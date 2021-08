« Fédéchoses » publie son nouveau numéro : Europe, Amérique du Sud et Fédéralisme

Le 22 janvier 2021, Raoni Metuktire, chef de la communauté indigène kayapo et certains de ses alter ego, déposent une plainte pour génocide contre le président du Brésil devant la Cour pénale internationale.

Notre Comité de rédaction s’excite : il faut absolument en parler : non seulement ils utilisent un outil pour lequel, nous, fédéralistes, avons milité pendant de nombreuses années et que nous avons avec William B. Pace porté sur les fonts baptismaux à Rome, mais, de plus, ils le font pour défendre une minorité autochtone menacée de génocide par la destruction d’une forêt essentielle au maintien même de la vie sur notre planète.

Décidant de repousser au numéro de septembre un dossier initialement prévu sur « Fédéralisme et Commune de Paris », l’équipe s’embarque pour faire le tour de l’Amérique latine et présenter un dossier rassemblant des éclairages sur la situation dans différents États, fédéraux ou non, en proie à la violence, la corruption, le narcotrafic... Mais aussi des informations sur le mouvement fédéraliste dans ce sous-continent (hier et aujourd’hui), l’expérience zapatiste au Chiapas, la proposition fédéraliste d’une Cour pénale latino-américaine contre le crime organisé ou la Chaire Altiero Spinelli de Buenos Aires ; enfin, les relations entre l’Amérique latine et l’Union européenne.

Un dossier comprenant des contributions de cinq latino-américains : magistrat, universitaires ou parlementaire.

Notre deuxième dossier, le « Féd’actualité » est centré sur l’actualité récente qui nous offre, là encore, des occasions de parler de fédéralisme et de porter nos valeurs et nos idées.

Au Moyen-Orient avec la guerre éclair entre Gaza et Israël et une réflexion sur la possibilité d’une fédération dans cette région du monde aux frontières d’une Union européenne intergouvernementale et impuissante... ; la décision du Conseil constitutionnel d’invalider diverses dispositions de la Loi Pierre Molac sur l’enseignement des langues régionales et de juger contraires à la Constitution diverses modalités de leur enseignement, public ou privé, pourtant depuis des décennies en vigueur et indispensables à leur survie ou leur redéploiement ; la situation en Nouvelle Calédonie à quelques mois d’un nouveau (et dernier ?) referendum sur l’avenir de cet archipel...

Enfin une bibliographie comprenant en particulier de nouvelles recensions sur deux livres publiés fin 2020 par Presse fédéraliste (de Lucio Levi et Joseph E. Schwartzberg) au moment où vient de paraître le premier ouvrage du professeur Robert Belot, dans le cadre d’un accord de partenariat entre la Chaire Jean Monnet dont il est titulaire et notre association, sur Henri Frenay, le fondateur du plus grand mouvement de Résistance non communiste au fascisme (Combat) et l’un des principaux dirigeants de l’UEF dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale.

