Hadja Lahbib pour la résilience de l’UE

Une candidature sur fonds de polémique

Diplômée en journalisme de l’Université Libre de Bruxelles, Hadja Lahbib est connue en Belgique pour sa carrière de présentatrice de télévision et de reporter spécialisée sur le Moyen-Orient. C’est en juillet 2022 qu’elle est propulsée par le Mouvement Réformateur (MR), membre de Renew au Parlement européen, au poste de ministre fédéral belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur et institutions culturelles fédérales. De plus, elle a accumulé une expérience certaine à travers la présidence du conseil de l’UE de la Belgique au premier semestre 2024. Malgré des polémiques sur un voyage en Crimée réalisé en 2021 et l’octroi de visas lors du sommet urbain de Bruxelles, Hadja Lahbib s’affiche comme un soutien de l’Ukraine en faisant du conflit un élément central de la sécurité de l’Europe et de la démocratie. En mai 2024, elle a annoncé la future livraison d’avion de chasse F-16 pour l’Ukraine.

Le nouveau portefeuille proposé par Ursula von der Leyen s’inscrit dans un contexte de menaces croissantes à la fois géopolitique et climatique illustrées par la guerre en Ukraine et les inondations destructrices en Espagne. Les missions de Hadja Lahbib doivent permettre d’améliorer la résilience de l’UE en cas de crise majeure. Le récent rapport de l’ancien président finnois Sauli Niinistö sur l’état de préparation civile et militaire de l’Europe (« Safer Together Strengthening Europe’s Civilian and Military Preparedness and Readiness ») illustre les défis auxquels la commissaire nommée doit répondre.

Un projet ambitieux

Lors de son audition auprès des députés européens, elle a annoncé vouloir renforcer le mécanisme de protection civile de l’UE et la réserve stratégique de rescEU. Elle a affirmé mettre en place une stratégie mêlant défense civile et militaire permettant de couvrir un large spectre de catastrophes. L’anticipation est le mantra de la femme politique belge et des exercices de simulation ponctuelles viendront renforcer la préparation de l’UE. Pour cela, le Centre de Coordination de Réponse d’Urgence (ERCC) devra être amélioré et renforcera sa collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Par ailleurs, les menaces CBRN (chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires) sont aussi à l’ordre des priorités ainsi que les menaces sanitaires. L’ambition est de constituer des stocks en cas de crise et de dépendre de ses propres capacités de réaction. La résilience de l’UE passe aussi par la sensibilisation et l’éducation des citoyens.

En termes d’Égalité, Hadja Lahbib souhaite mettre intégralement en œuvre la convention d’Istanbul. De plus, elle a indiqué qu’une nouvelle stratégie en faveur de l’égalité homme-femme sera symboliquement publiée le 8 mars 2025, Journée internationale des droits des femmes. Des mesures similaires seront prises pour lutter contre le racisme et les discriminations en tout genre.

Hadja Lahbib a été nommée pour mener une politique proactive en termes de gestion de crise et d’égalité. Toutefois, des polémiques durant sa carrière de journaliste et plus récemment lors du sommet urbain de Bruxelles viennent ternir sa candidature.