L’énergie coûtera un quart de plus cette année. Mais aucune institution ne publie l’indicateur qui dirait ce que cela coûte réellement aux économies importatrices.

Même choc, deux trajectoires différentes. Dans sa mise à jour de juillet 2026, le Fonds monétaire international (FMI) projette 2,3 % de croissance pour les Etats-Unis et 0,9 % pour la zone euro, soit une révision à la baisse de 0,2 point qu’il impute à un acquis de croissance dégradé, au renchérissement de l’énergie malgré les amortisseurs budgétaires, et à une confiance des ménages faible. Le Royaume-Uni tombe à 1 %, le Japon à 0,6 %.

En 2026, la géographie de la croissance est d’abord une géographie énergétique. Le FMI formule le principe : les exportateurs nets d’énergie sont partiellement protégés par des effets favorables de termes de l’échange, tandis que les importateurs nets subissent un frein plus marqué, sauf à être portés par l’activité technologique. Un thermomètre économique devrait donc exister pour mesurer cette réalité.

Ce qui est mesurable aujourd’hui

Deux grandeurs sont publiques et disponibles dès aujourd’hui. La première est le rythme relatif entre le prix de l’énergie et la richesse produite. La Banque mondiale projette une hausse de 24 % des prix de l’énergie en 2026, au plus haut depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, avec un baril du pétrole Brent attendu à 86 dollars en moyenne – avec des pics à plus de 100 dollars – contre 69 dollars en 2025. Le FMI attend 3 % de croissance mondiale réelle et 4,7 % d’inflation. Rapprochées, les deux séries ne laissent aucune ambiguïté : la facture énergétique progresse plusieurs fois plus vite que la valeur produite pour l’acquitter. C’est la définition même d’un transfert de valeur ajoutée des économies transformatrices vers les économies extractrices.

La seconde est l’élasticité entre énergie et croissance. Le Statistical Review of World Energy de l’[Energy Institute] recense une progression de 1,7 % de l’offre mondiale d’énergie en 2025, à 600 exajoules pour la première fois de l’histoire. Rapportée aux 3,3 % de croissance mondiale réelle estimés par le FMI pour la même année, cette progression signifie qu’un point de croissance a coûté un demi-point d’énergie supplémentaire. Ce ratio est le vrai indicateur d’efficacité d’une économie. Quand elle s’effondre pendant un choc de prix, encore faut-il savoir distinguer le gain d’efficacité – lent, de l’ordre du point par an – de la destruction pure et simple de demande.

Ce que personne ne mesure

Il manque la grandeur décisive : le niveau. Quelle part du produit intérieur brut mondial est consacrée aujourd’hui en achats d’énergie ?

La littérature académique a pourtant établi que cette part commande le cycle économique. Des chercheurs de l’Université du Texas l’ont reconstituée pour quarante-quatre pays représentant plus de 90 % du PIB mondial : la facture énergétique atteint 10,3 % du PIB en 1979, tombe à 3 % en 1998, puis remonte à 8,1 % en 2008. Les deux sommets encadrent les deux grandes récessions de la période.

La relation n’est pas linéaire, et c’est tout l’enjeu. Tant que la facture énergétique reste basse, une hausse des prix se dilue : ménages et entreprises substituent, reportent, rognent ailleurs. Au-delà d’un certain seuil de prix de l’énergie, cette marge d’arbitrage disparaît. On ne cesse ni de se chauffer ni de se déplacer, et chaque euro supplémentaire de facture est directement soustrait au reste de la consommation et de l’investissement. La même hausse de prix, absorbée sans dommage dans le premier cas, devient récessive dans le second.

C’est pourquoi le niveau compte autant que la variation. L’OCDE le confirmait en 2023 : les dépenses d’énergie ont été élevées et croissantes lors de chaque récession de la zone depuis 1970, à la seule exception de l’année pandémique 2020.

Cette série existe dans des articles scientifiques et dans quelques notes d’organisations internationales. Elle n’existe nulle part comme statistique officielle, trimestrielle, commentée, opposable – et les travaux de référence s’arrêtent en 2010. Qu’un seuil existe est donc établi. La distance qui en sépare aujourd’hui les économies européennes ne l’est pas. Mais bien entendu, cette grille de lecture n’est pas une boule de cristal. Elle permet de comprendre les crises économiques de 1974, 1979 et 2008, mais elle est aveugle à des récessions d’origine financière et sanitaire, comme en 2001 et en 2020. Elle ne remplace aucun instrument existant, mais comble un angle mort dans l’anticipation des crises mondiales.

