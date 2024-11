Henna Virkkunen : Portrait d’une européenne engagée

Les auditions des futurs commissaires européens ont débuté le lundi 4 novembre. Elles sont une occasion pour les 26 candidats de convaincre les députés européens de leurs compétences et leurs priorités pour les 5 ans à venir dans leurs domaines de prédilection. Voici le portrait d’Henna Virkkunen, candidate au poste de commissaire pour la souveraineté technologique, la sécurité et la démocratie.

Un parcours exemplaire

Sur la ligne de départ pour être la commissaire finnoise, Henna Virkkunen, 52 ans, une journaliste et universitaire. Diplômée de l’université de Jyväskylä, elle devient députée en 2007 sous l’étiquette du parti de centre droit Kok dans la circonscription de Finlande centrale. L’universitaire connaît ensuite une ascension politique fulgurante au niveau national en devenant ministre de l’Éducation, de l’administration publique et des transports ; tout cela entre 2008 et 2014.

L’Euro-sphère, Henna Virkkunen la connaît bien : elle arpente les couloirs de Bruxelles depuis 10 ans comme eurodéputée du PPE (Parti Populaire Européen). Parallèlement, sous la précédente législature, Henna Virkkunen fut membre de 2 commissions : celle sur l’industrie, la recherche et de l’énergie (ITRE) ainsi que celle sur les transports et le tourisme (TRAN). Elle a également pris part à la commission d’enquête sur les logiciels espions comme Pegasus et a contribué aux nombreux débats sur la place de l’Intelligence Artificielle et de sa régulation dans les textes européens.

Une mission cruciale pour l’Europe de demain

Actuellement, Henna Virkkunen est candidate pour le poste de commissaire dans le domaine de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie. Elle reprendrait donc en partie le portefeuille du français Thierry Breton d’avant sa démission le 16 septembre dernier.

Son portefeuille englobé par l’expression « Souveraineté technologique, sécurité et démocratie » comprend les questions numériques, technologiques, la sécurité interne et externe ainsi que la protection de l’Etat de droit et de nos démocraties. Dans le contexte actuel et notamment celui du conflit russo-ukrainien, ces questions sont résolument importantes dans la fiabilité et la confiance entre les 27 États membres de l’Union Européenne.

Sa lettre de mission adressée par Ursula Von Der Leyen en septembre détaille ces objectifs dans les différents domaines relatifs à son poste. Du point de vue de la souveraineté technologique, la future commissaire doit contribuer à replacer l’UE comme un acteur compétitif dans le domaine des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle face aux USA et à la Chine. Une dynamique difficile à trouver dans la mesure où l’Europe ne dispose pas d’un groupe de grandes entreprises européennes comparables aux GAFAM ou aux BATX. Elle devra donc veiller à la pérennité des innovations européennes et à la souveraineté en termes de production d’innovations technologiques et de recherche et développement. En résumé, moins d’interdépendance pour une Europe technologique souveraine.

Dans le domaine de la sécurité, les enjeux sont multiples : la future commissaire devra gérer les menaces au niveau cyber, les intimidations et la manipulation de l’information. Elle deviendra donc la cheffe d’orchestre de cette coordination sécuritaire au niveau des 27, et organisera le développement d’une réponse rapide face à l’ensemble de ces menaces. Cet objectif est d’autant plus important que la Russie de Vladimir Poutine cherche régulièrement à s’immiscer dans les affaires européennes. Par exemple, lors des élections européennes de 2019, la Russie a utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir les partis eurosceptiques et propager des fake news et des théories du complot afin d’influencer les résultats des élections.

Enfin, à l’heure où la démocratie vacille en Europe, que ce soit en Hongrie ou en Italie, Henna Virkkunen aura la lourde tâche de s’assurer de sa pérennité. Elle devra contribuer au développement d’un « bouclier européen de la démocratie », pour contrer la manipulation de l’information et garantir la transparence des processus démocratiques tels que le vote. De plus, l’application de l’État de droit dans les 27 États membres et le respect des valeurs de la construction européenne sont également des sujets au cœur de sa future fonction.

Par ailleurs, Henna Virkkunen sera vice-présidente exécutive de la commission européenne. Cela impliquera une collaboration étroite avec les autres commissaires et Ursula Von der Leyen. Elle aura donc une responsabilité supplémentaire concernant la mise en place des politiques européennes et de coordination entre les différents services de la commission. De plus, elle représentera la commission lors de négociations d’autres institutions qui peuvent être européennes ou internationales.

L’audition de Henna Virkkunen, a lieu le mercredi 12 novembre au Parlement Européen. Un moment décisif dans la carrière de celle, qui, partie du centre de la Finlande à réussi son ascension bruxelloise jusqu’à atteindre de hauts sommets. Comme beaucoup de ses collègues du PPE qui passeront là, Henna Virkkunen aura l’objectif et l’ambition de mener à bien la politique de l’Union Européenne en bon et dû forme.

Pour savoir si Henna Virkkunen sera finalement nommée commissaire européenne pour les 5 prochaines années, rendez-vous début décembre.