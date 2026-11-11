En réaction à la découverte d’un drone chargé d’explosif à l’aéroport de Leipzig et la multiplication des attaques hybrides imputées à la Russie, Ursula von der Leyen propose un « protocole de sécurité d’urgence » , inspiré de l’article 4 de l’OTAN pour adapter la posture de défense de l’Union européenne dans un environnement de sécurité plus instable et face à l’incertitude du soutien américain. Avant sa présentation de ce protocole dans la Stratégie européenne de sécurité, attendue dans les prochaines semaines, à quoi faut-il s’attendre ?

À l’aéroport Leipzig, ce drone qui n’a pas explosé

Le 4 août 2026, un drone chargé de 1,8 kg de Semtex (explosif) qui n’a pas explosé est découvert juste à côté d’un Antonov An-124 ukrainien, un avion cargo capable de transporter jusqu’à 150 tonnes de fret. Selon les enquêteurs, un second drone, dont les débris n’ont jamais retrouvé, aurait percuté un avion de fret DHL, et un troisième a été découvert le 14 août dans un champ à Kabelsketal (près de l’aéroport). Les conséquences auraient pu être gravissimes : l’avion contenait près de 25 000 litres de kérosène.

Le 1er septembre, Berlin accuse officiellement la Russie d’avoir commandité l’attaque. Selon elle, les drones ressemblaient, par leur configuration, leurs explosifs et leurs systèmes de mise à feu, à ceux d’autres opérations hybrides russes. S’ensuit une réponse nationale, avec la fermeture du consulat russe de Bonn, la fin de l’accord avec la Maison russe”, le centre culturel russe à Berlin et le renforcement des contrôles d’entrée en Allemagne pour les ressortissants russes.

Le 16 septembre, lors de son discours annuel sur l’état de l’Union, von der Leyen propose un « protocole de sécurité d’urgence », qu’elle présente comme le « propre article 4 » de l’Europe, en référence à l’article 4 de l’OTAN, le processus de consultation des membres de l’Alliance lorsque l’un d’eux s’estime menacé. Si un État le déclenche, les Vingt-Sept se réuniraient pour coordonner une réponse européenne, éviter une nouvelle escalade et en limiter les conséquences. Il concernerait les incidents qui restent en dessous de l’agression armée mais menacent la sécurité nationale, comme les attaques hybrides. À l’heure actuelle, la base juridique et les pouvoirs du mécanisme restent inconnus, et les précisions sont attendues lors de la présentation de ce “protocole” dans les prochaines semaines.

Pourtant une clause de défense existe déjà au sein de l’UE : le 42.7

Mais avant de saluer la nouveauté, encore faut-il rappeler que l’Union dispose déjà, depuis 2009, d’une clause d’assistance mutuelle : l’article 42.7 du traité sur l’Union européenne. Car l’Europe ne manque pas d’outils juridiques : elle les crée puis ne les fait pas nécessairement fonctionner, et le protocole présente le risque d’être un outil de plus. Sur le papier, le 42.7 est encore plus contraignant que l’article 5 de l’OTAN. Mais contrairement à ce dernier, qui s’appuie sur un commandement intégré et des plans préparés à l’avance, il n’a ni procédure de déclenchement, ni structure. Von der Leyen le reconnaît elle-même : le traité dit le quoi, mais pas le comment.

On lui compte une seule utilisation, après les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Et même là, la contribution de chaque pays a été négociée séparément : la clause a fonctionné comme un catalogue d’aides individuelles, pas comme une action collective. Scénario similaire à Chypre en mars 2026, quand des drones ont visé la base d’Akrotiri : l’aide européenne est arrivée rapidement, mais de manière improvisée par certains États, et la clause 42.7 n’a même pas été déclenchée. Au sommet de Nicosie, en avril, les dirigeants ont compris qu’il fallait développer les modes d’action du 42.7. Or, plutôt que de finaliser ce projet, la Commission propose un nouvel instrument. Les Vingt-Sept rappellent pourtant, le 16 octobre, qu’une boîte à outils hybride existe déjà, déclenchable « à la demande de l’État membre concerné », soit presque le principe du protocole. Boîte à outils, manuel du 42.7, protocole d’urgence : chaque crise produit une nouvelle étiquette, mais la décision reste entre les mains de chaque État.

Reconnaissons toutefois que ce potentiel nouvel « article 4 » comble un vrai vide : le 42.7 ne couvre pas les attaques hybrides, situées sous le seuil de l’agression armée.

Les cinq défis auxquels le prochain protocole de sécurité d’urgence devra répondre

Pour que le protocole ne connaisse pas le même sort que le 42.7, la Stratégie attendue en novembre devra trancher plusieurs questions que le discours du 16 septembre a laissées en suspens. On peut en dégager cinq.

D’abord, la question du seuil : quand déclencher cet article 4 ? Un seuil précis va pousser Moscou à rester dessous, et un seuil flou permettrait à chaque pays de ne jamais l’activer. Connaissant la manie de Moscou d’exploiter ce genre d’ambiguïté pour retarder une réponse collective, la question est cruciale. Il n’y a pas de réponse évidente, mais l’on peut suggérer un déclenchement non pas technique, mais politique : chaque pays décide s’il se sent menacé, comme pour l’article 4 de l’OTAN.

