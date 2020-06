InALMH : un projet européen sur la santé mentale

Sous la direction du Réseau européen de l’activité pour la santé mentale (European Network of Active Living for Mental Health - ENALMH), les onze partenaires du projet se sont réunis pour aborder les différentes étapes que le projet InALMH doit entreprendre ces prochains mois.

Composé d’organisations en lien avec le sport, la santé mentale et le monde académique, ce consortium est novateur et peut compter sur la diversité des différents partenaires pour mener à bien ses actions. Le projet rassemble l’Université de Thessalie (Grèce), l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes (Grèce), le département « Santé » de l’Institut Polytechnique de Porto (Portugal), l’Association pour la recherche sur la santé mentale et physique des personnes âgées (ARISMA – Italie), la plateforme Fokus (République Tchèque), l’organisation « Merseyside Expanding Horizons » (Royaume Uni), l’association grecque Alzheimer, le réseau GAMIAN (Belgique), la branche grecque du réseau « Santé Mentale Europe », l’ISCA (Danemark) et le Think tank Sport et Citoyenneté (France).

Ensemble, ce consortium visera à sensibiliser le monde politique et sportif aux bénéfices que le sport et l’activité physique apportent en matière de santé mentale, et à développer les pratiques allant dans ce sens. Pour ce faire, InALMH cherchera à renforcer la place du sport et de l’activité pour la santé mentale dans les politiques actuelles. A cette fin, le projet va définir des lignes directrices européennes et mettre en place une plateforme interactive en ligne dédiée à cette problématique.