L’Élargissement de l’Union européenne : Un défi majeur pour la présidence belge de l’UE

La Belgique entame sa présidence tournante de l’Union européenne pour les six prochains mois dans un contexte complexe et chargé. L’idée d’un élargissement massif jusqu’à trente-sept membres suscite des inquiétudes et soulève de nombreux défis pour l’UE. Cette annonce survient alors que plusieurs pays, dont l’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et d’autres des Balkans occidentaux, manifestent un intérêt croissant pour rejoindre l’Union européenne.