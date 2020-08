Fémin’histoire : Maria Anna Mozart

Un talent précoce

Tout comme son frère, Maria Anna Mozart est un véritable prodige de la musique. À sept ans, elle apprend le clavecin avec son père, Leopold Mozart, lui-même compositeur et professeur de musique. Ce dernier, convaincu du potentiel artistique de ses deux enfants, Maria Anna et Wolfgang, parcourt avec eux plusieurs grandes villes européennes, notamment Paris et Vienne, afin de faire connaître leur talent. Rapidement, ils se produisent en concert et le frère et la sœur connaissent un franc succès. Talentueuse, Nannerl (telle que Maria Anna est surnommée par ses proches) l’est assurément ; elle se distingue plus particulièrement au piano-forte et au clavecin.

Et Nannerl ne fait pas que jouer des morceaux, elle en compose aussi : son frère Wolfgang est d’ailleurs admiratif face au travail de sœur, qu’il exploite même un jour lors de l’un de ses concerts. La sœur et le frère sont très complices et partagent beaucoup de choses entre eux, allant jusqu’à former eux-mêmes leur propre langage secret. Mais si Wolfgang Amadeus Mozart souhaite voir le talent de Maria Anna récompensé, il n’en va pas de même pour leur père, qui a une ambition très précise – et malheureusement réductrice – pour sa fille.

Une carrière rendue impossible en raison de son sexe

Arrivée à l’adolescence, Nannerl voit sa vie de plus en plus contrôlée par son père, Leopold. Estimant qu’une femme doit se destiner uniquement au mariage, il lui interdit progressivement d’écrire de la musique et d’étudier le violon, comme elle le souhaiterait pourtant. Lorsque Nannerl atteint l’âge de 18 ans, et donc l’âge de se marier, son père décide de ne plus l’emmener en tournée à travers l’Europe, continuant l’aventure avec le jeune Wolfgang. Alors que son frère continue d’exercer sa passion et de se faire connaître au cours de prodigieux concerts, Maria Anna, elle, ne peut plus prétendre aux mêmes droits et doit même aider à financer la tournée de Wolfgang en Italie. Les relations entre le frère et la sœur commencent à se dégrader après le mariage de Wolfgang avec Constanze Weber.

Bien que désormais soumise à la vie d’épouse, Nannerl n’a pas non plus son mot à dire quant au prétendant avec lequel elle souhaite se marier. Alors qu’elle tombe amoureuse du capitaine Franz d’Ippold, Leopold Mozart s’oppose fermement à leur union et l’encourage plutôt à épouser le magistrat Johann Baptist Franz von Brechtold zu Sonnenburg, qui lui est déjà veuf deux fois et père de cinq enfants. Le couple s’installe alors à Sankt Gilgen.

A la naissance de son premier enfant en 1785, Nannerl retourne à Salzbourg, où son père Leopold décide d’élever le nouveau-né. Mais ce bonheur ne sera que de courte durée : l’enfant meurt deux ans plus tard, sans que sa mère n’ait pu le revoir. Maria Anna aura par la suite deux autres enfants, mais seule sa fille prénommée Jeannette survivra. Elle s’occupe alors de l’éducation de son enfant encore en vie ainsi que de ceux de son mari, et leur apprend notamment la musique. Lorsque Johann décède en 1801, elle part à nouveau pour Salzbourg afin d’y donner des cours de piano. Nannerl meurt ensuite en 1829, aveugle, à l’âge de 78 ans. L’histoire de Maria Anna Mozart est celle d’une femme au destin contrarié, dont la virtuosité aura été mise à mal au profit d’une vie en tant qu’épouse et mère au foyer.