FLOW : Prix LUX 2025, reflet de notre monde actuel

Le Prix LUX, symbole de l’ouverture cinématographique et du bien vivre ensemble européen, nomine cinq œuvres au tapis rouge du Parlement européen. En ouvrant le cinéma et la culture au-delà des frontières, c’est le collectif qui se met au service des citoyens. Le lauréat du prix LUX 2025, du 29 avril dernier, représente notre société actuelle mais aussi notre héritage de demain : FLOW !

FLOW : accessibilité et solidarité entre pairs

La force de FLOW, réalisé par le Letton Gints Zilbalodis, réside dans sa capacité à s’adresser à tout peuple et toute génération sans distinction : un film d’animation en langage muet et animalier. Le prix a été octroyé par la présidente de la Commission culture et éducation, Nela Riehl. Cofinancé par le programme “Europe créative”, le film a été sélectionné à Cannes pour la catégorie “Un Certain Regard” et a obtenu plusieurs récompenses notoires de l’industrie : Prix du jury, Prix du Public, Prix Fondation Gan à la Diffusion et Prix de la meilleure musique originale (Festival international du film d’animation d’Annecy).

Ce chef d’œuvre post-apocalyptique décrit un monde déserté par l’humain, où la nature reprend ses droits : biodiversité et paysages marins. La coopération et la solidarité en sont les lignes directrices. Choisir FLOW permet de s’adresser à tous sans aucune barrière.

L’histoire de ce chat, FLOW, reflète notre rapport à l’intelligence collective en tant que citoyens européens, membres ou non de l’Union européenne. Les tensions vis-à-vis des relations actuelles avec les Etats-Unis et les pays en conflit nous obligent à insister sur notre transparence et notre identité.

Cette co-production franco-belge-lettone nous amène à prendre le dérèglement climatique très au sérieux puisque l’humain y est complètement absent. La biodiversité et la solidarité entre pairs de différentes espèces est le fil conducteur. Considérer l’impact et les conséquences de l’empreinte humaine est indispensable à notre continuité. La solidarité des différents animaux au cours du film nous amène à questionner nos capacités immédiates à coopérer main dans la main entre Européens et avec les autres continents. À travers la figure du chat, le cinéaste Gints Zilbalodis transmet son histoire personnelle. Dans cette fiction, FLOW surmonte la peur du travail collectif et celle de l’eau.

Une reconnaissance européenne du cinéma pour tous

Dans une démarche d’ouverture cinématographique, le Parlement travaille depuis 2020 avec l’Académie du film européen, la Commission et Europa Cinemas pour ouvrir le dialogue entre affaires publiques et citoyens par le sous-titrage dans les 24 langues officielles de l’UE des cinq finalistes.

Créé en 2007, le Prix LUX est voté depuis 2020 par le grand public et par les législateurs du Parlement européen à 50%. Nominer cinq œuvres des États membres permet d’éduquer les citoyens aux thématiques d’intérêt général, grâce aux projections-échanges ayant lieu dans les États membres. Pour dynamiser la jeunesse, LUX organise en 2025 le programme “Jeunes talents” pour les jeunes professionnels du secteur, afin de faire connaître les bénéfices européens que peut apporter le Prix LUX du public.

FLOW est un mélange d’enjeux contemporains : changement climatique, inondations, flux migratoires et conception du monde propre à chacun. Reconnaître et promouvoir le cinéma d’art et d’essai européen permet de conscientiser les enjeux systémiques actuels. Selon la vice-présidente du Parlement et de la Commission Culture et Education au Parlement, Sabine Verheyen : “Chacun de ces films va au-delà du récit. Ils interpellent, remettent en question et inspirent à l’action. Et c’est cela, l’essence du Prix du public LUX : une célébration du cinéma qui relie les personnes, la politique et les valeurs européennes.”