Groenland : l’Europe affirme sa voix face aux ambitions américaines

Face aux déclarations de Washington affirmant que le Groenland est un enjeu de sécurité nationale pour les États-Unis, l’Europe a surpris de nombreux observateurs en réagissant de manière collective. Les dirigeants européens ont rappelé que seuls le Danemark et le peuple groenlandais peuvent décider de l’avenir du territoire. Cette réaction révèle une Europe capable de défendre ses intérêts stratégiques en matière de sécurité arctique et de gouvernance transatlantique.

Un territoire isolé géographiquement, mais au cœur des enjeux

Le Groenland n’est pas un territoire anodin, même s’il se situe à des milliers de kilomètres de l’Europe. Géographiquement située au nord du Canada et de l’océan Atlantique, cette vaste île arctique est un territoire autonome du Royaume du Danemark. Le Groenland gère une grande partie de ses affaires internes, tout en restant lié au Danemark pour la défense et la politique extérieure.

Ce qui fait du Groenland un objet de convoitise pour les États-Unis, c’est d’abord le fait qu’il abrite 25 des 34 minéraux que l’Union européenne considère comme critiques, y compris des terres rares, du graphite et d’autres métaux stratégiques indispensables aux technologies modernes. Le réchauffement climatique rend également certaines zones de l’Arctique plus accessibles aux navires. Des routes plus courtes entre l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord commencent à apparaître, et le Groenland se situe exactement sur ces trajectoires. Cela donne à l’île une importance nouvelle au sein du commerce mondial, surtout depuis l’accélération de la fonte des glaces ces dernières années.

Enfin l’île abrite des installations militaires importantes, notamment une base américaine à Pituffik, utilisée pour le suivi des missiles et des satellites. Ce lien avec la défense occidentale renforce encore son importance stratégique pour les puissances mondiales.

Le Groenland n’est certes plus un État membre de l’Union européenne depuis 1985, mais il reste un maillon essentiel de la sécurité transatlantique et de la coopération arctique. Il touche donc directement aux intérêts européens, et plus précisément à ceux du Danemark et des pays nordiques en matière de sécurité, de commerce et de géopolitique actuelle.

Quand Trump remet le Groenland sur la table

Début janvier 2026, une série de déclarations venues de Washington a relancé la controverse autour du Groenland. Dans ce contexte, l’affirmation américaine de l’intérêt stratégique pour le Groenland s’inscrit dans une logique plus vaste de projection de puissance et de sécurisation de l’hémisphère nord, similaire aux enjeux exprimés autour de la crise au Venezuela, où Washington a montré sa volonté de renforcer sa présence dans des zones qu’il considère vitales pour sa sécurité géopolitique. La Maison Blanche a évoqué que le territoire arctique pourrait être un enjeu de sécurité nationale pour le pays, et plusieurs voies ont été évoquées pour accroître le contrôle américain sur l’île.

Ces déclarations ont immédiatement suscité l’inquiétude des États européens, car elles ont été perçues comme faisant écho à la volonté américaine d’annexer le Groenland, qui se trouve déjà sous souveraineté d’un pays de l’OTAN. Si la Maison-Blanche a précisé que l’option militaire n’était pas une action imminente et que l’achat restait une possibilité, cela a suffi à alarmer les États membres.

Au Danemark, la Première ministre Mette Frederiksen a vivement dénoncé ces propos, appelant les États-Unis à cesser toute « menace » envers un allié historique et rappelant que le Groenland « n’est pas à vendre ». De son côté, le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen a jugé les commentaires américains « inacceptables » et qu’ils n’ont aucun droit de décision sur l’avenir du territoire.

Au-delà des déclarations elles-mêmes, cet épisode illustre une dynamique géopolitique plus large : dans un monde marqué par des tensions entre grandes puissances (États-Unis, Chine, Russie), l’Arctique devient un théâtre de concurrence stratégique. La Russie y renforce ses bases militaires et sa flotte de brise-glaces, tandis que la Chine investit massivement dans la “route de la soie polaire”, transformant l’Arctique en nouvel espace de rivalités entre grandes puissances. Pour l’Europe, qui dépend encore largement de la sécurité transatlantique, mais qui cherche aussi à affirmer sa propre autonomie stratégique, cette situation représente un choc politique et diplomatique sans précédent.

Le réveil diplomatique européen

Face à ces tensions, les États européens ont répondu très vite et de manière coordonnée. Le 6 janvier 2026, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, l’Espagne, le Royaume-Uni et le Danemark ont publié, d’après la BBC qui rapporte la déclaration commune des dirigeants européens, une déclaration affirmant que “le Groenland appartient à son peuple”. Cette déclaration affirme également que seuls le Danemark et le Groenland sont en mesure de décider de l’avenir du territoire. Elle constitue une prise de position ferme en matière de défense de la souveraineté territoriale et internationale du Groenland.

Cette réaction montre la capacité européenne à s’unir face à une grande puissance, même quand celle-ci est un allié de longue date via l’OTAN. Les signataires de la déclaration ont souligné que la sécurité dans l’Arctique doit être garantie collectivement avec les alliés, y compris les États-Unis, mais sans renier les principes fondamentaux du droit international, tels que la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des frontières.

En plus de la réaction diplomatique, certains États tels que l’Allemagne, ont renforcé leur présence militaire dans les eaux nordiques à travers des missions de surveillance aérienne, des exercices navals et des patrouilles dans le nord de l’Atlantique sous commandement de l’OTAN, soulignant que la dissuasion et la coopération restent des priorités pour l’Europe dans la région arctique.

Berlin, Paris, Londres et d’autres ont aussi pris le soin de rappeler que l’alliance avec les États-Unis reste néanmoins essentielle, mais que le respect de la souveraineté des nations alliées n’est pas négociable. Cette ligne de défense réaffirme que l’Europe ne renonce pas à ses propres valeurs, ni à sa capacité à défendre ses intérêts stratégiques, même face à un partenariat transatlantique historique, tel que l’OTAN.

En outre, ces réactions pourraient relancer les discussions au sein de l’Union européenne sur la politique de sécurité et de défense : les Européens veulent montrer qu’ils peuvent agir en coordination sur les grands dossiers géopolitiques tout en restant des partenaires fiables pour leurs alliés.

Au final, le Groenland s’impose comme bien plus qu’une île lointaine : il devient le symbole d’enjeux géopolitiques et stratégiques cruciaux pour l’Europe et le monde. L’intérêt américain, relancé début janvier 2026, a mis en lumière la fragilité de certains équilibres et la nécessité pour l’Europe de préserver ses valeurs et sa souveraineté.

La réponse coordonnée des pays européens montre que, malgré des milliers de kilomètres qui séparent Bruxelles de Nuuk, l’Europe est capable de se coordonner quand ses principes et la sécurité collective sont en jeu. Entre la protection du droit international, la défense des intérêts stratégiques et la surveillance des routes arctiques, le Groenland illustre à quel point même les territoires les plus isolés peuvent avoir un impact direct sur la diplomatie et la sécurité européenne.

Alors que Washington et Copenhague doivent encore clarifier la suite de cette tension, l’Europe a montré sa capacité à réagir de manière coordonnée pour défendre ses alliés et ses intérêts dans l’Arctique. L’enjeu est désormais de transformer cette position commune en une stratégie durable, fondée sur le dialogue avec le Danemark, la coopération régionale et une présence européenne crédible dans la région.