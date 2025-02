FUSSS 2024 : Sciences Po Strasbourg rend hommage à Alexeï Navalny

Une conférence pour rendre hommage à Alexeï Navalny s’est tenue à Sciences Po Strasbourg le 17 décembre dernier. Un événement organisé par les étudiants et avec pour invités Olga Mikhailova, avocate de Navalny et Ivan Zhdanov, directeur du FBK.

Ce mardi 17 décembre, au soir, l’amphi de Sciences Po Strasbourg était presque plein. Pas de cours en perspective mais un hommage et des souvenirs. A propos de quoi, de qui ? Alexeï Navalny, le célèbre opposant russe mort en février 2024. Une occasion rendue possible grâce au FUSSS. Le Taurillon s’est rendu sur place.

Le FUSSS, Follow Up Sakharov @Sciences Po Strasbourg, est un événement annuel mettant en lumière des personnalités ayant reçu le prix Sakharov. Il s’agit d’une distinction créée par le Parlement européen pour honorer les personnes ou les organisations qui ont consacré leur existence à la défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Cet événement existe depuis janvier 2023 et est organisé par des étudiants du Master Europe de Sciences Po Strasbourg. Cela se matérialise par une conférence-débat avec les invités. Ce mois-ci, c’était un FUSSS spécial. Il s’est tenu le 17 décembre,jour de la remise du prix Sakharov 2024 à María Corina Machado et Edmundo González Urrutia, deux figures de l’opposition vénézuélienne.

Rendre hommage à Alexeï Navalny

Un deuxième FUSSS en 2024, en plus de celui de janvier, pour rendre hommage à Alexeï Navalny, qui a reçu le prix Sakharov de 2021. Ne pouvant se rendre à Strasbourg, c’est sa fille Daria Navalnaya qui l’a représenté devant les députés européens.

A cette édition inédite du FUSSS, Olga Mikhailova et Ivan Zhdanov étaient présents. La première était l’avocate de Navalny et la dernière personne à avoir pu le rencontrer en prison, fin 2023. Elle a aussi été sa conseillère dans plusieurs affaires judiciaires importantes face au Kremlin, notamment dans des procédures devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Ivan Zhdanov, quant à lui, est le directeur du FBK, le Fonds de lutte contre la corruption fondé par Navalny, organisation dont la mission principale est la lutte contre la corruption des autorités russes. En plus de ces invités, l’eurodéputé Renew Europe Bernard Guetta , ancien journaliste et membre de la sous-commission aux Droits de l’Homme du Parlement et de la délégation interparlementaire Russie-UE, était présent pour co animer la conférence avec les étudiants.

Il n’a pas été facile pour les étudiants d’avoir ces invités. Lola Lemoine, étudiante qui a participé à l’organisation de l’événement, explique : “Chacun peut imaginer à quel point la Russie redoute ce genre de mise en lumière de la répression de son propre peuple. Il a également été difficile d’entrer en contact avec l’entourage d’Alexeï Navalny mais nous n’avons jamais arrêté et nos efforts ont été récompensés car tout s’est débloqué quelques semaines avant l’échéance de décembre.”

L’événement s’est ouvert avec un mot du directeur de l’établissement, Jean-Philippe Heurtin. Puis, la parole a été donnée à l’eurodéputé Bernard Guetta qui en a profité pour affirmer qu’“il ne faut pas croire que les Russes n’aiment pas la liberté” et que “La Russie n’est pas invincible, comme le prouve la situation en Syrie”.

Un échange a ensuite pris place entre les invités et les modérateurs de la soirée. Un temps de questions-réponses qui a permis au public de comprendre les enjeux liés à la situation intérieure de la Russie. Le public a enfin été invité à poser ses propres questions aux panels d’invités. Un moment où les deux exilés de Russie ont pu parler de Navalny, de ses combats et d’anecdotes de la vie de tous les jours. M. Zhdanov se rappelait que “parler à Alexeï, c’était comme parler à un ami que l’on connaît depuis toujours.” Mme Mikhailova raconta quant à elle, avec un sourire nostalgique,qu’elle ne “connais [t] pas d’histoires joyeuses avec Navalny. J’étais son avocate et je ne le voyais que pour parler de ses problèmes judiciaires”. Pour que l’échange soit possible, Olga Mikhailova ne parlant ni l’anglais, ni le français, un traducteur s’est occupé d’assurer le dialogue franco-russe. Ce dernier était également un étudiant de Sciences Po Strasbourg, Dilan Radjib.

Call for Action

Les étudiants et les invités ont rédigé un “Call for Action” qui a été mis à disposition du public. Un petit document papier qui comprend des recommandations clés pour les acteurs locaux et internationaux afin de prescrire des améliorations significatives en matière de droits humains.

Sept mesures phares sont adressés à la Fédération de Russie, comme “arrêter la torture” ou “Participer aux procédures de la Cour européenne des droits de l’Homme pour toutes les affaires pour lesquelles la Cour est compétente”.

Trois mesures sont également adressées au Conseil de l’Europe et ses 46 Etats membres, “soutenir tous les efforts de démocratisation”, par exemple. Enfin, cinq dernières mesures comme “soutenir les personnes menacées de persécution politique qui fuient la Russie” étaient adressées à l’Union européenne et ses 27 Etats membres.

Après la conférence, le public a pu échanger de manière informelle avec les intervenants ou avec les étudiants de Sciences Po. L’occasion d’évoquer encore un peu plus la situation en Russie, par exemple la guerre en Ukraine dont les perspectives de fin ne sont pas encore parfaitement visibles…