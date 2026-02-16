Israël : Comment cela a-t-il été possible ?

Comment est-il possible que le pays qui a servi de refuge à des millions de Juifs ayant échappé à la Shoah, le génocide le plus terrifiant de l’histoire contemporaine, se soit transformé en un État ultranationaliste, auteur à son tour d’un massacre qui semble évoluer vers un véritable génocide ?

De la partition de 1947 à l’occupation des territoires : les racines du conflit

En 1947, l’ONU a approuvé la résolution 181 qui prévoyait la partition de la Palestine, alors sous mandat britannique, la création d’un État juif et d’un État palestinien, ainsi qu’un statut spécial pour Jérusalem. Le plan ne s’est pas concrétisé car, lorsque Israël a déclaré son indépendance en 1948, les pays arabes l’ont envahi et ont été vaincus. L’État juif qui s’est formé était plus grand que celui prévu dans le plan de 1947, tandis que de vastes zones attribuées à l’État palestinien sont passées sous la domination de l’Égypte (bande de Gaza) et de la Jordanie (Cisjordanie). Avec la guerre des Six Jours (1967), la bande de Gaza et la Cisjordanie sont passées sous le contrôle d’Israël, qui les a occupées militairement. C’est là qu’a commencé la dégénérescence autoritaire, impérialiste et colonialiste de l’État d’Israël.

Les accords d’Oslo (1993) entre le gouvernement israélien et les factions palestiniennes représentées par l’OLP ont donné naissance à l’Autorité nationale palestinienne (ANP), organe d’autonomie partielle des Territoires dont l’objectif était de créer une Palestine indépendante, un État embryonnaire. Trente ans après Oslo, l’État palestinien n’a toujours pas vu le jour. Depuis 2007, la bande de Gaza est sous le contrôle du Hamas, qui a pris le pouvoir par la force, la séparant de la Cisjordanie. L’ANP gouverne officiellement la Cisjordanie, mais est très affaiblie, tandis que les colonies israéliennes sont en constante expansion. Aujourd’hui, Gaza a été presque entièrement rasée et est en grande partie réduite à un tas de décombres, tandis que l’autonomie de l’ANP est de plus en plus limitée.

Gaza aujourd’hui : guerre totale et accusations de génocide

La dernière décision prise par Netanyahu a été l’occupation militaire totale de la bande de Gaza, ce que l’on pourrait appeler la « solution finale de la question palestinienne », c’est-à-dire l’annexion et le retour des colonies israéliennes afin que la question palestinienne ne représente plus une menace pour Israël. L’alternative qui s’offre au peuple palestinien est le choix entre mourir de faim ou mourir sous les bombes. Les informations qui nous parviennent (qui ne sont pas toutes vérifiables) dénoncent le fait que les forces israéliennes, en plus des bombardements quotidiens sur Gaza, ont en effet ouvert le feu à plusieurs reprises sur la foule qui attendait de l’aide humanitaire. Chaque jour, les gens risquent leur vie pour obtenir une fraction de l’aide. Il existe une troisième alternative : l’émigration forcée d’un million d’habitants de Gaza vers la Corne de l’Afrique. Cela permettrait de vider Gaza City de ses civils d’ici le 7 octobre, deux ans après le massacre perpétré par le Hamas.

David Grossman, l’un des intellectuels israéliens les plus estimés, a déclaré dans une récente interview que : « Pendant des années, j’ai refusé d’utiliser ce mot : ‘génocide’. Mais aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de l’utiliser, après ce que j’ai lu dans les journaux, après les images que j’ai vues et après avoir parlé à des personnes qui étaient là-bas... Je veux parler en tant que personne qui a fait tout ce qu’elle pouvait pour ne pas en arriver à qualifier Israël d’État génocidaire. Et maintenant, avec une immense douleur et le cœur brisé, je dois constater que cela se produit sous mes yeux. ‘Génocide’. C’est un mot qui fait boule de neige : une fois qu’on le prononce, il ne fait que prendre de l’ampleur, comme une avalanche justement. Et il apporte encore plus de destruction et de souffrance ».

