L’Europe dans ma région : les terres de Trás-Os-Montes

Derrière les montagnes se cache…

Le nom de « Trás-Os-Montes » veut dire « derrière les montagnes » et fait référence aux barrières naturelles - les chaînes de montagnes, dont celles du Marão - qui séparent ce territoire du nord-est avec le littoral. Même si le territoire historique de Trás-Os-Montes n’est plus une réalité administrative, les habitants se qualifient encore aujourd’hui de « transmontanos ». En effet, le Portugal est organisé en cinq régions administratives sur le continent (Norte, Centro, Alentejo, Métropole de Lisbonne et Algarve) et deux régions autonomes pour les archipels des Açores et de Madère. Cette division correspond au deuxième niveau de la Nomenclature des unités territoriales de statistiques (NUTS II).

Trás-Os-Montes appartient donc à la région administrative du Norte. Celle-ci s’étend des limites avec la Galice au nord jusqu’au fleuve du Douro au sud et de la côte Atlantique à l’ouest jusqu’aux frontières avec la Castille-et-León à l’est. Il s’agit d’un vaste territoire (21 284 km2) et la région la plus peuplée du pays avec 3,6 millions d’habitants en 2021. Composé de huit Communautés Intermunicipales (CIM) correspondant aux huit sous-régions (NUTS III), le Norte est marqué par une riche diversité géographique et culturelle mais aussi par des asymétries socio-économiques. Alors que le littoral est plutôt urbain et industrialisé, l’intérieur est rural et de plus en plus dépeuplé.

La sous-région de « Terras de Trás-Os-Montes » - qui est la plus au nord-est du pays – est l’une des plus touchée par le vieillissement de sa population. Selon le journal local « Jornal Nordeste », la population a diminué de 17 560 personnes, soit 13,83% entre 2000 et 2016. De plus, avec l’exode rural et l’émigration, les jeunes qualifiés sont les premiers à quitter le territoire, notamment à cause du manque d’opportunités de travail. Mais le départ des jeunes actifs ne fait qu’accroître, comme un cercle vicieux, le problème démographique et de développement économique de la sous-région. En effet, cela conditionne la « captation de nouveaux investissements, qui exige une main d’œuvre active en nombre suffisant et avec les qualifications pour relever les défis de changement et d’innovation de l’économie »

L’Europe et le développement régional de Trás-Os-Montes

La politique régionale de l’UE vise à réduire les disparités socio-économiques entre les régions. Depuis son adhésion en 1986, le Portugal a toujours été l’un des principaux bénéficiaires des fonds européens. Selon une étude élaborée par l’Universidade Nova SBE pour l’Euroregião (projet du Young Network Group) en 2022, le Portugal « a convergé économiquement avec l’Union européenne seulement grâce aux fonds européens » pour la période comprise entre 2014 et 2019 Cinq des sept régions du Portugal – dont la région Norte - sont encore considérées des régions « moins développées » avec un PIB par habitant inférieur à 75% de la moyenne de l’UE. Seule la Métropole de Lisbonne est considérée comme l’une des régions les plus développées, l’Algarve étant une région en transition.

La « Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte » (CCDR - Norte) est l’entité publique responsable de la gestion des programmes communautaires provenant des fonds européens destinés à la région Norte ainsi que de la mise en œuvre de la stratégie de développement régional et sous-régional. En juin 2022, la CCDR-Norte informait dans un rapport que les fonds communautaires investis dans la région s’élevaient à 11 milliards d’euros soit 42% des fonds européens de la stratégie « Portugal 2020 ». Parmi les domaines d’intervention les plus soutenus, le rapport met en avant le développement des PME et de l’enseignement professionnel des jeunes.

Toutefois, pour de nombreux « transmontanos », les fonds européens ont surtout servi à améliorer les infrastructures de la région. La construction du tunnel du Marão, le plus long du Portugal (5 625 m), en est un exemple frappant. En 2009, un ambitieux projet de construction d’un tunnel traversant la chaîne de montagnes du Marão a été lancé afin de faciliter la mobilité infrarégionale. Le tunnel a permis de lier Porto à Trás-Os-Montes par l’autoroute A4, impactant ainsi de manière considérable la vie des « transmontanos ». La construction du tunnel du Marão (2009-2016) a été co-financée par l’UE à hauteur de 90 millions d’euros pour un budget total de 398 millions d’euros.

Aujourd’hui, le trajet est beaucoup plus rapide et surtout moins dangereux qu’auparavant. Toutefois, l’impact positif pour les habitants de Trás-Os-Montes est mitigé. Certes, il est plus facile et rapide de se déplacer à Porto pour se faire soigner par exemple - certaines spécialités ne peuvent être pris en charge qu’à Vila Real ou Porto – mais cela a aussi favorisé l’exode rural. Une critique souvent énoncée quant à l’investissement des fonds européens dans la région est que les autorités portugaises ont privilégié l’investissement dans les infrastructures de transport avant même la dynamisation de l’économie locale.

Les coopérations transfrontalières avec les régions espagnoles

Toujours dans le cadre de sa politique de cohésion, l’Europe promeut également la coopération transfrontalière entre régions de différents pays. En 1992, la Xunta de Galicia et la CCDR-Norte créent la première eurorégion de la Péninsule ibérique : « Galice-Nord du Portugal ». En 2008, elle prit la forme juridique d’un Groupement européen de coopération territoriale (GECT). En 2009, deux associations de municipalités appartenant quasiment toutes à la sous-région de « Terras de Trás-Os-Montes » se sont associées aux députations provinciales de Zamora et de Salamanque de la région autonome de Castille-et-León en Espagne pour créer la GECT ZASNET.

Parmi les activités les plus concrètes de la coopération transfrontalière de la GECT ZASNET, il y a la gestion de la Réserve de la Biosphère Transfrontalière de la Meseta Ibérique (projet ZASNET MESETA IBERICA) dont l’objectif est de « protéger et valoriser le patrimoine culturel et naturel comme support de base économique du territoire transfrontalier » Il s’agit de la plus grande réserve de biosphère transfrontalière de toute l’Europe et là aussi, l’entité peut compter sur le soutien financier de l’UE grâce au Fond européen pour le développement régional (FEDER). Finalement, l’Europe dans les terres de Trás-Os-Montes est très présente et cela se matérialise essentiellement par la politique de cohésion. Les fonds européens ont permis de construire d’importantes infrastructures dans la région tout comme d’investir dans la protection et valorisation du patrimoine culturel et naturel. Néanmoins, les asymétries socio-économiques persistent entre le littoral et l’intérieur de la région du Nord du Portugal. L’économie locale de Trás-Os-Montes ne permet pas de satisfaire les besoins et ambitions de ses jeunes qui partent ailleurs en quête de nouvelles opportunités.

Pour la période 2021-2027, le Portugal recevra 23,4 milliards d’euros de fonds européens soit 7,4 milliards d’euros du FSE+, 11,5 milliards d’euros du FEDER et 4,4 milliards d’euros des Fonds de cohésion. Espérons que des projets innovants surgiront pour développer les terres de Tras-Os-Montes et offrir des perspectives d’avenir à la hauteur des ambitions des Transmontanos.