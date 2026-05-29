Journée portes ouvertes du Parlement européen à Strasbourg : “La démocratie en action”

Le 17 mai 2026 le Parlement européen a ouvert ses portes au grand public. Le Taurillon a eu l’opportunité d’être présent à cette journée. L’objectif du Parlement européen : permettre aux citoyens européens de s’approprier l’institution qui légifère en leur nom et, surtout, rappeler une chose simple mais souvent oubliée : ici, la politique ne se regarde pas de loin, elle se vit.

Ainsi, tout au long d’un parcours créé spécialement pour l’occasion, du bâtiment Winston Churchill à l’architecture majestueuse de l’édifice Louise Weiss, les visiteurs ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de l’institution, le rôle des eurodéputés et des groupes politiques, ainsi que celui du monde associatif, avec un seul fil conducteur : montrer que c’est ici que la démocratie s’exerce, concrètement, au quotidien, loin des clichés d’une Europe “lointaine”. Dès les premiers pas dans les différents bâtiments, l’ambiance est particulière : mélange de visite institutionnelle et de journée presque festive. Des familles, des étudiants, des curieux, des habitués aussi, tout le monde se croise dans les couloirs. Et surtout, tout le monde pose des questions. C’est probablement le meilleur indicateur du succès de cette journée.

Cérémonie d’ouverture : une démonstration d’Union dans la diversité

La journée s’est ouverte par une cérémonie au sein même de l’hémicycle. Les visiteurs ont eu l’occasion de s’installer dans les sièges normalement occupés par les eurodéputés. Rien que cela change la perspective : on ne regarde plus le Parlement, on est dedans.

Les premiers mots de bienvenue ont été souhaités par les maîtres de cérémonie dans les 24 langues officielles de l’Union Européenne. Entendre toutes ces langues, parfois très différentes et d’autres fois très proches se succéder, transmet immédiatement un message : ici, la diversité n’est pas un slogan, elle est matérielle.

Suite aux mots de bienvenue, le public a eu l’occasion d’écouter Roberta Metsola, présidente du parlement Européen, qui, n’ayant pas pu être physiquement présente à l’évènement, s’est adressé aux citoyens européens dans un message pré-enregistré.

“Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de la démocratie, qui est aussi votre maison. Vous êtes ici chez vous alors profitez de cette journée (…) et bon mois de l’Europe à tous !”

Pour introduire cette journée, Younous Omarjee, vice-président du Parlement Européen s’est adressé au public directement à l’hémicycle. Lors de sa prise de parole, le vice-président a mis en évidence le fait que l’Union européenne est bien plus que son territoire continental en rappelant l’importance de considérer les régions ultrapériphériques d’où il est originaire. Il a également rappelé l’essence même du projet européen : la paix. Mais pour conserver cette paix ô combien menacée, l’Europe doit être plus que jamais unie. Car divisée, “l’Europe est faible ; unie, elle peut défendre la paix et la démocratie.” Pour que l’Union reste unie, sa diversité doit être valorisée. C’est cette diversité qui permet une démocratie effective. Au sein du Parlement et plus largement de toutes les institutions communautaires, “il y a quelque chose de tout à fait particulier à être ici : 24 langues, des histoires, des cultures, mais une même conviction : nous faisons mieux de travailler ensemble que de nous affronter, et c’est cela la DÉMOCRATIE EN ACTION”. Il finit son discours par une note d’espoir : “malgré toutes les difficultés rencontrées, nous devons continuer de rêver le meilleur pour l’Europe”.

L’hémicycle a également pu compter dans ses rangs Catherine Trautmann, maire de Strasbourg et ancienne ministre ainsi que Fabienne Keller, députée européenne et questeure du Parlement.

Quand l’Europe se raconte en musique

Suite à cette présentation plus politique, l’Europe s’est ensuite racontée autrement : en musique. Dans l’hémicycle, le public a assisté à un concert mêlant instruments et voix, qui a eu le mérite de captiver l’auditoire.

Entre tristesse, courage, force, rébellion et unité, toutes ces émotions musicales ont retracé le long chemin parcouru depuis le célèbre discours de Robert Schuman du 9 mai 1950 jusqu’à l’Union des 27 que nous connaissons aujourd’hui. Une manière presque inattendue de rappeler que l’histoire européenne n’est pas seulement institutionnelle, mais aussi profondément humaine.

