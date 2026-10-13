Dans les plus grandes villes d’Europe, une génération découvre qu’elle n’a pas les moyens d’être indépendante . Un jeune doit consacrer plus de la moitié de son salaire à son loyer, avant même de pouvoir se nourrir, payer les transports ou épargner un seul euro. Telle est la réalité de toute une génération aujourd’hui.

C’est un rêve ordinaire : un premier appartement dans une ville dynamique, un trousseau de clés qui n’appartient qu’à soi, l’expérience grisante de construire sa vie selon ses propres choix. Pour des générations de jeunes Européens, s’installer dans une grande ville marquait le début de l’âge adulte. Aujourd’hui, ce rite de passage ressemble davantage à un luxe qu’à une étape de la vie.

Devenir un adulte indépendant en Europe est-il devenu, sans crier gare, un privilège réservé à une minorité ? D’un bout à l’autre du continent, le coût de la vie augmente plus vite que les salaires, et ce sont les jeunes dans la vingtaine qui en subissent le plus les conséquences. À Paris, Berlin ou Amsterdam, un jeune diplômé de 24 ans peut facilement voir la moitié, voire plus, de son salaire net partir dans un loyer avant même d’avoir pu acheter un seul sac de courses.

Cet article analyse les quatre types de pressions en jeu dans cette lutte : le logement, le travail, l’accès à l’alimentation et l’indépendance financière, un objectif de plus en plus difficile à atteindre.

Le loyer engloutit les salaires des jeunes

Pour la plupart des jeunes Européens, le principal obstacle à l’indépendance prend chaque mois la forme d’une dépense incontournable : le loyer. Depuis plusieurs années, les loyers dans les capitales du continent européen augmentent plus vite que les salaires, transformant ainsi la recherche d’un premier appartement en une source de stress financier dès les premiers pas dans la vie adulte.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Si l’on compare les salaires nets moyens au coût d’un deux-pièces en centre-ville, les personnes disposant d’un seul revenu doivent consacrer près des trois quarts de leur salaire au loyer à Barcelone et à Madrid (74 %). Le logement représente également plus de la moitié du salaire moyen dans plusieurs autres villes, comme Rome (65 %), Dublin (62 %), Athènes (57 %), Varsovie (56 %), Prague (54 %) et Budapest (52 %). Le pourcentage est élevé même dans les villes souvent considérées comme plus abordables, comme Amsterdam (50 %) et Paris (45 %). À Lisbonne, la situation est encore plus grave : en 2025, le loyer mensuel moyen pour un deux-pièces en centre-ville dépassait largement le salaire moyen (116 %).

Face à ces chiffres, les jeunes s’adaptent : soit ils vivent en colocation, soit ils s’éloignent des centres-villes en quête de loyers plus abordables, soit ils restent tout simplement chez leurs parents. En 2024, les jeunes de l’UE ont quitté le domicile familial à 26,2 ans en moyenne. L’écart entre les pays est toutefois considérable : les âges moyens les plus élevés, à savoir 30 ans ou plus, ont été enregistrés en Croatie (31,3 ans), en Slovaquie (30,9), en Grèce (30,7), en Italie (30,1) et en Espagne (30). Dans plusieurs pays, dont l’Irlande, l’Italie, l’Espagne et la Grèce, plus de 80 % des jeunes âgés de 16 à 29 ans vivent chez leurs parents ou dépendent de leurs revenus. Le coût à payer n’est pas seulement financier : il se mesure aussi en mètres carrés. En 2024, 26,5 % des jeunes (âgés de 15 à 29 ans) de l’UE vivaient dans des logements surpeuplés, soit un taux presque dix points supérieur à celui de la population générale, ce qui rappelle que, pour beaucoup, « quitter le nid familial » signifie encore emménager dans une chambre exiguë dans une colocation plutôt que dans son propre logement.

L’acquisition d’expérience ne paie pas le loyer

« Nous vous proposons un stage, félicitations ! » La description de poste semble prometteuse : assister l’équipe, gérer des projets, échanger avec les clients et assumer de véritables responsabilités. Pourtant, dans bien des cas, il manque un détail : le salaire.

Selon la Commission européenne, environ 3,1 millions de stages sont effectués au sein de l’Union européenne chaque année. Près de la moitié des stagiaires ne sont pas payés .

Les stages étaient un tremplin professionnel pour les étudiants et les jeunes diplômés. Pour de nombreux jeunes Européens, ils sont devenus une condition sine qua non pour décrocher un premier emploi, une condition qu’il faut remplir plusieurs fois avant de se voir proposer un premier contrat à durée indéterminée. Pour les stagiaires non rémunérés, l’acquisition d’expérience a un coût. Le Forum européen de la jeunesse (EYF) estime que les dépenses de base pendant un stage non gratifié dépassent 1 000 euros par mois. Pour un stage classique de six mois, cela représente plus de 6 000 euros avant même de toucher leur premier vrai salaire. Selon l’EYF, 68 % des jeunes refuseraient une offre non rémunérée, tandis que 29 % d’entre eux ont déclaré que l’absence de rémunération les avait empêchés d’acquérir une expérience professionnelle.

