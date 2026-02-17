Ukraine, Groenland, Amérique du Sud : ces batailles pour l’accès aux matériaux rares

Jamais auparavant les métaux critiques n’ont autant façonné les rapports de force internationaux. Lithium, titane, terres rares, cobalt. Ces ressources invisibles au quotidien sont devenues le cœur de la transition énergétique et numérique. En effet, elles déterminent le rythme industriel, pèsent sur la compétitivité technologique et redessinent la souveraineté politique des Etats. Or dans ce nouvel âge géo-économique, l’Europe découvre la fragilité de son modèle. Dépendante d’un petit nombre de fournisseurs, elle tente désormais d’élargir son accès aux ressources. Ukraine, Groenland, Amérique du Sud : trois terrains de rivalités où se joue une part décisive de son avenir stratégique.

Les métaux critiques : nouveau levier de puissance économique mondiale

D’une part, la transition énergétique, numérique et militaire transforme les matériaux critiques en leviers de croissance et de domination technologique. Batteries électriques, éoliennes offshore, satellites de communications, semi-conducteurs avancés. Toutes ces technologies reposent sur un nombre limité de métaux dont la demande explose. Ainsi, selon les projections internationales, les besoins en lithium pourraient être multipliés par six d’ici 2040, ceux en terres rares par quatre, et ceux en cuivre par deux. Par conséquent, cette accélération crée de nouvelles opportunités industrielles mais amplifie aussi les risques de vulnérabilité.

D’autre part, si la demande s’internationalise, l’offre reste extrêmement concentrée. La Chine détient entre 60% et 90% des capacités mondiales de raffinage selon les métaux. Ainsi, pour l’Union européenne, la situation est délicate : 97% de ses terres rares arrivent de Chine, 80% du lithium du Chili, et la quasi-totalité de son cobalt provient de la République démocratique du Congo. En conséquence, une rupture d’approvisionnement fragiliserait donc l’ensemble du système industriel européen (aéronautique, automobile, technologies de défense).

Dans un tel contexte, les matériaux critiques deviennent un instrument majeur de puissance économique. Les Etats cherchent non seulement à sécuriser leur accès mais aussi à contrôler les chaînes de valeur. Cette recomposition du marché mondial ouvre de nouveaux fronts géo-économiques dans lesquels l’Ukraine, le Groenland et l’Amérique du Sud occupent une place centrale.

Trois terrains géostratégiques décisifs : Ukraine, Groenland, Amérique du Sud

Premièrement, le sous-sol ukrainien recèle des ressources stratégiques dont l’Europe a impérativement besoin : titane, lithium, manganèse, graphite, terres rares. Avant 2022, Kiev aspirait à devenir un fournisseur privilégié de l’Union européenne dans le cadre d’un partenariat énergétique renforcé. Cependant, la guerre a bouleversé cette projection mais n’a pas réduit l’intérêt de ces gisements. Certains se trouvent précisément dans les zones de combats notamment dans le Donbass et autour de Zaporijia. Ainsi, pour l’Europe, la reconstruction de l’Ukraine pourrait devenir une opportunité de consolider une filière minière proche, réduisant la dépendance à l’égard de la Chine. Pour autant, cela suppose d’attirer les investissements, de stabiliser la situation militaire et de restaurer les conditions économiques favorables à l’exploitation.

Deuxièmement, au Groenland reposent quelques-uns des plus grands gisements de terres rares lourdes indispensables aux technologies avancées. Le site de Kvanefjeld suscite depuis plusieurs années la convoitise des grandes puissances. La Chine, via l’entreprise Shenghe Resources, y a longtemps consolidé sa présence. Mais la montée des tensions sino-occidentales et l’intérêt croissant des Etats-Unis ont rebattu les cartes. Ainsi, pour l’UE, le Groenland représente un partenaire de proximité, politiquement stable et crucial pour diversifier ses approvisionnements hors d’Asie. Reste que l’exploitation minière en milieu arctique demeure coûteuse, techniquement difficile et contestée pour son impact environnemental.

Troisièmement, en Amérique du Sud, le “triangle du lithium”, Bolivie, Argentine et Chili, concentre environ 65% des réserves mondiales. C’est là que se joue une grande partie de la transition énergétique globale. La Chine a pris une avance considérable grâce à des investissements massifs dans le raffinage et les projets miniers de ses géants CATL ou BYD. De leur côté, les Etats-Unis tentent de rattraper ce retard, soutenus par l’Inflation Reduction Act. En revanche, l’Europe avance plus lentement. Plusieurs entreprises comme Eramet en Argentine et BASF au Chili, cherchent à bâtir des chaînes de valeur intégrées, mais se heurtent à une concurrence géopolitique intense. Par ailleurs, les gouvernements latino-américains oscillent ente modèles étatiques (Bolivie), régulations strictes (Chili) et ouverture aux capitaux étrangers (Argentine). En conséquence, cette fragmentation complique la stratégie européenne qui doit composer avec des environnements politiques hétérogènes.

La réponse européenne : sécuriser, diversifier et maîtriser la chaîne de valeur

Face à ces tensions croissantes, l’Union européenne s’efforce de bâtir une stratégie industrielle capable de réduire sa vulnérabilité. Ainsi, le Critical Raw Materials Act (CRMA) adopté en mars 2023 par le Parlement et le Conseil marque un tournant : extraire 10% des besoins directement sur le sol européen, raffiner 40% , recycler 25% et limiter la dépendance à un unique fournisseur à moins de 65% d’ici 2030. En plus des objectifs chiffrés, le CRMA prévoit des mesures : simplification des permis pour les projets stratégiques, soutien financier de l’UE et création de plans nationaux de circularité. De plus, concrètement, le 25 mars 2025, la Commission européenne a dévoilé une liste de 47 projets stratégiques répartis dans 13 pays membres, couvrant extraction, transformation et recyclage.

Cette dynamique s’appuie sur une diplomatie économique plus active qu’auparavant. Bruxelles multiplie les partenariats avec le Canada, l’Ukraine, l’Australie, le Chili ou la Namibie. En effet, ces accords visent à garantir un accès stable aux ressources tout en favorisant le développement local dans les pays partenaires.

Cependant, la stratégie reste fragile. En Europe, l’ouverture de nouveaux sites miniers se heurte à des oppositions sociales comme au Portugal ou en Suède. En outre, les capacités de raffinage sont encore très limitées, laissant la Chine dominer l’étape la plus cruciale de la chaîne de valeur. Enfin, les entreprises européennes disposent de moyens financiers moindres que leurs concurrents chinois ou américains. Ainsi, malgré des intentions stratégiques claires, l’Europe demeure exposée aux chocs du marché et à la concurrence internationale.

Vers une géo-économie de la rareté

Le monde entre dans une ère où la géopolitique des métaux remodèle les alliances et les stratégies industrielles. Les matériaux critiques deviennent ainsi de véritables instruments de pouvoir. Les décisions que l’Europe prend aujourd’hui détermineront sa place dans l’économie numérique, dans l’industrie de la défense et dans la transition énergétique mondiale. Ainsi, la capacité à sécuriser l’accès aux ressources devient une condition de souveraineté.