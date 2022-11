Suède : votes et préoccupations des 18-24 ans

Quels préoccupations politiques pour la jeunesse suédoise ?

Axel et Daniel sont les premiers à se prêter au jeu. Ils ont tous les deux voté chrétien-démocrate aux élections du Riksdag 2022, un parti de centre-droite conservateur qui dit mettre les « valeurs humaines » au premier plan et se concentre sur des sujets tels que la santé, les problématiques des personnes âgées et la sécurité. Sur le sujet de l’immigration, le parti tend à durcir ses positions en faveur d’un transfert de compétences de l’Union européenne vers les États-membres et en opposition aux politiques multiculturalistes suédoises. Ses deux électeurs ici interrogés expriment des préoccupations effectivement cohérentes avec ce bref portrait.

Les étudiants placent l’énergie au sommet de leur classement. Daniel, parce qu’il s’inquiète de la politique de défense internationale, en réaction à la guerre en Ukraine : « If you control the energy in an area, then you control that area. » Axel, lui souligne plutôt les enjeux économiques de la politique énergétique, plaçant les enjeux climatiques « au second plan ». Ils attribuent ensuite tous les deux la seconde place de leurs préoccupations à la défense et l’ordre. Axel precise : « I don’t want Sweden to be a gun capital of Europe”. Il souhaite donc augmenter les forces de police et la surveillance. En troisième position enfin, Daniel place la question de l’égalité des genres dans le sens de « l’égalité d’opportunités, et non de résultats », un débat prépondérant dans la politique suédoise. Axel, lui, évoque la question du système de santé : « it’s hard to do anything about it, but it’s something I want my party to care about and stay invested in.”

Eric, troisième regard de cette enquête, est un électeur des Modérés de Suède, parti traditionnel de l’opposition de droite aux Sociaux-démocrates qui se définit par un libéralisme politique et économique, une politique migratoire restrictive, et un certain conservatisme sur les questions de politiques familiales.

Pour lui, l’État-providence se classe troisième par ordre d’importance, avec une volonté de réduire les inégalités sociales et de soutenir le système de santé. Vient ensuite le droit et l’ordre, avec une attention particulière portée à la lutte contre la criminalité, une plus grande sévérité de la justice, et au renforcement de la police. Il précise qu’il ne s’inquiète pas de la migration : « I slightly disagree with my party, I think that migration is a very good thing. » Enfin, l’économie gagne la palme de son classement, avec le soutien à un agenda libéral, dont il convient tout de même de souligner qu’Eric juge positivement le haut taux de taxes de son pays. Ainsi, à propos de ses opinions économiques, il analyse : “As a whole, if you talk about my politics in the world, it’s definitely left wining. But in Sweden it’s right winging.”

Retrouver ces préoccupations dans les votes de la jeunesse suédois.e.s

Pour avoir une idée plus précise de la représentativité de ces classements, nous pouvons d’abord les comparer avec l’enquête réalisée par Novus la première semaine de septembre 2022, juste avant les élections. Selon celle-ci, la question politique la plus importante pour la population suédoise âgée de 18 à 79 ans demeure le système de santé (60%), suivie par la loi et l’ordre (54%) et la politique énergétique (47%). La troisième est néanmoins clairement symptomatique du contexte international actuel, car son évocation par les interrogé.es a grimpé de neuf points de pourcentage entre août 2022 et la première semaine de septembre la même année. Avant cela, l’école et l’éducation détenaient la médaille de bronze, et les questions d’immigration et d’intégration étaient juste aux pieds du podium.

En ce qui concerne la jeunesse, on l’a cherchée parmi les profils d’électeurs également dressés par Novus. Ainsi, à droite de l’échiquier politique, elle est particulièrement présente au sein de l’électorat modéré, dont 29% sont âgés de 18 à 29 ans. De manière générale, cet électorat est également plus susceptible d’être masculin et d’avoir une formation universitaire, et vit principalement en ville. À gauche, on peut noter la composition de l’électorat du Parti de Gauche (Vänsterpartiet), ancien parti communiste aujourd’hui désigné comme un parti écologiste et socialiste. Ses électeurs sont majoritairement des femmes, ainsi que des jeunes, les deux caractéristiques étant ici comptées individuellement. Eux aussi sont plus susceptibles d’avoir fait des études universitaires que le grand public. Le Parti de Gauche est, avec le parti écologiste des Verts, le parti avec le moins de soutien en dehors des grandes villes. Par ailleurs, pour ce qui est de l’extrême-droite, les électeurs des Démocrates de Suède sont plus souvent des hommes que des femmes, et se situent dans la tranche d’âge moyenne. La question de la polarisation de la jeunesse telle que la soulignait Eric dans le premier article de notre série Jeunesse politique en Suède se pose alors, car si les jeunes votent effectivement pour le Vänsterpartiet, ils ne semblent pas avoir délaissé l’opposition traditionnelle modérée au profit des Démocrates de Suède.