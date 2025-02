L’accueil des femmes afghanes : une manifestation des valeurs démocratiques européennes

Depuis le retrait des troupes occidentales d’Afghanistan le 15 août 2021, les talibans ont reconquis Kaboul. Menant un régime répressif, les femmes et les filles se trouvent en pleine ligne de mire. Progressivement, ces dernières voient leurs droits fondamentaux disparaître. Fidèle à ses valeurs de démocratie et de droits humains, l’Union européenne s’est fermement opposée à ce régime oppressif, dénonçant les atteintes aux droits des femmes et intensifiant son soutien humanitaire en faveur de la population.

L’obscurantisme du régime taliban contre les femmes afghanes

Un mois après la reprise du contrôle de l’Afghanistan par les talibans, le ministère des Affaires féminines est supprimé afin d’être remplacé par le ministère pour la Promotion de la vertu et la Répression du vice. Les femmes ont alors été effacées des processus de paix et du gouvernement. Les Afghanes ont pour interdiction de sortir de plus de 78 km2 de leur maison sans mahram (un homme de leur famille qu’elles ne peuvent pas épouser). Entre juin 2021 et fin 2022, le taux d’emploi des femmes a diminué de 25%. Le corps des femmes est également sous le contrôle des talibans puisque ces derniers les obligent à porter le voile. En 2022, les talibans décident de prohiber l’inscription des filles à l’école au-delà de la primaire. Selon ONU Femmes, 80% des filles en âge scolaire ne sont plus scolarisées en 2023, soit 2,5 millions de filles. Or, l’école est un moyen d’autonomisation des filles, et leur en priver augmente les risques d’abus et d’exploitation : les crises engendrent une exacerbation de la vulnérabilité des femmes et des filles. En Afghanistan, le taux de mariages d’enfants a augmenté de 25% et les grossesses précoces ont augmenté de 45%.

Depuis août 2024, les Afghanes n’ont plus le droit de chanter et de s’exprimer en public. Elles doivent désormais se couvrir entièrement le visage lorsqu’elles se trouvent hors de leur lieu de résidence. A présent, elles ne peuvent plus parler librement entre elles.

La position de l’Union européenne face aux talibans

Dès le départ, l’UE a montré son soutien à la population afghane. Trois jours seulement après la prise de pouvoir de Kaboul, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, considérait que l’aide apportée aux Afghans était un « devoir moral ».Cet engagement s’est concrétisé non seulement par des mesures de soutien humanitaire, mais aussi par l’adoption de sanctions fermes contre le régime taliban. L’UE a imposé un embargo sur les armes et interdit toute assistance techniques liées aux biens et technologies militaires. Les talibans et individus associés sont sanctionnés économiquement, notamment par un gel de leurs avoirs et l’interdiction de pénétrer sur le territoire européen. Sur le plan humanitaire, depuis 1994, l’Union a alloué près de 1,8 milliard d’euros aux civils afghans. En 2023, le Conseil a fait part de son attachement à la paix et à la stabilité dans l’Etat afghan. Il a notamment rappelé l’importance de la stabilité dans le pays « dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté internationale ».

Etat des lieux de l’accueil des femmes réfugiées au sein de l’Union européenne

Mais surtout, c’est à travers l’accueil des réfugiées et demandeuses d’asile que l’UE exprime son implication en faveur des droits humains et de la protection des plus vulnérables, en offrant refuge à celles qui fuient les régimes autoritaires.

Il est important de préciser qu’il ne s’agit que d’une part minime de la population mondiale : les déplacés de force en représentaient 120 millions de personnes en 2024. Pour ce qui est de l’Europe, en 2016, Eurostat a enregistré 1, 26 million de demandeurs d’asile, dont un tiers était des femmes.

Le 16 janvier 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt concernant les violences fondées sur le genre. Victime d’un mariage forcé et de violences conjugales, une femme turque d’origine kurde et de confession musulmane a divorcé de son mari. La requérante n’est pas retournée chez sa famille, par crainte de se faire tuer ou de subir des violences de la part de ses proches. Par conséquent, elle a demandé l’asile à la Bulgarie, membre de l’UE. La CJUE a alors estimé que le seul fait d’être une femme est considéré comme une caractéristique suffisante dans cette affaire pour disposer de l’asile.

Une prise de position décisive de la CJUE sur la situation des Afghanes

La CJUE a dans un arrêt, considéré que les Afghanes peuvent obtenir l’asile sur la « seule prise en considération de sa nationalité et de son sexe [qui] est suffisante », compte tenu des discriminations systémiques visant à « dénier, de manière flagrante, les droits fondamentaux liés à la dignité humaine ». A nouveau, les pays membres de l’Union devront modifier leur politique migratoire en vigueur afin d’accueillir les Afghanes. Depuis 2023, le Danemark, la Finlande et la Suède accordent automatiquement l’asile aux Afghanes. Une voie que la France a décidé de suivre depuis juillet 2024.

Malgré cet arrêt symbolique, atteindre un pays européen reste un défi majeur, compte tenu de la complexité et des épreuves inhérentes à l’odyssée des parcours migratoires.

La défense des droits des femmes, l’accueil des réfugiés et la préservation de la démocratie sont intrinsèquement liés, car ils incarnent les valeurs fondamentales de la dignité, de la solidarité et de la justice. En accueillant les femmes afghanes, l’UE affirme son rôle de défenseur mondial des droits humains et démontre que la protection des droits fondamentaux, et plus particulièrement ceux des femmes, ne s’arrête pas à ses frontières.