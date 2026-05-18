L’exercice d’équilibriste d’Alexander Stubb : préserver le lien transatlantique tout en renforçant l’Union européenne

Entre intégration européenne, soutien à l’Ukraine et relation privilégiée avec Washington, Alexander Stubb, l’influent chef d’État finlandais, défend une vision ambitieuse mais toujours transatlantique de l’Europe. C’est ce qu’il a expliqué à son homologue tchèque Petr Pavel, hôte de la seconde édition de la conférence Europe as a Task à Prague.

En visite officielle à Prague le 5 mai 2026, le président finlandais Alexander Stubb a déclaré, lors de la conférence Europe as a Task, que l’Europe faisait actuellement face à une « fenêtre d’opportunité » au cours de laquelle l’Union devait accélérer son intégration, poursuivre son élargissement et renforcer sa défense commune.

Il a également affirmé qu’il ne fallait plus seulement se demander « comment l’Europe peut aider l’Ukraine », mais aussi « comment l’Ukraine peut aider l’Europe », mettant ainsi en perspective la puissance militaire et l’expérience acquise par l’armée ukrainienne depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022.

Malgré la montée du populisme et de l’euroscepticisme à travers le continent, et alors que des élections aux résultats incertains sont prévues dans plusieurs pays européens, notamment en France et en Espagne, le président finlandais Alexander Stubb continue d’afficher une vision ambitieuse pour l’Union européenne. Quitte même à plaisanter sur le possible élargissement de l’Union Européenne au Canada et sur le retour de la Grande-Bretagne au sein de la famille européenne...

Le Finlandais qui a l’oreille de Trump

Inconnu du grand public il y a encore quelques années, le président Stubb a gagné le respect des chancelleries européennes en créant une relation privilégiée avec le président américain Donald Trump. Il faisait ainsi partie en août 2025, d’un groupe restreint de grandes puissances européennes venues soutenir le président ukrainien face à Trump. Depuis la réélection du président américain, Alexander Stubb s’est engagé dans un délicat exercice diplomatique : préserver une relation privilégiée avec les Etats-Unis tout en défendant un agenda résolument européen..

Diplômé de la Furman University, en Caroline du Sud, grâce à une bourse sportive en golf, le président Stubb a étudié les sciences politiques et les relations internationales à la fin des années 1990. Ce séjour de quatre ans outre-atlantique lui a permis notamment d’observer les dynamiques culturelles des États conservateurs américains, terreau de ce qui deviendra plus tard l’Amérique du mouvement MAGA. Stubb affirmait ainsi au journal français Le Monde : « Je sais probablement, mieux que d’autres dirigeants européens, ce qu’il faut dire et ne pas dire aux Américains ». Alexander Stubb a aussi un passé de champion de golf, une passion qu’il partage avec le président américain.

Au-delà de leur passion commune pour les greens, le président finlandais a compris la logique transactionnelle qui guide le locataire de la Maison Blanche. Dès le début du deuxième mandat de Trump, Helsinki a ainsi mis en avant l’intense proximité économique et stratégique entre les deux pays, notamment à travers l’achat par la Finlande de 64 F-35 et la vente de 11 brise-glaces conçus par la Finlande. Un partenariat inédit destiné à renforcer les capacités américaines dans l’Arctique.

Approfondir la construction européenne

Pour Alexander Stubb, la rupture du lien transatlantique est inimaginable. En plein dans la crise sur la question du Groënland en janvier 2026, le Président finlandais a écarté l’idée même de voir les Européens se défendre sans les Américains, ou même contre eux...

De fait, le cas de la Finlande illustre bien la dépendance de l’Union européenne envers le grand “allié” américain. Bien que cet État de 5,6 millions d’habitants dispose de capacités militaires remarquables au regard de sa taille - avec une réserve de plus d’un million de soldats ainsi qu’une artillerie et une aviation importante - sa stratégie de sécurité repose largement sur le soutien et les garanties offertes par les États-Unis. Un lien qui s’explique largement par la géographie et l’histoire d’un petit pays beaucoup trop proche de la Russie pour se passer de soutiens puissants…

Pourtant, pour Alexander Stubb, les Européens, sans se laisser paralyser par la crainte d’un désengagement américain, ne peuvent que s’adapter à la nouvelle réalité politique des États-Unis. Selon lui, l’idéologie de l’« America First » doit même encourager les Européens à renforcer leur coopération, notamment en matière de défense.

Il trace même des perspectives d’évolution profonde à l’Union européenne, voyant en elle, à l’avenir, « plus qu’une organisation internationale, mais moins qu’un État ». Le président finlandais appelle ainsi les Européens à accélérer le processus d’intégration sans pour autant remettre en cause les éléments fondamentaux de la souveraineté des Etats ou le lien transatlantique existant.

Entre fidélité au lien transatlantique et volonté de voir l’Europe développer son autonomie en matière de défense, le petit État d’Europe du nord entend promouvoir des exigences qui peuvent paraître au premier regard contradictoires ; une voie sans doute complexe mais indispensable au regard des crises que l’Union européenne doit désormais affronter.