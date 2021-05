L’Irlande du Nord à nouveau sous-tension

En Irlande du Nord, les conséquences de la crise sanitaire et économique s’alourdissent. De vieilles animosités entre le Sinn Fein et les Unionistes éclatent à nouveau. L’accord sur le Brexit et la fermeture de la frontière sont également très préoccupants pour tous les Irlandais et source de tensions ravivées.