IVG en danger : quel rôle pour l’Union européenne ?

Le projet SFE - Situation des Femmes en Europe - est une initiative des Jeunes européens Paris, réalisée dans le cadre du Taurillon-en-Seine, qui consiste en une série d’articles de 6 épisodes, publiée à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes et abordant la condition féminine sur le continent européen sous des angles très divers et via des analyses, des portraits et des interviews.