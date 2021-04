L’Eurovision à l’épreuve de la pandémie

Le concours Eurovision de la chanson, plus grand show au monde débuté en 1956, est devenu une réelle vitrine de l’identité culturelle européenne. Présent depuis plus de 60 ans, celui-ci a su marquer les esprits et tracer son chemin au fil des années. Plus de 1500 chansons et une cinquantaine de pays ont pu frôler la scène de ce grand concours. Ses chiffres et faits historiques ne font que prouver le réel impact de cette émission dans le temps.

Que se passe-t-il pour 2021 ?

Le concours, après une longue attente des fans depuis 2020 fera bel et bien son retour à Rotterdam en 2021. Celui-ci aura lieu du 18 au 22 mai, date de la finale. Le thème restera le même que l’an dernier, ainsi que la scène qui avait commencé à être imaginée.

Face à cette situation absolument inédite dans l’histoire du concours, il a fallu pour les équipes productrices, réfléchir à des possibles plans pour que celui-ci prenne place. Ainsi, 4 scénarios avaient été imaginés au début afin de promettre une tenue du show, qu’importe la situation. Tandis que certains plans prévoyaient la possibilité d’un concours 100% présentiel, d’autres envisageaient la possibilité d’une présence importante de la Covid-19. Selon le pire scénario, chaque participant participerait donc de chez eux, avec des prestations pré-enregistrées en avance.

Le scénario B semble être pour le moment celui retenu. Si public il y a, celui-ci sera extrêmement réduit et devra pratiquer la distanciation sociale. Un protocole sanitaire strict sera imposé aux artistes et délégations. Si des délégations ne peuvent se rendre sur place, leurs prestations pré-enregistrées seront diffusées. La présence d’un public dépendra des directives du gouvernement local, et des activités seront organisées dans la ville de Rotterdam de manière sûre et responsable.

Même si la crise sanitaire a causé l’annulation du concours de l’eurovision en 2020, les participants de cette année qui sont pour la plupart les mêmes que l’an passé, se sont surpassés pour proposer des titres originaux et énergiques. Au fur et à mesure de la révélation des chansons, les estimations de favoris n’ont cessé de se bousculer. Cela nous promet un show mouvementé en mai ! Fan ou non, nous allons tous être bien surpris de suivre ces artistes et chansons sur la scène de Rotterdam (ou de chez eux) !

Une année 2020 difficile pour les eurofans

C’est le 18 mars 2020, qu’après l’annulation de plusieurs événements sportifs ou culturels, pour la première fois de son histoire, le concours Eurovision de la chanson, qui devait se dérouler en mai cette même année aux Pays-Bas, est annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Il s’agissait d’un événement totalement inattendu et inédit qui a choqué et perturbé de nombreux fans interdits de concours cette année. Pour tout de même offrir une émission à ses fans déboussolés, l’UER annonce un projet d’émission qui viendra remplacer le vrai show en mai 2020. Le 16 mai avait donc été retransmis en direct « Europe : Shine A Light » en compagnie des nombreux artistes présents depuis chez eux. Cette émission était prévue notamment pour rendre hommage aux chanteuses et chanteurs ne pouvant se produire sur la scène européenne tant convoitée. Dans une dynamique solidaire, les 41 participants ont enchainé les prestations afin de proposer une version plus intime de leurs chansons.

Au-delà de ce show, étaient organisés tout au long des mois d’avril et mai de nombreuses séries sur la chaîne YouTube du concours, tels que les « Eurovision Home Concerts », durant lesquels les artistes proposaient des chansons de l’édition actuelle en live depuis leur salon, terrasse, chambre…

Malgré le goût amer qu’a laissé cette édition annulée aux nombreux fans, il n’est pas niable que l’UER a tout fait pour tout de même proposer du contenu à ses orphelins européens.

Mais c’est quoi l’Eurovision ?

L’Eurovision est un programme divisé en deux branches, celle de la culture et celle du sport. Il est porté par l’UER. Cette dernière promeut avant tout, l’intérêt général, celui de la diffusion des médias. Composée de 115 organisations membres dans 56 pays et 34 associés supplémentaires en Asie, en Afrique, en Océanie et dans les Amériques. L’organisation touche en effet plus d’un milliard de personnes dans le monde, diffusant dans plus de 160 langues. La mission de l’UER est d’assurer un avenir durable aux médias de service public. Il faut savoir que l’Eurovision n’est réservé qu’aux membres de l’UER. Les membres sont donc des diffuseurs des pays situés dans la zone européenne de radiodiffusion soit en dehors de cette zone mais membre du Conseil de l’Europe.

Concernant le volet musical, l’UER organise différentes compétitions culturelles. Depuis 1956, elle organise le concours de l’eurovision de la chanson, depuis 2003 celle de la chanson junior, depuis 1982 celle des jeunes musiciens qui a lieu tous les deux ans, le concours de l’eurovision de la danse depuis 2007 et enfin depuis 2018 le chœur eurovision organisé conjointement par l’Union européenne de radio-télévision et la Fondation Interkultur.

Mais avant tout le concours de la chanson, c’est un rassemblement de la culture des différents pays européens, ce sont des messages forts. C’est également le symbole de la diversité linguistique, qui reste unique sur le continent européen. C’est un modèle unique en son genre que la Chine et les États-Unis aimeraient effectuer sur leur propre continent. Ce n’est pas qu’un simple concours, c’est l’une des plus importantes vitrines culturelles de l’Europe.