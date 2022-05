Frontex : un mur en Méditerranée ?

Depuis Novembre 2020, Frontex, l’agence européenne de protection des frontières, fait l’objet d’une enquête de l’Office de Lutte Anti Fraude, dont le rôle est d’enquêter sur les affaires de corruption et les fautes graves commises au sein des institutions européennes. Le rapport de l’Office, clôturé en Février 2022 et dont une partie a été rendue public grâce au travail de journalistes, accuse l’agence d’avoir violé les droits humains en procédant à des refoulements illégaux de migrants en mer. Le directeur de l’agence, le Français Fabrice Leggeri, est nommément accusé d’avoir fermé les yeux sur ces agissements et d’avoir menti à ce sujet devant le Parlement européen, il a présenté sa démission le 28 avril dernier afin d’échapper à toute sanction disciplinaire.

Déportés en pleine mer, sans eau et à la dérive

Grâce à la publication des données de Frontex et à l’analyse de fichiers vidéos et de témoignages, des journalistes ont largement documenté ces “pushbacks” comme celui de Aziz Berati, qui a fui l’Afghanistan. Après avoir traversé une partie de la Méditerranée et atteint le sol grec par l’île de Lesbos, lui et son groupe ont été découverts par les gardes-côtes grecs. Transportés dans un fourgon sans fenêtre puis dans un bateau, les agents de Frontex les ont déportés jusqu’en pleine mer puis placés dans une embarcation gonflable sans moteur ni eau et à la dérive. Comme eux, des centaines d’autres personnes migrantes, ayant fui leur pays, n’ont ainsi pas pu déposer de demande d’asile, droit pourtant fondamental dans le droit de l’Union selon lequel toute personne arrivant sur le territoire européen peut demander l’asile dans le pays d’arrivé.

Symptomatique des controverses qui entourent les actions de Frontex, ces révélations ont permis de mettre en exergue et de questionner le rôle de Frontex dans la protection des frontières extérieures européennes. Agence symbolique de l’espace Schengen, la mutualisation des forces gardes-côtières et l’existence même de l’agence est aujourd’hui remise en cause. Ainsi, le 15 Mai 2022, alors que les Suisses étaient amenés à se prononcer par référendum sur le renforcement de l’aide à Frontex, la campagne du “non”, qui a finalement recueilli 28,52 % des voix, s’est axée sur la protection des droits humains et leur violation régulière de la part des agents de Frontex.

Une campagne politique contre une opération humanitaire

Alors que le rôle principal de Frontex est de protéger les frontières européennes, certaines de ces actions visent spécifiquement les personnes migrantes.

Dans le cadre du projet Forensic Geography, qui documente le régime militarisé frontalier imposé par l’Europe en Méditerranée, Charles Heller, chercheur à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève et co-président du réseau Migreurop, détaille la campagne qu’a mené Frontex à l’été 2014 pour mettre fin à l’opération militaire et humanitaire italienne Mare Nostrum. Initiée en Octobre 2013 après le naufrage d’un bateau au large de l’île italienne de Lampedusa et la mort de 366 migrants, elle avait pour objectif le secours de migrants fuyant la Libye. L’agence considérait que cette opération était la cause d’un “appel d’air” migratoire. Frontex lui a ainsi préféré l’opération Triton, qui l’a remplacé, et dont le but était d’assurer le contrôle des frontières et non plus le secours des personnes en danger en mer Méditerranée.

L’année suivante, le 18 Avril 2015, 950 humains périrent en mer Méditerranée, une catastrophe à la suite de laquelle Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission Européenne avait admis que l’arrêt du programme Mare Nostrum avait été une erreur. Une erreur qui s’est traduite par la mort de près d’un millier de personnes mais qui n’a pas empêché de voir le budget de l’agence augmenter et son rôle renforcé sans que plus d’opérations de secours ne voient le jour. Aujourd’hui, Frontex s’efforce notamment d’utiliser gardes-côtes et drones dans le but de prévenir les autorités libyennes de la présence de migrants afin qu’ils soient interceptés sur le territoire libyen et que leur protection ne soit pas à la charge des agents européens. Cette stratégie est toujours opérante alors que les conditions de vie en Libye sont connues des Européens et que de récents témoignages d’esclavagisme devraient alerter les autorités respectives de l’Union et des États membres.

En violant les droits fondamentaux des personnes migrantes venues de l’autre côté de la Méditerranée, Frontex contribue à l’idée selon laquelle les personnes migrantes sont une menace pour les territoires et la population de l’Union. Dans le même temps, la politique migratoire européenne connaît une ouverture sélective aux populations de l’Est, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce changement de paradigme ne s’appliquant qu’à l’Est, Frontex continue d’être un mur en Méditerranée. Un mur que les ONG de défense des personnes migrantes aimeraient voir disparaître. Ces dernières plaident pour que Frontex devienne une agence chargée de la surveillance du respect des droits fondamentaux des migrants à leur arrivée sur le sol de l’Union. Yilva Johansson, la commissaire européenne aux Affaires intérieures, dont Frontex dépend, a apporté son soutien à la demande des associations, un premier pas vers une possible étude du projet par la Commission ouvrant ainsi la possibilité d’une refonte de l’agence.