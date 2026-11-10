En 2002, Nevenka Fernández est devenue la première femme en Espagne à obtenir gain de cause contre un élu pour harcèlement sexuel. Malgré cette victoire juridique historique, elle a été contrainte à l’exil. Son affaire a mis en lumière le fossé entre la reconnaissance légale des violences sexuelles et la réalité vécue par les victimes, bien avant le mouvement #MeToo et l’affaire La Manada. Si elle n’a pas déclenché à elle seule les réformes espagnoles, elle a néanmoins constitué l’un des premiers précédents contribuant à transformer le débat public.

La victoire judiciaire de Nevenka : une condamnation sans reconnaissance sociale

En mai 2002, le Tribunal supérieur de justice de Castille-et-León, siégeant à Burgos, a condamné l’ancien maire de Ponferrada, Ismael Álvarez. Accompagnée de l’avocat Adolfo Barreda, Nevenka a remporté son procès de manière inattendue et in extremis. Une victoire que la réalisatrice Icíar Bollaín qualifie d’« impressionnante, puissante et des plus inattendues ». En 2026, l’Observatoire espagnol contre les violences domestiques et sexistes a décerné à Barreda le prix d’honneur Soledad Cazorla : « [Il] a eu un fort impact social en soulignant l’importance de signaler le harcèlement sexuel. »

Isolée du marché du travail et de la société civile, Nevenka Fernández doit quitter l’Espagne et s’installer au Royaume-Uni pour y commencer une nouvelle vie. C’est un exemple frappant du décalage entre la justice officielle et la réalité vécue par les victimes.

Pour l’association ADAVAS León (Association d’assistance aux victimes d’agressions sexuelles), ce procès est un affrontement juridique stratégique qui accélère le changement féministe. Le harcèlement sexuel venait d’être classé comme délit par la réforme du Code pénal de 1995. Mais à Ponferrada, ville conservatrice, le ralliement du Parti populaire et du quartier autour du maire a prévalu. Pour ADAVAS, ce dernier est « un homme à la mentalité misogyne, le fils préféré de la culture patriarcale, convaincu que si la femme a dit oui une fois, elle doit toujours dire oui ».

La condamnation d’Ismael Álvarez n’a pas directement conduit à l’adoption de la loi de 2004. Cette loi est le fruit d’un long travail mené par des associations féministes, des victimes et leurs soutiens. L’affaire Nevenka fut une victoire individuelle et isolée. Le harcèlement sexuel reste difficile à définir juridiquement, car il consiste en un ensemble de gestes et d’actes fragmentés et dispersés, ce qui complique sa reconnaissance et sa preuve devant les tribunaux.

ADAVAS confirme cette divergence : les féministes ont plaidé en faveur d’une loi contre la violence masculine près de dix ans avant l’adoption de la loi 1/2004. Bien que novatrice, cette approche ne suffit pas : « On ne peut pas éradiquer la violence masculine par une loi, aussi exemplaire soit-elle, si l’on cesse de s’attaquer à ses causes profondes. » Faute de volonté politique et limité à la sphère du couple, le texte reste incomplet. L’association met en garde contre une régression générationnelle : « L’adhésion des jeunes hommes à des positions négationnistes ou minimisantes a considérablement augmenté ces dernières années. »

Les grandes réformes en matière de droits des femmes ne résultent généralement pas d’un seul procès. Elles sont le fruit de l’action concertée des victimes, des associations, des médias et des responsables politiques.

De Nevenka à La Manada : 15 ans qui ont transformé la réponse de l’Espagne aux violences sexuelles

Contrairement à l’affaire Nevenka (2001-2002), le viol collectif de La Manada (Pampelune, 2016) a provoqué une réaction collective qui a accéléré les réformes.

Nevenka a remporté la victoire juridique, mais à un coût social sans précédent : la perte de son travail et l’exil au Royaume-Uni. La Manada, elle, a participé au changement politique. Selon Beatrice D’Abicco, docteure en égalité de genre et politiques de jeunesse (Université de Bari, Italie), l’Espagne a réduit ses féminicides d’environ 30 % en 20 ans grâce à ses politiques structurées. En Italie, les partis de droite ont rejeté la loi sur le consentement sexuel, et la société commence seulement à s’organiser : « Les politiques de prévention et d’éducation à l’égalité des sexes font défaut [en Italie], alors que dans de nombreux pays d’Europe du Nord, l’éducation au développement émotionnel et à l’égalité des sexes est désormais bien établie. »

