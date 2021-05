L’avenir de l’Europe en débat : pour une participation citoyenne à la hauteur des défis !

Encore amplifiés par la pandémie en cours, les défis économiques, sociaux, environnementaux, aussi bien que migratoires, politiques, diplomatiques, sécuritaires se sont multipliés et ne peuvent être relevés qu’en s’appuyant, au-delà des instances dirigeantes, sur les aspirations et le soutien des citoyennes et citoyens de l’Union Européenne.

Après des années marquées par la gestion de crises successives, il est urgent de faire le point sur les réussites, les échecs et les limites de la construction européenne, et de définir le type d’organisation que nous voulons, pour nous et les prochaines générations de l’Union.

Dans ce contexte, nous vous appelons à faire entendre votre voix et à dire ce qui, pour vous, doit ou ne doit pas être l’avenir de l’Europe, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, Français et Européen, de métropole comme des territoires ultramarins, des zones urbaines comme rurales… Nous vous appelons à partager vos attentes, vos doutes, vos propositions, pour co-construire ensemble notre avenir commun à l’horizon 2025-2030.

De même que les scrutins référendaires, les scrutins électoraux sont un bon baromètre pour mesurer ce que souhaite ou rejette la majorité d’entre nous, mais ils ne sauraient être les seuls outils de notre expression citoyenne.

Si le niveau de participation des dernières élections européennes a reflété l’intérêt croissant des citoyens français et européens pour leur Union, la Conférence dédiée à son avenir leur offre une opportunité unique de prolonger cet élan et d’y jouer un rôle plus actif – qu’il s’agit de saisir pleinement !

Nous nous réjouissons que cette Conférence soit officiellement lancée au siège du Parlement européen à Strasbourg, cœur battant de la démocratie européenne, où ont vocation à revenir sans délai les sessions plénières lors desquelles nos députés européens votent et décident en notre nom.

Le Mouvement Européen, les Jeunes Européens et leurs réseaux s’attacheront à ce que les responsables politiques placent la société civile au cœur de cette Conférence et tiennent les promesses qu’ils suscitent. Plus qu’un outil de communication politique, cette initiative doit donner lieu à un authentique débat où chaque voix exprimée est entendue, y compris afin d’être confrontée à des voix dissonantes, à la recherche des grands compromis qui font avancer l’Europe, “unie dans la diversité”.

En tant que premier acteur de la société civile en France sur les enjeux européens, le Mouvement Européen-France contribuera activement à la réussite de ce rendez-vous démocratique et se mobilisera pour permettre l’accès et la participation du plus grand nombre.

C’est pour cela que le Mouvement Européen-France, les Jeunes Européens et l’ensemble de leurs réseaux auront à coeur d’inciter les Français et les Européens à s’exprimer sur la plateforme numérique d’ores et déjà mise en place par les institutions européennes, dans le respect de la protection de leurs données personnelles. Nous les invitons à participer à des conférences, débats et panels citoyens sur tout le territoire. Nous souhaitons que les acteurs, associations et citoyens moins familiers des enjeux européens se saisissent de cette initiative novatrice et nous nous tenons à leur disposition pour les y aider.

Notre Mouvement contribuera naturellement à ce grand débat en formulant des propositions pour promouvoir une Europe plus démocratique, plus proche des territoires et de la jeunesse, plus forte, plus solidaire et plus durable, et sera attentif à ce que des suites concrètes y soient apportées par nos dirigeants nationaux et européens.

C’est précisément parce que nous croyons à l’utilité de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, que nous souhaitons qu’elle dure deux ans, comme prévu, afin de renforcer son impact et sa valeur ajoutée auprès des citoyens.

Français et européens, nous avons le plaisir de vous convier à ce grand rendez-vous démocratique et à participer à la construction de l’Europe des prochaines années et décennies. Exprimez-vous, faites-vous entendre, venez avec nous - exercez pleinement votre droit d’inventaire et votre droit d’inventer !

Liste des signataires :

Véronique AUGER, Présidente de Citoyennes pour l’Europe ; Philippe BENSAC, Mouvement Européen - Cher ; Yves BERTONCINI, Président du Mouvement Européen-France ; Christophe BISEUX, Mouvement Européen - Loiret ; Dominique BLANC, Mouvement Européen - Var ; Aymeric BOURDIN, Président d’Atelier Europe, membre du Bureau du ME-F ; Martine BURON, Présidente de la Fédération française desmaison de l’Europe, membre du Bureau du ME-F ; Marie CAILLAUD, Présidente des Jeunes européens-France ; Guy CAMBIANICA, Mouvement Européen - Lorraine ; Clémentine CASTAGNÉ, Jeunes Européens - Nantes ; Yves CLÉMENT, membre du Bureau du ME-F, Mouvement Européen-Loiret ; Yves COLLIN, Mouvement Européen - Paris ; Xavier de RAULIN, Mouvement Européen - Hérault ; Elisabeth DELORME, Mouvement Européen - Charente-Maritime ; Michel DERDEVET, Président de Confrontations Europe, Mouvement Européen-Paris ; Cédric DUCHÊNE-LACROIX, Mouvement Européen - Alsace-Haut-Rhin ; Eric DUMONT, Mouvement Européen - Paris ; Martin DUPUIT, Mouvement Européen - Aube ; Henri FONTAINE, Mouvement Européen - Hérault ; Marie-Noëlle GABET, Mouvement Européen - Marne ; André GATTOLIN, Sénateur des Hauts-de-Seine, LREM ; Antoine GODBERT, membre du Bureau en charge du Comité d’orientation stratégique ; Jean-Luc GRAIS, Mouvement Européen - Yvelines ; Elisabeth GUIGOU, Présidente fondatrice des Europartenaires ; Sylvie GUILLAUME, Députée européenne - S&D ; Louis GUNDERMANN, Jeunes Européens - Paris ; Daniel HULAS, Mouvement Européen - Lyon Rhône ; Pascal HUREAU, Mouvement Européen - Hauts-de-Seine ; Philippe JURGENSEN, Président honoraire de la LECE ; Fabienne KELLER Députée européenne - Renew Europe ; Jeannie LAGIER, Mouvement Européen - Franche comté ; Michel LAURENT, Mouvement Européen – Gironde ; Roselyne LEFRANÇOIS, Mouvement Européen – Ille-et-Vilaine ; Quentin LEGOUY, Jeunes Européens - Indre-et-Loire ; Prince MABOUSSOU, Jeunes Européens - Orléans ; Marie-France MAILHOS, Présidente AEDE France ; Martine MÉHEUT, Présidente d’honneur de l’AEDE, membre du Bureau du ME-F ; Olivier MOUSSON, Secrétaire général du Mouvement Européen-France ; Noël ORSAT, Directeur Fondateur de la Via Charlemagne ; Christian PHILIP, Ancien Député - Recteur, Mouvement Européen - Hérault ; Pascale POMPIÈRE, Mouvement Européen - Martinique ; Claude REYNOIRD, Mouvement Européen - Provence ; François SIMON, Mouvement Européen - Loire-Atlantique ; Denis SIMONNEAU, Président d’Europa Nova ; Gilles TISSOT, Mouvement Européen - Var