L’industrie des articles de sport face à la crise du COVID-19 : la solidarité économique en action

L’industrie européenne des articles de sport figure parmi les secteurs économiques les plus durement touchés par la crise du COVID-19. Annulation des grands évènements sportifs, fermeture totale des magasins de sport, des clubs professionnels et amateurs, ainsi que des entrepôts dans le monde entier : les conséquences directes et indirectes sur les entreprises et employés du secteur sont d’une ampleur sans précédent. Près de 45% des entreprises ont déjà enregistré une perte de chiffre d’affaires comprise entre 50% et 90% depuis le début de la crise, et des centaines de milliers d’employés sont actuellement en chômage partiel à travers l’Europe [1]. En mettant à plat l’économie tout entière, la crise du COVID-19 ne pose-t-elle pas la question non seulement de la survie économique de ces entreprises mais également celle de leur engagement en matière de RSE et de leur rôle social et sociétal ?

Des entreprises en besoin immédiat de soutien financier

Selon une enquête menée auprès de nos membres, composés des plus grandes entreprises de l’industrie des articles de sport mais aussi de près de près de 70% de PME, le constat est sans appel. La crise actuelle, couplée aux mesures de restrictions nationales nécessaires à la préservation de la santé publique, a entraîné la fermeture obligatoire des magasins dans le monde entier et causé une diminution considérable des ventes. Les entreprises doivent désormais faire face aux multiples coûts fixes (paiement des loyers, salaires des employés) sans disposer pour la plupart des liquidités suffisantes. Notre étude a aussi démontré que l’impact sur la production dépend de deux principaux facteurs sur lesquels les entreprises n’ont peu voire pas de visibilité à court terme : l’évolution du virus dans chaque pays/région, et les différentes mesures gouvernementales de distanciation sociale. Pour se relever, l’industrie des articles de sport a désormais besoin d’une stratégie de déconfinement claire, incluant dans la mesure du possible la reprise des activités sportives, couplée à des mesures de soutien financier efficaces. Sans cela, il est aujourd’hui impensable d’imaginer une reprise de l’activité économique de l’industrie du sport de façon sûre et durable dans les prochains mois.

Le rôle crucial des politiques de RSE au cœur de la crise

Pour autant, les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans cette crise sanitaire, et ce d’autant plus si elles souhaitent rester crédibles et obtenir l’appui économique et financier dont elles ont besoin de la part des pouvoirs publics. Ces dernières semaines ont démontré l’impact désastreux, tant sur l’opinion publique que celles des décideurs, des comportements de certaines entreprises tentant de privilégier les opportunités économiques à la santé et sécurité de leurs employés [2]. Nombre d’entreprises de l’industrie des articles de sport ont compris ce défi et mettent plus que jamais en action leurs politiques de RSE, à destination de leurs employés mais aussi de leurs (potentiels) clients. Notre enquête a en effet démontré un changement clair des comportements des consommateurs qui privilégient désormais davantage l’achat de produits de première nécessité pour des raisons diverses : difficultés économiques, restriction des déplacements, ou tout simplement car l’esprit général n’est pas à l’achat d’articles de sport. L’enjeu désormais pour les entreprises est de montrer leur engagement malgré la crise, et ce afin de maintenir la confiance.

A travers leurs politiques de RSE, les entreprises des articles de sport ont donc développé et mis en œuvre tout une série d’initiatives pour encourager l’activité physique tout en respectant les règles de distanciation sociale (applications de sport gratuites, vidéos en ligne, programmes de jeux pour enfants). Certaines de ces initiatives ont été reconnues et mises en avant en France par le Ministère des sports. D’autres se sont également réorganisées pour mettre à disposition leur chaine de production et participer à « l’effort de guerre ». Fabrication de masques, gants, gel : les initiatives des plus grandes marques telles que Nike, Adidas ou Puma sont nombreuses. L’histoire a prouvé que l’opinion publique et les décideurs se souviennent de ceux qui ont fait la différence en temps de crise. Cependant, l’un des plus gros défis viendra dans la période d’après-crise, dans laquelle les questions sociales et plus largement les objectifs de développement durable, auront une importance cruciale. L’industrie des articles de sport aura donc tout intérêt à poursuivre de façon durable et ambitieuse ses politiques de RSE, outil clé de la confiance et solidarité économique dont elle a plus que jamais besoin.

Jérôme Pero, Secrétaire général de la Fédération européenne des industries du Sport (FESI)