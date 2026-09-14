Keir Starmer a démissionné moins de deux ans après la victoire écrasante du Parti travailliste. Qu’est-ce qui a mal tourné, et le verdict sévère du public à son égard est-il vraiment juste ?

L’ascension : un homme prudent pour un pays à bout

Keir Starmer doit son succès à la discipline plus qu’au charisme. Après avoir pris les rênes d’un Parti travailliste laissé pour mort par la défaite électorale de 2019, il passa quatre ans à le ramener méthodiquement vers le centre, à purger les divisions factionnelles des années Corbyn et à se présenter comme l’alternative sûre et sérieuse à un Parti conservateur qui avait traversé le chaos du Brexit, les scandales de Boris Johnson, le mini-budget de Liz Truss et la phase d’intérim de Rishi Sunak, qui amena une certaine stabilité mais était vouée à l’échec. En juillet 2024, après quatorze ans de règne conservateur, le pays ne vota pas tant pour Keir Starmer que pour se débarrasser de ce qui avait précédé. Il offrait la compétence comme une valeur en soi.

Le résultat aux urnes fut spectaculaire : le Parti travailliste remporta une majorité de 172 sièges, l’une des plus importantes de son histoire. Cependant, les chiffres sous-jacents révélaient une réalité plus fragile : le Parti travailliste n’avait recueilli que 33,7 % des suffrages, avec un taux de participation de seulement 59,7 %, ce qui signifiait qu’environ un électeur sur cinq avait soutenu le parti qui allait gouverner avec une majorité parlementaire écrasante. Il s’agissait d’une large victoire reposant sur un enthousiasme de surface amplifiée par le système majoritaire à un tour plutôt que le reflet d’un véritable engouement du public pour Starmer lui-même. Avec le recul, c’est peut-être là que résidait le piège.

La chute : des blessures auto-infligées

Pour être juste envers ses détracteurs, il faut reconnaître que Starmer a lui-même commis des erreurs, réelles, et graves.

Personne n’a jamais vraiment su ce qu’il défendait. Boris Johnson, quels que soient ses défauts, était immédiatement compréhensible : « Get Brexit Done » (« Concrétisons le Brexit ») était un slogan que l’on pouvait reprendre dans un pub. Starmer n’a jamais trouvé son équivalent. Il a redéfini son propre projet à plusieurs reprises, sans qu’aucune de ces versions ne devienne une histoire que les électeurs pouvaient raconter à son sujet. Andy Burnham, le nouveau Premier ministre du pays, construit son image autour de la décentralisation. C’est une leçon de communication politique que Starmer, malgré toute sa précision d’avocat, n’a jamais assimilée.

Ces revirements ont fait la une. Peu de décisions isolées ont autant nui à la crédibilité de Starmer que la réduction de l’aide au chauffage en hiver, annoncée quelques semaines après son entrée en fonction et annulée sous la pression moins d’un an plus tard. Ce fut la première perte d’autorité sérieuse du Parti travailliste, tout en établissant un schéma : annoncer une décision difficile et impopulaire au nom de la discipline budgétaire, essuyer des mois de critiques, puis revenir partiellement ou totalement sur cette décision. En un mot, expérimenter à la fois la tension sur la perte de l’aide et l’humiliation du revirement, sans pouvoir se prévaloir de conviction ni de compassion. La réforme de l’aide sociale a suivi une trajectoire similaire. Chaque volte-face a érodé le seul atout dont Starmer était censé disposer en abondance : le sérieux.

La nomination de Mandelson a constitué une véritable erreur de jugement. Nommer Peter Mandelson ambassadeur aux États-Unis, compte tenu de son amitié de longue date avec Jeffrey Epstein, bien documentée et notoire, était un risque que l’équipe de Starmer n’aurait jamais dû prendre. Lorsque l’affaire a éclaté, d’abord avec le limogeage de Mandelson en septembre 2025, puis, de manière encore plus préjudiciable, avec les révélations de 2026 selon lesquelles Mandelson avait échoué à son propre contrôle de sécurité avant d’être tout de même autorisé à occuper le poste, cela a révélé quelque chose de bien pire que la malchance.

Starmer déclara sans détour au Parlement : « Je n’aurais pas dû nommer Peter Mandelson », et admit que c’était une erreur de jugement. Son chef de cabinet, Morgan McSweeney, démissionna à la suite de cet incident. Qu’il s’agisse d’une véritable méconnaissance du risque ou d’un leadership trop autocentré pour tirer la sonnette d’alarme, c’était précisément le genre d’erreur évitable qu’un Premier ministre cherchant à donner une image de compétence ne pouvait se permettre.

Ajoutez à cela les résultats dévastateurs des élections locales de mai 2026, lors desquelles Reform UK a fait une percée au détriment du Parti travailliste, et la pression au sein de son propre parti est devenue insoutenable. La démission d’un chef de cabinet, le départ d’un ministre de la Santé, le départ de plusieurs ministres suite à un différend sur le financement de la défense, et enfin une élection partielle spécialement orchestrée pour ramener Andy Burnham au Parlement afin qu’il puisse se présenter à la direction du parti. Au moment où Burnham a remporté ce siège avec une majorité écrasante, Starmer n’avait plus vraiment le contrôle de sa situation.

Pourquoi il mérite davantage de compassion

Et pourtant… Si l’on fait abstraction du bruit médiatique, le bilan réel de Starmer n’est pas marqué par le scandale ni le chaos. Il n’a pas été chassé par un mensonge concernant une fête organisée pendant le confinement, ni par un budget capable de faire s’effondrer les marchés, concocté du jour au lendemain. Son plus grand crime a été une mauvaise nomination, qu’il a reconnue et annulée. Quand on regarde le gouvernement qu’il a remplacé : une valse de Premiers ministres mis à mal par des scandales personnels, des politiques économiques autodestructrices et une malhonnêteté flagrante, les échecs de Starmer étaient des échecs de communication et de conviction, pas de caractère.

Il a également hérité d’une économie toujours marquée par la pandémie et le choc énergétique, d’un secteur public – le NHS (le système de santé public), les prisons, les collectivités locales – véritablement à genoux après plus d’une décennie de sous-investissement, et d’un paysage médiatique qui, depuis des années, privilégiait la provocation au détriment du fond. Parmi ses victoires majeures, on peut citer l’augmentation du salaire minimum, le renforcement des droits des locataires et la renationalisation des concessions ferroviaires.

L’ascension de Reform UK n’est pas seulement un verdict porté sur Starmer, elle s’inscrit dans une vague contre les politiques en place, qui a déferlé sur les gouvernements du monde démocratique, largement alimentée par la même colère face au coût de la vie qui alimente les mouvements populistes partout dans le monde.

Keir Starmer était, de l’avis de presque tout le monde, ennuyeux. Il avait du mal à inspirer. Il a laissé le vide qui aurait dû être comblé par un récit captivant se faire remplir par les discours plus bruyants et plus simplistes de ses adversaires. Ce sont là de véritables échecs pour un homme politique. Mais « ennuyeux » n’est pas synonyme de « mauvais », et « compétent mais sans charisme » n’est pas synonyme de « malhonnête » ou de « corrompu ». Le premier bilan que l’histoire dresse de Starmer s’est déjà transformé en moquerie. Il mérite sans doute des critiques. Cependant, il ne mérite peut-être pas tout le mépris dont il fait actuellement l’objet.