En Europe, les droits fondamentaux ne s’acquièrent pas par un texte unique, mais par l’accumulation de décisions de justice, de réformes législatives et de mobilisations citoyennes. Comme le souligne Beatrice D’Abicco : « Je crois sincèrement que l’Europe ne peut être considérée comme une entité autonome, et que si une seule personne au monde est soumise à un gouvernement fondamentaliste et misogyne qui sape la liberté des femmes, aucune femme au monde ne peut se considérer en sécurité. »

L’héritage européen de l’affaire Nevenka

L’affaire Nevenka perdure grâce aux médias audiovisuels, aux campagnes de sensibilisation et à l’éducation. La réalisatrice Icíar Bollaín souligne la responsabilité que représente l’adaptation d’une histoire vraie : il était impossible d’omettre ce qui avait été dénoncé, ni d’inventer quoi que ce soit, car les personnes impliquées ne sont pas fictives. Le titre original, Soy Nevenka (« Je suis Nevenka »), en résume le symbolisme. Prononcée lors du dernier appel téléphonique du maire, lors d’une conférence de presse et au tribunal, la phrase « Je suis Nevenka » reflète, selon Bollaín, la réappropriation de soi.

Malgré la présence de femmes à la tête des institutions de l’UE et de nombreuses femmes cheffes d’État et de gouvernement, les droits des femmes restent menacés par l’extrême droite et les conflits mondiaux, comme l’a souligné la mobilisation du 8 mars 2026. D’un État membre à l’autre, des inégalités persistent en matière d’accès aux droits sexuels et reproductifs.

ADAVAS situe cet héritage dans une dynamique européenne. À la suite du viol collectif de Pampelune en 2016, lors des fêtes de San Fermín, les mobilisations féministes ont conduit l’Espagne à adopter la loi sur le consentement (10/2022), amendée en 2023 pour alourdir les peines en cas de violence ou d’intimidation. « Le modèle du consentement est devenu un point de référence pour l’Europe », souligne l’association, alors que le Parlement européen débat encore d’une définition commune du viol fondée sur le consentement libre et révocable.

Cette observation européenne est corroborée par le témoignage italien. Les Italiens ont appris à normaliser la misogynie et à vivre avec le sexisme, au point qu’« il est vraiment très difficile de s’organiser sur la base de mobilisations de masse ». Les phénomènes de violence qui constituent la base de la « pyramide de la violence » sont trop souvent traités comme de simples « blagues d’étudiants », et les victimes sont isolées. Face à la résistance politique, à l’extrême droite et à la sphère masculine, Beatrice D’Abicco constate que les centres de lutte contre la violence font un « excellent travail de sensibilisation, quoique difficile, dans une société italienne profondément sexiste et moralisatrice », mais qu’ils « manquent de financement ».

L’affaire Nevenka n’a pas, à elle seule, transformé le droit espagnol. Néanmoins, elle a constitué un précédent juridique majeur qui a contribué à faire évoluer le débat public sur les violences sexuelles. Elle a également démontré qu’une victoire juridique peut ne pas constituer une victoire sociale complète. La loi de 2004 contre les violences sexistes et les réformes qui ont suivi l’affaire La Manada, notamment la loi de 2022 sur le consentement, sont le fruit d’un processus collectif mené par des associations, des victimes, les médias et la mobilisation citoyenne. Plus de vingt ans après le procès de Nevenka Fernández, cette histoire nous rappelle que la protection des droits des femmes dépend autant des décisions de justice que de leur acceptation par la société.

Ursula Hirschmann n’a jamais dissocié deux combats. Elle s’est retrouvée à Ventotene avec Altiero Spinelli, co-auteur du Manifeste de Ventotene, précurseur du fédéralisme européen. En 1975, elle fonde « Femmes pour l’Europe » à Bruxelles ; le patriarcat et le nationalisme se rejoignent dans un cercle d’hommes qui refusent de répondre. Nevenka Fernández s’est heurtée au même schéma : un maire protégé par son parti et son quartier, dans une ville trop petite et trop fidèle pour s’opposer à lui. Elle a obtenu gain de cause devant les tribunaux, mais a tout de même dû quitter le pays. Ce qui a finalement fonctionné, des années plus tard, ce n’est pas d’intensifier la lutte au niveau local, mais de porter le combat à Madrid, puis à Bruxelles et à Strasbourg, là où les hommes qui le protégeaient n’avaient aucune influence. Hirschmann l’aurait compris : on ne brise pas un cercle de pouvoir fermé de l’intérieur. Il faut le contourner, à un niveau qu’il ne contrôle pas.