« Je maintiendrai » : histoire du drapeau néerlandais

Un drapeau symbole de l’unité par le(s) Orange(s)

Le premier drapeau officiel des Pays-Bas est acté lorsque ces derniers deviennent indépendants de l’Espagne en 1572. C’est en effet à la suite d’une guerre d’indépendance de quatre-vingts ans que l’ensemble des provinces des Pays-Bas décrochent leur indépendance. La multitude de provinces et de villes décident de s’unir sous la bannière d’un seul et même Etat : les Provinces-Unies. Très vite la République en guerre contre l’un des plus puissants empires de l’époque, l’empire espagnol, s’organise autour de puissantes familles et fonde le système de stadtholder, un système électif où les familles choisissent un dirigeant, notamment pour ses capacités militaires et administratives.

La dynastie des Orange-Nassau se hisse dès le début au rôle de stadtholder par Guillaume Ier. Dès lors, la famille parvient à maintenir le pouvoir en son sein, s’assurant à chaque fois la succession du titre. Victorieux de leur guerre d’indépendance contre l’Espagne, la dynastie parvient à imposer un drapeau aux bandes horizontales orange, couleur des armoiries du prince, blanc, couleur de la pureté et de la paix, et bleu, couleur de la mer d’un pays ouvert sur la Mer du Nord. Le drapeau est humblement appelé Prinsenvlag, le drapeau du Prince.

De l’orange au rouge : marine et apaisement

Le drapeau du Prince est alors considéré à l’intérieur des frontières des Provinces-Unies, comme à l’extérieur, comme le drapeau officiel de l’État. Seule la marine, militaire et marchande, n’utilise pas le orange, lui préférant un rouge plus voyant en haute-mer. Les querelles dynastiques et les désaccords politiques vont venir fragiliser la dynastie des Orange-Nassau, poussant même certains de leurs membres à l’exil. Le pays se retrouve pour la première fois sans souverain, c’est la période dit de « la vacance du Stadtholder » Les opposants à la dynastie déchue vont alors s’inspirer du drapeau de la marine et prôner le remplacement du drapeau du Prince par celui de l’État, Statenvlag. Le drapeau, qui devient drapeau officiel par l’interdiction de l’ancien étendard en 1652, est alors composé de trois bandes horizontales rouge, blanche et bleue, faisant de lui un drapeau très semblable au Prinsenvlag.

Cette volonté de ressemblance n’est pas fortuite, elle peut être interprétée comme une dépersonnalisation du pouvoir politique dans une perspective d’apaisement d’un pays qui est devenu l’un des plus puissants d’Europe. À la suite d’innombrables évènements et hasards, en 1672, la dynastie des Orange-Nassau revient sur le trône. Guillaume III revient au pouvoir et conserve le Statenvlag, faisant de ce dernier le drapeau officiel des Provinces-Unies, puis des Pays-Bas avec un léger changement de la teinte de bleu. Ainsi, le descendant du Statenvlag est, encore aujourd’hui, le drapeau national des Pays-Bas.

Je maintiendrai ?

Bien que le orange ait disparu, la couleur a conservé son symbolisme et représente aujourd’hui les Pays-Bas, au-delà de sa monarchie. La couleur, et plus largement le drapeau des Provinces-Unies, a alors influencé de nombreuses autres bannières montrant le passage ou l’influence néerlandaise dans le monde. C’est ainsi que l’on retrouve le orange néerlandais sur le drapeau de l’État de New-York et de sa capitale, ancienne Nouvelle-Amsterdam, mais également sur l’ancien drapeau de l’Afrique du Sud (jusqu’en 1994). On retrouve également l’influence du Statenvlag dans le drapeau du Luxembourg dont l’histoire se trouve être très liée au Royaume voisin.

Une chose est désormais sûre au regard de l’histoire, même si la monarchie venait à tomber à La Hague (les partisans royalistes sont passés de 80% de la population en 2008 à 54% aujourd’hui), les Néerlandais resteraient fidèles à la devise de leur pays, « Je maintiendrai », et conserveraient un drapeau, qui est devenu au fil des siècles une part de l’identité nationale.