Ensuite, que se passe-t-il si la situation s’aggrave ? Imaginons : un drone piégé frappe un aéroport, les Vingt-Sept se réunissent et coordonnent des sanctions. Mais une deuxième attaque fait des morts. À quel moment passe-t-on de la simple concertation prévue par le protocole à l’assistance mutuelle du 42.7, réservée à l’agression armée ? Si l’on ne le détermine pas clairement, le protocole pourrait servir d’alibi pour ne jamais déclencher le 42.7. Pour Ionela Ciolan, chercheuse en sécurité et défense au Centre Wilfried Martens, le protocole serait un point d’entrée plus précoce. On pourrait en faire la première marche d’une échelle en trois temps : consultation, mesures, puis assistance mutuelle.

Mais monter en puissance suppose d’en avoir les moyens, car pour dissuader, les déclarations ne suffisent pas. Or, selon un rapport confidentiel de l’Agence européenne de défense révélé par Euronews, seulement un tiers environ des programmes anti-drones lancés par les États membres aboutiront d’ici 2030. Avoir un protocole et pouvoir se réunir en urgence, c’est bien ; pouvoir abattre les drones qui menacent nos aéroports, c’est mieux. Là encore, pas de solution miracle : seuls des financements chiffrés et planifiés permettront de combler ce retard.

Et ces moyens, l’Europe ne les mobilisera pas seule : encore faut-il savoir autour de quelle table. Le Conseil européen de sécurité imaginé par von der Leyen associerait le Royaume-Uni, la Norvège, le Canada et l’Ukraine. La sécurité du continent dépasse certes les frontières de l’Union, mais plus le cercle s’élargit, moins il peut trancher. Une piste serait de distinguer deux cercles : les Vingt-Sept, qui décident, et les partenaires, associés aux consultations.

Reste la question la plus sensible : une fois réunis, comment tranche-t-on ? Si l’on fonctionne à l’unanimité, un seul État peut tout bloquer. Et Moscou se frotterait les mains devant une réunion d’urgence étalant au grand jour la division des Européens. La solution existe pourtant déjà dans les traités : la clause « passerelle » de l’article 31.3 permet de passer à la majorité qualifiée en politique étrangère. Certes, son activation exige elle-même l’unanimité, mais il suffirait d’une unanimité, une seule fois, pour ne plus en dépendre ensuite. Quant aux États soucieux de leur souveraineté, ils pourraient conserver un « frein d’urgence » pour bloquer une décision contraire à leurs intérêts vitaux.

Le problème n’est pas la clause, mais la décision

Ces cinq questions renvoient toutes, au fond, à un même problème : non pas l’absence d’outils, mais la manière dont les Européens décident de s’en servir. Face à la Russie, le déséquilibre est flagrant : Moscou agit seul, quand l’Europe répond à vingt-sept voix. Leipzig l’a montré : Berlin a riposté seul, pendant que l’Europe se contentait d’exprimer sa solidarité. L’attaquant peut donc choisir le maillon le plus faible et le moment le plus favorable. Paris vient d’en faire l’expérience à son tour : le 9 novembre, après une cyberattaque menée en octobre contre les frigos de centaines de supermarchés, la France a attribué l’attaque aux Gardiens de la révolution iraniens, a convoqué l’ambassadeur d’Iran et a annoncé vouloir prendre « des sanctions à l’échelle européenne ». Il faudra pour y parvenir obtenir l’approbation des 26 autres Etats membres.

Les chefs d’État semblent pourtant s’en accommoder. Réunis à Bruxelles les 15 et 16 octobre, ils ont consacré un long passage aux attaques hybrides, sans jamais mentionner le protocole. Le ton se veut ferme, mais les mesures restent classiques (sanctions, visas…), et le texte rappelle surtout la responsabilité première des États membres. « Au protocole de sécurité d’urgence proposé par Ursula von der Leyen le 16 septembre, les Vingt-Sept ont répondu par le silence. »

Ces réticences ne relèvent pas seulement de la souveraineté : la crainte de voir la Commission étendre ses compétences est légitime. Il ne s’agit pas de donner les clés de la défense à Bruxelles, juste de décider à vingt-sept plutôt que chacun dans son coin. La piste la plus concrète vient d’ailleurs de von der Leyen elle-même, qui cite le mécanisme européen de protection civile comme modèle : si les réponses sont préparées à froid, il n’y a plus besoin d’aller chercher une unanimité en pleine crise. D’autant que les citoyens sont prêts : 81 % des Européens soutiennent une politique de défense et de sécurité commune. Ce ne sont donc pas les peuples qui freinent l’Europe, mais leurs gouvernements.

On dira que la défense de l’Europe, c’est l’OTAN. Sauf que le protocole vise les sabotages et les drones, des attaques trop discrètes pour déclencher l’article 5. Et avec, à Washington, celui que le sénateur Claude Malhuret appelait un « empereur incendiaire », l’Europe doit pouvoir répondre seule, aux côtés de l’Alliance et non contre elle.

Reste donc à savoir si la stratégie osera s’attaquer à ce verrou. Car une réunion de plus ne protégera aucun aéroport. La stratégie dira si l’Europe change la façon dont elle décide, ou seulement l’endroit où elle se réunit. Verdict à sa publication.