Lucas, un jeune stagiaire de 27 ans, explique dans The Guardian : « On nous dit qu’on a de la chance de décrocher un stage, mais on paie cette chance et ce prestige en rognant sur l’alimentation ou d’autres types de dépenses. »

Si les stages deviennent la voie d’accès standard à l’emploi, ils déterminent également qui a les moyens de se lancer professionnellement. Souvent, les jeunes soutenus financièrement par leur famille peuvent accepter des stages non rémunérés dans des villes chères, tandis que les autres sont contraints de refuser des opportunités, car ils ne peuvent pas se permettre de rester plusieurs mois sans revenus.

Le « budget pâtes »

Ce sont souvent les plus petits achats du quotidien qui ont le plus d’impact. Une semaine de courses au supermarché, un abonnement mensuel de transport ou encore une facture de téléphone ou d’électricité peuvent ne pas sembler hors de portée en soi. En revanche, lorsqu’elles se cumulent, ces dépenses peuvent engloutir la majeure partie des revenus d’un jeune.

Le « budget pâtes », selon une expression d’une étude du Forum européen de la jeunesse, montre à quel point la marge financière est limitée. Même dans un budget destiné à ne couvrir que les dépenses essentielles, l’alimentation représente plus de 200 euros par mois, tandis que les transports, les communications et l’habillement s’élèvent à plus de 100 euros. Et c’est sans compter les dépenses imprévues, comme le remplacement d’un casque cassé ou l’achat d’un billet de train de dernière minute pour rentrer chez soi. Pour un nombre croissant de jeunes Européens qui doivent assumer toutes ces dépenses tout en travaillant pour un salaire dérisoire, voire gratuitement, la pression est double.

Les Supermarchés : le luxe d’aujourd’hui

Depuis fin 2019, les prix des denrées alimentaires dans la zone euro ont augmenté de 20 % à 57 %, selon les pays. Les salaires n’ont pas suivi le même rythme. Largement privées des augmentations du salaire minimum ou des mesures d’aide gouvernementales, les classes moyennes notamment ont beaucoup de mal à payer les biens et services de première nécessité.

C’est au supermarché que cette pression se fait le plus clairement sentir. Les prix de la quasi-totalité des 64 produits alimentaires courants surveillés par Eurostat ont augmenté en 2025, une hausse de 20 % en moyenne pour les articles de base comme le chocolat, le bœuf et les fruits surgelés. Actuellement, c’est l’alimentation qui connaît la plus forte inflation parmi toutes les catégories de dépenses de consommation dans la zone euro.

Résultat : les ménages ont profondément modifié leurs habitudes d’achat. Selon un sondage réalisé par BCG auprès de plus de 20 000 consommateurs dans onze pays européens, 53 % des personnes interrogées sont inquiètes au sujet de leurs finances quotidiennes en 2026 : près des deux tiers d’entre elles réduisent activement leurs dépenses, chassent les promotions ou changent de marque pour bénéficier de prix plus abordables.

La facture ne s’arrête pas là

Ce phénomène ne se limite pas à l’alimentation. Entre 2020 et 2025, les coûts des services publics de base (électricité, chauffage, eau et déchets) d’un appartement standard ont doublé dans plusieurs villes européennes. Les prix de l’électricité ont légèrement baissé début 2025 , mais les ménages n’en ont pas vraiment profité, puisque la part des taxes et redevances a continué d’augmenter au cours de la même période.

S’ajoutent à cela les transports. C’est le troisième poste budgétaire des foyers européens, après le logement et l’alimentation. Les tarifs ferroviaires ont augmenté de 4 % entre mai 2024 et mai 2025, et ceux du transport routier de 2,3 % . Pour les usagers de la route, le coût des carburants ne fait qu’aggraver la situation. Les habitudes de conduite n’ont pratiquement pas changé, même lorsque les prix des carburants ont grimpé en flèche ces dernières années, car la plupart des ménages n’ont pas d’autre choix que de prendre la voiture pour se rendre au travail.

Logement, famille, avenir : des projets reportés

Tous ces facteurs font que la Gen Z, dont la principale préoccupation est le coût de la vie , est contrainte de reporter ses projets d’avenir. Plus de la moitié des jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans vivent chez leurs parents, une proportion supérieure à celle de toutes les autres générations jusqu’alors. Cette contrainte financière a une incidence sur leur bonheur et leur motivation.

La pression financière pousse la Gen Z à reporter les décisions importantes de la vie et à prendre certaines mesures, notamment celle de vivre chez ses parents plus longtemps pour des raisons financières. Les jeunes repoussent les étapes traditionnelles de la vie adulte, comme l’achat d’un logement et la création d’une famille, à plus tard, lorsqu’ils bénéficieront d’une plus grande sécurité financière.

Les jeunes devraient avoir les moyens de vivre dans les villes où ils étudient et travaillent. Ce problème a incité l’Europe à agir en lançant des initiatives telles que le Plan européen pour des logements abordables , qui doit être adopté cette année. Il promet de stimuler les investissements dans les logements sociaux et abordables, tout en protégeant les personnes les plus vulnérables face aux loyers prohibitifs. La réalisation de ces objectifs dépendra de la mise en œuvre de ce plan.