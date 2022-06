“Il tricolore degli italiani” : histoire du drapeau de l’Italie

“Le Tricolore des Italiens”, chanté tous les 2 juin, fête nationale de la Botte. L’Italie est un pays avec une histoire bien à lui. Son drapeau est composé de trois couleurs. Il s’appelle « il Tricolore », le tricolore. Les trois bandes ont la même forme et taille et les couleurs sont le vert, le blanc et le rouge. Il faut savoir que la couleur verte est toujours la plus proche du mât du drapeau. Le tricolore est né à Reggio Emilia le 7 janvier 1797 quand le Parlement de la République Cispadane a décrété que le « Stendardo » ou le drapeau cispadan des trois couleurs vert, blanc rouge devient universel et que ces couleurs « sont utilisées avec la cocarde cispadane ».

Mais pourquoi ces trois couleurs ?

En Italie, en 1796, les républiques ont vécu une année pleine de victoires contre les armées de Napoléon. D’inspiration jacobine, ces républiques ont supplanté les vieux États absolutistes et ont adopté la forme tricolore avec des variantes, profondément inspirée par le modèle français – la qualité française dès 1790. Pour beaucoup, les couleurs proviennent du monde ecclésiastique : le vert représentant l’espoir, le blanc la foi et le rouge la charité. Cependant, la vision romantique des Italiens penche pour le blanc symbole des Alpes enneigés et les autres régions montagneuses, le vert des plaines et collines enherbées et le rouge du sang versé durant les guerres italiennes d’indépendance. Toutefois, ces trois couleurs sont inspirées de la ville de Milan (une croix rouge sur un fond blanc et le vert de l’uniforme de la garde civile milanaise). À ce jour, personne n’est capable de déterminer laquelle est la bonne, mais tous s’en contentent.

De 1796 à 1799, La première campagne d’Italie – il faut bien comprendre qu’on ne parle d’Italie en termes d’un État qu’à la fin du siècle suivant – a donné lieu aux républiques suivantes : la République de Ligure, la République Romaine, la République Parthénopéenne et la République d’Ancône.

La majeure partie des républiques n’a pas survécu à la contre-offensive austro-russe de 1799 et l’autre partie a convergé après la seconde campagne (1799) dans le royaume d’Italie qui a duré jusqu’en 1814. Ce drapeau représente les idéaux d’indépendance qui ont alimenté les velléités du Risorgimento. Le drapeau n’était plus seulement un symbole de l’armée ou de la dynastie, il représentait le peuple italien, les libertés acquises et donc, la nation.

Durant les trois décennies qui ont succédé au Congrès de Vienne, le drapeau tricolore a été mis au placard par la Restauration mais est ressorti lors des mouvements de 1831 : les révoltes mazziniennes, la vaine manifestation des frères Bandiera, les soulèvements des États canons.

Ces couleurs ont fait naître de nouveaux espoirs enthousiastes. Cela a inspiré les poètes, notamment Goffredo Mameli dans son Chant des Italiens (1847) : « Formons un unique drapeau, un seul espoir ». Carlo Alberto a déclaré le 23 mars 1848 : « Pour mieux montrer avec des signes extérieurs le sentiment de l’union italienne, nous voulons que nos troupes portent le bouclier de Savoie sur le drapeau tricolore italien ».

Mais pourquoi cette disposition ?

Les drapeaux à trois bandes ont été popularisés lors de la Révolution française. Les trois bandes représentent le républicanisme. Beaucoup de pays ont choisi cette forme de drapeau à cause de cet aspect. En 1848, la révolution en France s’est propagée à travers toute Europe : Italie, Allemagne, France, Danemark, Autriche, Hongrie, Suède, Suisse, Pologne, Roumanie, Belgique, Irlande et Espagne.

En Italie, cela s’est manifesté en Sicile où les Bourbons ont été chassés par le peuple, avant de revenir 16 mois plus tard. Cet évènement a été la première pierre de la Réunification en 1861. Après la naissance de la République le 2 juin 1946, le décret présidentiel du 19 juin établit la forme provisoire du nouveau drapeau, confirmé ensuite par l’Assemblée Constituante lors de sa séance du 24 mars 1947 et ce décret sera ajouté à l’article 12 de la Constitution. Après l’approbation, l’Assemblée et le public dans les tribunes se sont levés et ont applaudi.

Le drapeau est utilisé durant les cérémonies, et brandi devant les bâtiments gouvernementaux. Cela dit, vous verrez très rarement les Italiens brandir “il Tricolore” sur leur maison comme le font les Américains. En revanche, les drapeaux fleurissent partout quand la Squadra Azzurra – l’équipe italienne de football – est engagée dans une compétition internationale.

Les Italiens aiment énormément la nourriture. Ils adorent y arborer les couleurs du pays : les gelati (glaces), les pizzas telles que la Margherita – créée en l’honneur de la visite de la Reine de Savoie à Naples.

L’Irlande et l’Italie ont des drapeaux quasi similaires. Néanmoins, les proportions ne sont pas identiques, l’Irlande a de l’orange et l’Italie le rouge. Enfin, la nuance du vert diffère entre les deux drapeaux.