En réalité, comme l’a précisé l’historien israélien Benny Morris, « le génocide signifie la destruction ou la tentative de destruction d’un peuple, [...] une décision politique [...] qui entraîne la mort de millions de personnes ». Les précédents historiques cités par Morris sont le génocide des Arméniens par les Turcs il y a cent ans et l’Holocauste nazi des Juifs. « Ce n’est pas ce qui se passe à Gaza », a affirmé Benny Morris. Et il a conclu que « cela pourrait se transformer en quelque chose de similaire... Il y a eu un processus de déshumanisation de la part des Israéliens envers les Palestiniens et, d’ailleurs, de la part des Palestiniens envers les Israéliens, qui pourrait finalement aboutir à un génocide, mais nous n’en sommes pas encore là... Il ne fait aucun doute que des crimes de guerre ont été commis par Israël... Mais ce sont des crimes de guerre, pas un génocide ».

Actuellement, l’armée israélienne contrôle environ 75% du territoire de Gaza. Le nouveau plan de Netanyahu prévoit de lancer une nouvelle offensive militaire pour conquérir les 25% restants de la bande de Gaza, plaçant ainsi l’ensemble de la bande sous occupation militaire israélienne, malgré la forte opposition interne et l’érosion du soutien à Israël de la part de la communauté internationale. Beaucoup se demandent si l’objectif principal de Netanyahu est toujours la libération des otages. La première étape de son plan consiste à vider la ville de Gaza, en commençant par l’occupation militaire, avec des conséquences dramatiques pour environ un million de personnes qui vivent encore dans la ville et ses environs, où l’armée israélienne continue de frapper dans le but de libérer les otages. Cette opération pourrait prendre des semaines. L’objectif n’est pas d’annexer Gaza. « Nous ne voulons pas être là en tant qu’organe gouvernemental », a déclaré Netanyahu. « Nous voulons la remettre à des forces arabes qui la gouverneront correctement, sans nous menacer, et qui offriront une vie digne aux habitants de Gaza ».

Il ne s’agit plus d’une guerre visant à garantir la sécurité d’Israël. C’est devenu une guerre de conquête. Jusqu’à présent, Israël avait cherché à poursuivre deux objectifs simultanément : libérer les otages et démanteler le Hamas. Après près de deux ans d’efforts, il est clair que ces deux objectifs ne peuvent être poursuivis ensemble. En tant que menace stratégique, le Hamas a été neutralisé. Mais il n’a pas été éliminé.

Au-delà des deux États : quelles alternatives politiques ?

Les actions terroristes du Hamas, qui agit à Gaza comme le gouvernement d’un État souverain sur une base ethnique, ont confirmé que la coexistence de deux États indépendants et souverains sur le même territoire n’est pas en mesure d’assurer la paix. En définitive, la formule largement soutenue des deux peuples et des deux États, qui impliquerait la formation d’un État palestinien dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza, s’est révélée impraticable en raison de la présence d’environ un demi-million de citoyens israéliens dans les territoires occupés. La seule initiative de paix qui semble viable est celle soutenue par le Mouvement fédéraliste européen, qui repose sur trois points :

• la suspension immédiate des colonies israéliennes ;

• le lancement du processus de constitution d’un État palestinien, incluant les pays arabes voisins et avec la participation des puissances qui ont soutenu une solution pacifique au conflit ; cette phase représente l’occasion pour l’Union européenne de retrouver son rôle de pacificatrice, qui correspond à sa vocation la plus authentique ;

• le lancement du processus de constitution d’une fédération israélo-palestinienne, à commencer par la mise en commun de ressources stratégiques telles que l’énergie et l’eau (à l’instar de ce qui s’est fait avec la CECA pour le charbon et l’acier), comme l’avait proposé Jacques Delors à l’époque pour lancer l’intégration des pays du Moyen-Orient.

En conclusion, j’en reviens à la question de départ. Comment cela a-t-il été possible ? Des milliers de pages ont été écrites sur la nature du mal. La réponse décevante est que ni la littérature ni la philosophie ne sont en mesure d’apporter des réponses définitives sur quoi que ce soit. Il faut une solution politique, différente de la simple constitution de deux États, qui n’empêcherait pas la guerre, mais qui prévoirait la création d’institutions communes capables de résoudre pacifiquement les conflits sur la base du droit et non de la force.