Enfin, symboliquement, la cérémonie s’est clôturée par une dernière interprétation musicale… mais cette fois-ci choisie par le public. En effet, le public a eu l’occasion de s’essayer au vote, comme un eurodéputé depuis son siège. Deux chansons étaient proposées, et celle ayant remporté le plus de voix a été jouée. Une belle note finale, simple mais efficace : ici, voter, ça change vraiment quelque chose, même pour une chanson.

Une immersion dans les rouages de la démocratie européenne

À la suite de cette cérémonie, le public a poursuivi la journée portes ouvertes avec la découverte de tous les piliers de la démocratie européenne : salle des commissions, interprètes, médiateurs européens… chacun avait son espace, son rôle, et surtout son public.

Les cabines d’interprétation, par exemple, ont particulièrement attiré l’attention. Voir les interprètes passer instantanément d’une langue à l’autre donne une idée très concrète de la complexité (et de la beauté) du fonctionnement européen. On comprend vite que sans eux, le Parlement ne pourrait tout simplement pas fonctionner.

Mais parmi tous ces éléments, ceux qui ont le plus retenu l’attention du public sont sans nul doute les groupes politiques du Parlement européen. Pour rappel, au Parlement européen, on ne siège pas par pays, mais par groupe politique, c’est-à-dire selon les idées, comme à l’Assemblée nationale, répartis de la gauche à la droite de l’échiquier politique.

Ainsi, depuis les élections de 2024, 7 groupes politiques existent : La Gauche (The Left), les Socialistes et Démocrates (S&D), les Verts/ALE, le Parti populaire européen (PPE), les Conservateurs et réformistes européens (CRE), les Patriotes pour l’Europe (PfE) et enfin l’Europe des nations souveraines (ENS). Chacun de ces groupes a eu l’occasion d’avoir son propre espace pour présenter ses valeurs, les causes qu’il combat , ses priorités… mais aussi pour répondre aux questions parfois très directes des visiteurs.

Une journée pour tous les publics

Au-delà de toutes ces activités destinées à un public déjà averti, toutes les tranches d’âge étaient les bienvenues, du plus petit au plus grand. Le Parlement est la maison de tous.

Des quiz de culture européenne adaptés à tous les niveaux, des coloriages magiques pour découvrir la devise de l’Union, des essais d’interprétation dans une cabine, des jeux pédagogiques sur les institutions… tout était pensé pour rendre l’Europe accessible. Même pour ceux qui, au départ, ne pensaient pas forcément s’y intéresser.

Car pour construire une Union, il faut d’abord avoir le sentiment d’en faire partie. Et ce sentiment ne naît pas uniquement dans les traités ou les discours, il se construit dès le plus jeune âge, dans ce type d’initiatives concrètes.

Les partenaires du Parlement européen mis à l’honneur

Afin d’œuvrer pour la démocratie, le Parlement européen ne peut pas agir seul, et dispose de plusieurs partenaires locaux : du Centre d’information sur les institutions européennes (CIIE) en passant par le Conseil de l’Europe, pour finir avec la sphère associative. Tous œuvrent conjointement pour une “démocratie en action”.

À l’image des groupes politiques, chacun a eu l’occasion d’expliquer son rôle dans la machine démocratique. Car oui, elle se construit avec l’ensemble des acteurs, en mettant en parallèle les problématiques et intérêts de toutes les sphères de la société.

Les partenaires associatifs comme les Jeunes Européens ou le Mouvement Européen jouent ici un rôle central dans une démocratie européenne en action. Ils servent de relais entre les institutions de l’Union européenne et les citoyens, en rendant les enjeux européens plus accessibles et compréhensibles. Par leurs campagnes, débats et actions de terrain, ils favorisent la participation citoyenne et stimulent l’engagement politique au-delà des frontières nationales. Ils contribuent aussi à former une culture civique européenne commune, essentielle pour renforcer la légitimité démocratique de l’UE. En mobilisant les jeunes et la société civile, ils permettent d’élargir la base de la représentation démocratique. Enfin, ils agissent comme des contre-pouvoirs constructifs en portant des propositions et en animant le débat public européen.

Et c’est peut-être là le vrai fil rouge de la journée : l’Europe ne se limite pas à ses institutions. Elle vit aussi à travers celles et ceux qui la font exister, la critiquent et la défendent.