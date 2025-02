L’Eurovision : les dessous politiques d’un concours fédérateur

Entre performances inoubliables et votes controversés, l’Eurovision, véritable phénomène culturel, continue de fasciner et divertir le public depuis sa création en 1956. Ce concours musical international organisé chaque printemps, est une vitrine de la diversité culturelle européenne.

Selon la procédure, le vainqueur est désigné par un système de vote combinant le suffrage du public et celui des jurys nationaux. Le pays remportant la compétition accueillera la prochaine édition l’année suivante. En 2024, l’Eurovision a eu lieu à Malmö en Suède et c’est l’artiste non-binaire Nemo, avec sa chanson “The Code”, qui remporte la competition. Conformément aux règles, la Suisse et plus précisément la ville de Bâle, s’est vu offrir le rôle d’hôte de l’édition 2025.Porté par des valeurs d’universalité, d’inclusivité et de diversité, l’Eurovision est devenu un concours de renommée mondiale avec près de 200 millions de téléspéctateur.ice.s chaque année.

Le 4 février dernier, la France a annoncé que ce serait Louane, ancienne candidate de l’émission The Voice et actrice dans La Famille Bélier, qui représentera le pays lors de l’édition2025 de l’Eurovision. Dans son interview avec 20 Minutes, l’artiste confirme l’intensité de la préparation en cours et des étapes à franchir. Sa chanson sera révélée le 15 mars au Stade de France, pendant la mi-temps du Tournoi des VI Nations opposant la France à l’Écosse.

Une compétition devenue internationale

L’Eurovision, événement culturel majeur en Europe depuis sa création en 1956, évolue avec le temps, tout en restant moderne.

Aujourd’hui la diffusion de ce tournoi est assurée par l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER), qui constitue la première alliance mondiale des médias de service public. Bien que le concours soit né d’une inspiration européenne, l’Eurovision tend, depuis quelques années, à s’ouvrir à la sphère internationale. En effet, l’UER accueille tous les pays membres actifs de l’organisation, qu’ils fassent partie ou non de l’UE.

D’après le journal Le Monde en 2011, malgré son éloignement géographique, l’Australie était composée à 40% d’immigré.e.s né.e.s en Europe. Cette population a été parmi les premiers téléspectateur.rice.s internationaux du concours et ce notamment grâce à sa diffusion sur la chaîne SBS. Bien que situés à l’autre bout du monde, la chaîne SBS permet aux Australiens de regarder la compétition depuis 1983. Afin de les remercier de leur fidélité, les organisateurs de l’Eurovision ont décidé d’inviter l’Australie en tant qu’invité d’honneur. Le résultat est un succès certain. Avec sa chanson Tonight Again, Guy Sebastien isse l’Australie en cinquième position.

Enjeux géopolitiques et craintes pour l’année 2025

Même si l’Eurovision s’efforce de rester une compétition culturelle neutre, elle est néanmoins beaucoup politisée chaque année. Par exemple, en 2022, la Russie a été privée, pour la première fois depuis son entrée au concours en 1994, de sa participation, suite à son invasion de l’Ukraine.

De plus, l’année dernière, le concours a été au centre de plusieurs scandales. Au vu des événements du 7 octobre 2023 et des récentes tensions politiques et militaires entre Israël et la Palestine, la participation de Eden Golan, venue représenter Israël à l’Eurovision au printemps 2024 a engendré une vague de haine sur les réseaux sociaux. Plusieurs participants.es ont montré leur soutien à la Palestine, dont Joost Klein, le candidat néerlandais, qui a refusé à plusieurs reprises de se retrouver à côté de sa concurrente israélienne. Son comportement sera jugé comme non approprié par les organisateurs ce qui mènera à sa disqualification quelques heures seulement avant la finale.

Certains internautes ont également remarqué que Bambie Thug, représentant l’Irlande, arborait sur son visage des signes propres à l’Ogham, écriture céltique irlandaise, déclarant “cessez le feu” et “liberté pour la Palestine”.

À la suite des décisions médiatiques et politiques de la saison dernière, la Suisse a déclaré renforcer sa sécurité pour parer toutes éventuelles violences. Pour le moment, une ligne d’assistance sera mise à disposition en continu en cas d’urgence. Cependant, tous les pays participants peuvent prétendre aux qualifications des demi-finales. Les “Big 5” (l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni) eux, sont directement sélectionnés pour la finale. Ce choix a été fait en 1999 par les organisateurs du concours en raison de leur plus grande contribution financière.

Reste à voir comment l’édition 2025 se déroulera, dans un contexte où les tensions géopolitiques continuent d’influencer le concours, comme, par exemple, l’annonce par le président russe du lancement d’un concours inspiré (20 Minutes) de l’Eurovision ou la participation d’Israël, qui envoie une survivante de l’attaque du Hamas contre le festival Tribe of Nova (Le Monde).