L’anatomie de la dépendance européenne

Le choc de 2026 n’a rien d’abstrait. La Banque mondiale rappelle que le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 35 % du commerce maritime mondial de pétrole brut, a été le théâtre du plus important choc d’offre pétrolière jamais enregistré, avec une réduction initiale de l’ordre de 10 millions de barils par jour.

Or l’Europe y est structurellement plus exposée que ses concurrents. Selon Ember, les combustibles fossiles importés couvraient 58 % de l’énergie primaire de l’Union européenne en 2024, contre 24 % pour la Chine et 37 % pour l’Inde. Quatre fournisseurs y concentraient 83 % des importations de gaz, une concentration quasi inchangée depuis la crise gazière. Sur la période 2021-2024, les importations fossiles ont coûté 1 800 milliards d’euros à l’Union, soit 930 milliards d’euros de plus que ce que les mêmes quantités auraient coûté aux prix d’avant-crise.

La dépendance a changé de visage sans diminuer : sortie du gaz russe, entrée dans le gaz naturel liquéfié (GNL) américain. Ember le dit sans détour : cette concentration expose l’Union européenne à la manipulation et affaiblit son pouvoir de négociation.

Ce que la transition a déjà produit

Le FMI, expliquant pourquoi le monde a encaissé ce choc mieux que redouté, cite les déstockages, la production hors Golfe persique, les politiques de modération de la demande, et la part croissante des renouvelables conjuguée à la baisse de l’intensité énergétique.

Les chiffres du secteur électrique le confirment. En 2025, selon Ember, les renouvelables ont dépassé le charbon dans le mix électrique mondial pour la première fois. Le solaire et l’éolien ont couvert la quasi-totalité de la hausse de la demande d’électricité, maintenant la production fossile étale. Le solaire a ajouté 647 gigawatts en un an, un record, et sa production mondiale équivaut désormais à la consommation électrique totale de l’Union européenne. En Chine et en Inde, la production électrique fossile a reculé pour la première fois de ce siècle.

En Europe, l’éolien et le solaire ont fourni 30 % de l’électricité en 2025, dépassant l’ensemble des sources fossiles (29 %) pour la première fois. Les renouvelables ont approché la moitié du mix. Le charbon est tombé à 9,2 %, un plancher historique.

Ce qu’il reste à faire, et vite

En 2025, selon Ember, la production électrique au gaz a progressé de 8 % dans l’Union européenne, portant la facture d’importation gazière du seul secteur électrique à 32 milliards d’euros, en hausse de 16 %, avec des pics de prix qui ont tiré vers le haut les prix de gros de l’électricité dans 21 Etats membres.

Surtout, environ 82 % des combustibles fossiles consommés dans l’Union le sont hors du secteur électrique – dans les transports, le chauffage et l’industrie. Le secteur des transports dépend à 88 % de fossiles importés. Et seuls 22 % de l’énergie consommée dans l’UE sont électrifiés, contre 28 % en Chine, 33 % en Suède et 47 % en Norvège, alors que les technologies existantes permettraient d’en électrifier deux tiers de plus.

L’Europe a décarboné le compartiment le plus facile et le moins exposé. Le gros de sa vulnérabilité est ailleurs. D’où trois urgences :

– Accélérer le déploiement des renouvelables, non plus au nom du climat seul, mais au nom du prix. L’éolien et le solaire ajoutés depuis 2019 ont déjà épargné à l’UE 59 milliards d’euros d’importations fossiles, en évitant 92 milliards de mètres cubes de gaz et 55 millions de tonnes de charbon. Chaque térawattheure produit sur le sol européen est un térawattheure soustrait à l’arbitrage d’un état-major étranger.

– Débloquer l’électrification des usages. C’est le maillon manquant, et Ember estime que la dépendance européenne aux importations fossiles pourrait être divisée par deux d’ici 2040, l’électrification y contribuant plus que tout autre levier. Tant que les transports, le chauffage et l’industrie restent branchés sur la molécule importée, un mix électrique exemplaire ne protège qu’un cinquième de la consommation européenne.

– Publier l’indicateur. Eurostat et la direction générale des affaires économiques devraient produire trimestriellement la part des dépenses énergétiques dans le PIB de la zone euro, avec des seuils historiques, comme on publie un déficit ou un taux de chômage. Ce qui n’est pas mesuré publiquement ne pèse pas dans la décision publique, et ce qui n’est pas mesuré ne peut pas déclencher d’alerte.

L’économie est de l’énergie transformée. Tant que cette énergie transite par un détroit large de 33 kilomètres, la croissance européenne restera une variable dépendante de la géopolitique. La transition énergétique n’est pas seulement une politique climatique. C’est une politique de souveraineté économique. Encore faudrait-il accepter de la mesurer comme telle.