« Fédéchoses » publie son nouveau numéro : "Le « séparatisme » : unité et diversité du fédéralisme"

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les États européens suspendent les uns après les autres les vols vers le Royaume-Uni. Certains annoncent le dernier départ de train de Saint Pancras. Ce soir, le Royaume-Uni (re)devient réellement une île au milieu de la mer. Comme un avant-goût amer et douloureux de ce que sera le Brexit. Ce 20 décembre, dernier jour donné par le Parlement européen pour trouver un accord sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union, à 22 h 30, il n’y a apparemment pas d’accord. Mais c’est le virus qui isole l’archipel britannique. À moins que la suspension des vols et des trains ne soit le dernier coup de pression d’une Union européenne à bout de négociations. Déjà, les camions s’entassent sur les autoroutes du sud-est anglais, tous les magasins faisant des stocks en cas de No Deal. C’est peut-être à ça que ça ressemble le « séparatisme »...

Hasard du calendrier ou pas, c’est aussi le mois de décembre que le gouvernement français a choisi pour mettre sur la table un projet de loi pour lutter contre le « séparatisme ». Alors, ici, à la rédaction, nous n’avons pas compris. Pas compris qui voulait se séparer, pas compris de quoi ils voulaient se séparer ; on a creusé dans la diversité culturelle et politique des territoires composant maintenant la France, et nous n’y avons pas vu de « séparatisme ». Nous continuons d’y trouver une richesse et une diversité que nos voisins savent articuler et accommoder. Nous regardons avec intérêt l’arrivée au gouvernement australien d’une femme aborigène ou les politiques éducatives finlandaises...

Bref, face à un pouvoir bureaucratique et centralisé, crispé sur une identité rêvée et une unité fantasmée, nous voulons rappeler que la diversité, la fluidité, le dialogue sont les piliers d’une société et d’institutions respectueuses des personnes et de leur individualité, créatrice de collectifs choisis et non imposés. Les piliers d’une organisation fédéraliste.

