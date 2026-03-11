Jeunesses fragilisées, Europe en construction : la santé mentale comme nouveau champ d’action européen

La pandémie de Covid-19 a mis en lumière une dégradation profonde de la santé mentale des jeunes en Europe, révélant et accentuant des inégalités sociales déjà existantes. La santé mentale des jeunes interroge la capacité de l’Union à construire des réponses communes face à une crise qui dépasse les frontières.

Une dégradation marquée de la santé mentale des jeunes, amplifiée par la pandémie

La crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 a profondément bouleversé les sociétés européennes, affectant à la fois les systèmes de santé, l’économie et les parcours éducatifs. Les mesures de confinement ont provoqué une restriction des interactions sociales, générant un climat durable d’isolement et d’incertitude. Si l’ensemble de la population a été touché, les jeunes apparaissent comme les principaux perdants de cette crise multidimensionnelle.

Selon l’Eurobaromètre Flash d’octobre 2023, 59 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans déclarent avoir souffert de problèmes émotionnels ou psychosociaux au cours des douze derniers mois, contre 35 % des personnes âgées de 55 ans et plus. Les jeunes présentent également une prévalence plus élevée de symptômes tels qu’une faible estime de soi, des difficultés de concentration ou un retrait social. Ces difficultés sont d’autant plus préoccupantes qu’elles s’accompagnent d’un faible recours aux dispositifs de prise en charge : 56 % des 15-24 ans concernés déclarent ne pas avoir reçu d’aide professionnelle, révélant un écart marqué entre besoins identifiés et accès effectif aux soins.

La santé mentale des jeunes à l’épreuve des inégalités sociales

La santé mentale des jeunes ne peut être dissociée des conditions sociales et matérielles dans lesquelles s’inscrivent leurs trajectoires de vie. Les analyses convergentes du Secours populaire et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)montrent que la souffrance psychique est profondément structurée par les inégalités socio-économiques, renforcées par la crise sanitaire.

En France, près d’un jeune sur deux déclare avoir déjà renoncé à des soins pour des raisons financières. Les étudiants en situation de précarité évoquent un stress permanent lié au logement, à l’alimentation ou aux dépenses énergétiques, souvent associé à un sentiment d’isolement et à une anxiété durable face à l’avenir. Ces constats rejoignent ceux de l’OCDE, qui met en évidence un gradient social marqué de la santé mentale : les personnes appartenant au quintile de revenus le plus bas sont 3,5 fois plus susceptibles de présenter des symptômes dépressifs que celles du quintile le plus élevé. Chez les jeunes, ces inégalités sont particulièrement prononcées en raison de la dépendance économique, de la précarité de l’emploi et de l’instabilité des parcours d’insertion.

Cette dynamique alimente un cercle vicieux dans lequel la précarité sociale accentue la souffrance psychique, tandis que la dégradation de la santé mentale entrave l’autonomie et l’insertion sociale.

La montée en puissance de la santé mentale dans l’agenda européen

Face à l’ampleur de la crise, la Commission européenne s’est emparée du sujet avec l’adoption, le 7 juin 2023, d’une Communication sur une approche globale de la santé mentale. Pour la première fois, la santé mentale est explicitement reconnue comme une composante à part entière de la santé, placée sur un pied d’égalité avec la santé physique.

Inscrite dans la priorité « Promotion de notre mode de vie européen », cette approche repose sur trois principes directeurs : la prévention, l’accès à des soins abordables et de qualité, et la capacité à se réintégrer pleinement dans la société après un trouble psychique. Elle promeut une vision transversale de la santé mentale, intégrée aux politiques d’éducation, d’emploi, de jeunesse ou d’inclusion sociale.

Le rôle structurant d’EU4Health dans la réponse européenne

L’un des principaux instruments qui incarne l’engagement de l’Union européenne en matière de santé est le programme EU4Health. Lancé en réponse à la crise de la Covid‑19, il s’agit du programme sanitaire le plus ambitieux de l’UE à ce jour, avec un budget total d’environ 5,3 milliards d’euros pour la période 2021‑2027. La santé mentale figure explicitement parmi les priorités du programme, avec une attention particulière portée aux groupes les plus vulnérables, au premier rang desquels les enfants et les jeunes.

EU4Health finance ainsi un large éventail de projets pilotes et d’actions conjointes, à l’image des initiatives JA PRISM ou REMESOS, qui visent à promouvoir des approches préventives, fondées sur les droits humains et ancrées dans les communautés. Ces projets cherchent notamment à améliorer le bien-être émotionnel des enfants et des jeunes, à renforcer la prévention du suicide, à lutter contre la stigmatisation et à favoriser l’accès aux services de santé mentale. En soutenant le transfert et l’adaptation de pratiques prometteuses entre États membres, EU4Health contribue à diffuser des référentiels communs et à renforcer l’apprentissage mutuel à l’échelle européenne.

Ces projets illustrent ainsi la manière dont l’Union européenne peut mettre des moyens concrets au service d’une meilleure prise en compte de la santé mentale, en complément des politiques nationales. À travers ses financements et sa capacité à fédérer des initiatives transfrontalières, elle contribue à façonner une réponse plus cohérente face à des enjeux qui transcendent les frontières.

Les limites de l’européanisation : subsidiarité et hétérogénéité

Malgré cette dynamique, l’européanisation de la santé mentale demeure structurellement contrainte par le principe de subsidiarité. En matière de santé, l’Union européenne ne dispose que de compétences d’appui et de coordination, laissant aux États membres la responsabilité principale de l’organisation et du financement des systèmes de soins. L’action européenne repose donc largement sur des instruments non contraignants et des financements par projets, dont la mise en œuvre dépend de l’engagement volontaire des acteurs nationaux. Cette architecture se traduit par une forte hétérogénéité des réponses nationales et alimente le risque d’une Europe à plusieurs vitesses en matière de santé mentale des jeunes. La dépendance à des financements temporaires interroge également la pérennité des actions engagées, alors même que les déterminants de la souffrance psychique dépassent largement les frontières nationales. Dès lors, ces limites ne remettent pas en cause la légitimité de l’action européenne, mais en soulignent au contraire la nécessité. La nature transversale et systémique de la santé mentale invite à renforcer la coordination européenne et à reconnaître progressivement la santé mentale des jeunes comme un bien public européen, appelant des engagements communs plus structurants et une solidarité accrue entre États membres.