie, souvent trop brèves ou intenses, ne permettent pas une recharge efficace des nappes phréatiques. Résultat : selon l’Agence européenne pour l’environnement, près de 30 % des européens sont aujourd’hui exposés au stress hydrique. Dans la région de Valence, en Espagne, les effets du dérèglement climatique illustrent avec acuité la gravité de ces déséquilibres que connaît le continent. La sécheresse prolongée compromet les écosystèmes et l’approvisionnement en eau, tandis qu’en octobre 2024, la province a été frappée par l’une des pires inondations enregistrées en Europe ces dernières années. Ce contraste extrême entre pénurie et excès illustre une nouvelle réalité climatique : des épisodes de plus en plus intenses, rapprochés, et préjudiciables.

Mais la menace ne se limite pas à la quantité d’eau disponible. Sa qualité est également compromise par une concentration de polluants éternels, de produits chimiques, de déchets organiques ou encore de microplastiques. Ces contaminants mettent en danger les écosystèmes et la santé humaine. Dans un rapport de février 2025 portant sur « la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) et de la directive « Inondations » (2007/60/CE) », la Commission fait état d’une qualité de l’eau en déclin avec seulement 39,5% des eaux de surface dans un bon état écologique. Ce même rapport souligne que de nombreux États membres peinent à respecter les objectifs européens en matière de qualité de l’eau. Certains sont régulièrement montrés du doigt, à commencer par la France, où les eaux de surface comme les nappes souterraines restent largement contaminées. En cause : l’activité industrielle ou encore l’usage de pesticides et la concentration excessive de nutriments issus de l’agriculture. Cette pollution aux nutriments se traduit par les « marées vertes » qui envahissent les plages bretonnes, symbole d’un déséquilibre persistant. Toute l’Europe reste évidemment concernée. Les principaux fleuves comme le Rhône, l’Ebre ou le Tibre se retrouvent aujourd’hui pollués par une surconcentration de microplastiques et de polluants éternels. La mer Noire est aussi l’une des zones les plus polluées d’Europe.

L’UE amorce un nouveau virage

L’Union européenne entend se doter d’une nouvelle stratégie se voulant plus efficace et surtout résiliente. La directive cadre sur l’eau de l’an 2000, qui fait de cette ressource « un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel », constitue l’une des bases essentielles sur laquelle l’UE s’appuie aujourd’hui. Mais à l’épreuve des bouleversements climatiques et environnementaux, ce corpus juridique apparaît désormais dépassé.

En avril 2025, le Parlement européen s’est positionné en faveur d’une action plus ambitieuse en demandant à la Commission d’intégrer dans sa stratégie des objectifs sectoriels avec notamment la réduction de la pollution de l’eau dont l’élimination des polluants éternels (PFAS). A cela, s’ajoute une volonté de lier l’innovation technologique à la gestion de la ressource, en recourant à l’intelligence artificielle. La Commission a fait part de sa stratégie dans une communication du 4 juin 2025, affirmant que « l’eau, c’est la vie » mais qu’aujourd’hui, « nous ne pouvons plus tenir l’eau pour acquise ». C’est pourquoi, la Commission entend placer cette politique de résilience au premier rang des priorités de l’UE.

Un plan d’action est prévu jusqu’en 2030, reprenant les recommandations du Parlement européen, dont celles sur la lutte contre la pollution et l’usage d’outils innovants (infrastructures hydrauliques, intelligence artificielle…). La Commission appelle dans un premier temps à « restaurer et protéger le cycle de l’eau » puis, entend lier la gestion de cette ressource à d’autres aspects de la transition écologique. Elle reconnaît le « potentiel économique de l’eau » et, à ce titre, pose le besoin d’une utilisation rationnelle en amélioration de 10% d’ici 2030. C’est également sous l’angle de la responsabilisation des consommateurs que la Commission semble orienter son action à travers la promotion des bonnes pratiques et des mécanismes incitatifs appropriés autour de la tarification. En toile de fond, la Commission déroule un calendrier d’actions visant à réduire la consommation d’eau, relever la qualité de cette ressource et inscrire sa gestion dans une trajectoire durable. Une feuille de route qui s’inscrit clairement dans le sillage de l’objectif de développement durable n°6 des Nations unies : « garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable ».

Un cadre stratégique jugé inapte à créer une véritable rupture

Bien que la Commission se montre ambitieuse, sa stratégie reste néanmoins dans la demi-mesure selon les ONG. Surfrider Foundation Europe reconnaît les efforts mais estime la stratégie insuffisante et trop technocratique en estimant que « la résilience hydrique ne pourra être atteinte par une simple simplification ou une dépendance aux solutions technologiques » qui ne sont que des solutions à court terme. Par ailleurs, le manque de mesures contraignantes suscite l’inquiétude. Les États membres restent plus ou moins libres dans l’application des objectifs, ce qui fragilise l’efficacité de la stratégie globale. En ce sens, les conflits d’usage entre agriculture, industrie, tourisme et consommation domestique compliquent toute réforme structurelle. Dans sa méthode, la Commission ne semble pas consacrer une hiérarchie explicite et laisse planer le doute en se limitant à promouvoir un principe général « d’utilisation rationnelle ». Cette absence de cadrage ouvre la voie à diverses interprétations et peut freiner une action environnementale systémique.

Certaines contradictions apparaissent dans les objectifs de la stratégie sur l’eau de l’Union et d’autres politiques européennes, comme la Politique agricole commune (PAC). La stratégie constate que l’agriculture représente 51 % de la consommation totale d’eau dans l’UE mais aussi que certaines pratiques agricoles sont à l’origine de la pollution de l’eau par les pesticides ou les nutriments (nitrate…). Pourtant, malgré ce constat, la PAC continue de subventionner des modèles agricoles intensifs sans conditionnalités environnementales suffisamment contraignantes. Ce décalage entre objectifs de protection de la ressource en eau et soutien agricole est d’autant plus préoccupant que la stratégie elle-même souligne l’urgence de favoriser des pratiques agricoles résilientes (agriculture de précision, goutte-à-goutte, réutilisation de l’eau, meilleure utilisation des pesticides, etc.), tout en se contentant « d’encourager » les États membres à utiliser les leviers de la PAC dans ce sens. Ainsi, ce manque d’alignement intersectoriel révèle une difficulté plus large de l’Union à articuler efficacement ses différentes politiques dans un cadre cohérent de transition écologique.

Reste maintenant à savoir si l’UE parviendra à inverser le paradigme pour tendre vers une amélioration quantitative et qualitative de la ressource en eau dans un contexte où la protection de l’environnement semble devenir un axe secondaire.