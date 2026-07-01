Des millions de mots ont été publiés à travers l’Europe en 2025 sur la prochaine phase de sa relation avec les États-Unis depuis la deuxième investiture de Donald Trump - et la plupart d’entre eux ont tort. Les médias européens refusent encore largement de décrire la situation telle qu’elle est et de dire ce que nous pouvons tous voir de nos propres yeux. La réalité est, comme nous le savons tous, très simple : les États-Unis sont désormais gouvernés par un régime MAGA guidé par l’idéologie fasciste, se cachant à la vue de tous sous les traits d’une simple idiocratie.

Ce n’est pas une question de ton ou de provocation : c’est une description factuelle de la façon dont le pouvoir est exercé et justifié aux États-Unis. Mais de nombreux commentateurs continuent de traiter le régime MAGA comme s’il s’agissait simplement d’un gouvernement un peu atypique, qui « aurait raison » sur certains sujets. Qu’il s’agisse d’une posture d’objectivité ou d’une tentative de flatter ceux qui, ici, seraient heureux d’importer certains éléments de ce modèle, cela empêche les Européens de parvenir à la conclusion évidente : nous n’avons plus besoin de l’Amérique.

Dire la vérité dans un monde post-vérité

On pourrait remplir des volumes entiers pour expliquer pourquoi le régime MAGA, qui gouverne aujourd’hui les États-Unis et s’empare progressivement de leurs institutions jour après jour, mérite une telle caractérisation. Pourtant, il n’est pas nécessaire de chercher plus loin que l’instrumentalisation et la mobilisation de l’ICE en tant que Gestapo moderne. Tout en affirmant leur droit de tuer des passants qui « se mettent en travers de leur chemin », les responsables républicains déclarent ouvertement que l’obéissance à l’État est le prix à payer pour rester en vie. Désobéissez et entravez leur guerre contre une présumée « invasion étrangère », et vous aussi serez traités comme des combattants ennemis.

Alors que le régime MAGA expulse toute personne paraissant « trop brune » pour être d’origine européenne et ne disposant pas de documents, bien au-delà de ce qu’un citoyen blanc serait tenu de fournir chez lui, « America First » a été remplacé par « Might Is Right ». Il proclame désormais ouvertement un impérialisme décomplexé, dépouillé des contraintes et des limites qui encadraient les administrations passées. Il revendique un droit intrinsèque de s’emparer de territoires, de piller des ressources et d’imposer des protectorats, se présentant comme un prétendu « prédateur dominant ».

Le Groenland n’est ni une plaisanterie, ni une gaffe, ni une monnaie d’échange : c’est une déclaration des intentions du régime MAGA à l’égard de l’Europe. Selon leur vision du monde, nous ne sommes pas un allié ; nous ne sommes qu’un territoire au service de leurs intérêts. Nous devons cesser de légitimer cette doctrine simplement parce qu’elle est enveloppée dans l’image de marque infantile de Trump. Le fond est suffisamment clair et ce comportement ne constitue pas un phénomène isolé. Il représente l’aboutissement d’un long processus de normalisation du racisme, du nativisme, du patriarcat et d’une série d’idées fascistes qui auraient dû être ensevelies dans les décombres de la Seconde Guerre mondiale.

Lutter contre l’intégration de l’idiotie à la culture dominante

La dimension d’idiocratie du régime MAGA n’est ni un sous-produit de notre époque ni le simple reflet de la personnalité répugnante de Trump ; elle constitue une stratégie visant à légitimer le fascisme en abrutissant la population. La science, les mathématiques, la médecine, l’économie : tout cela n’a plus aucune importance. Les faits sont traités comme de simples « opinions » ; les avis des universitaires et des experts sont mis sur un pied d’égalité avec ceux des partisans de la Terre plate, des anti-vaccins et des nationalistes chrétiens. Les États-Unis sont désormais gouvernés par ces personnes pour ces personnes.

Les démocrates, comme les opposants au fascisme dans les années 1920 et 1930, ont intériorisé les revendications trumpiennes comme une réalité avec laquelle ils doivent vivre. Ils évitent de plus en plus les appels à la loi, à l’éthique et à la vérité pour revenir à une communication transactionnelle et à courte vue . « Trump a promis des produits moins chers, mais il ne les a pas livrés ! » Ils pensent que la partie de l’électorat qui ne se soucie plus de l’état de droit y répondra. C’est peut-être vrai, peut-être pas, mais cela n’a pas vraiment d’importance. Ils ont abandonné l’Amérique et se sont résignés à son déclin moral.

Les médias européens n’ignorent rien de tout cela. Ils rapportent le chaos, la cruauté, les absurdités quotidiennes. Ils publient des articles sur la souveraineté européenne et la nécessité de réduire la dépendance à l’égard de Washington. Mais presque tout est enveloppé dans du coton. L’Amérique est décrite comme un partenaire troublé qui a temporairement perdu son chemin, un acteur erratique mais finalement familier. Le régime MAGA est présenté comme excentrique, instable ou excessif – tout, plutôt que d’être qualifié de monstruosité moralement répugnante qu’il est pourtant devenu de manière si flagrante.

Comprendre que nos médias ne nous sauveront pas

Lorsque nos propres responsables politiques évitent de tenir un langage sans détour, on peut encore leur prêter, par charité, l’intention de préparer discrètement un désengagement ; les médias, en revanche, ne disposent d’aucune excuse de ce genre. Qu’est-ce qui explique cette autocensure persistante ? Crainte de représailles américaines ? Dépendance aux plateformes américaines ? La poursuite des clics des touristes indignés ? Influence de l’écosystème d’extrême droite en Europe ? Quel que soit le motif, l’effet est de normaliser leur rhétorique et de l’intégrer dans le paysage politique européen.

Qualifier Trump de « perturbateur » ou de « figure controversée » n’est pas un langage neutre, mais de la propagande par omission de la vérité. Cela convainc les lecteurs qu’il est plus proche de Silvio Berlusconi que de Benito Mussolini, plus proche du mauvais goût que d’une catastrophe historique. Le « sens de la négociation » de Trump n’est pas une stratégie pragmatique, quoique excentrique ; c’est une politique de gangsters qui enseigne au public que la brutalité et l’extorsion sont des formes de comportement acceptables au plus haut niveau de l’État.

Les médias européens, en continuant à défendre leur lâcheté et leur capitulation, en reviennent à la justification selon laquelle ils constituent le « quatrième pouvoir ». Pourtant, ce rôle ne saurait être rempli en décrivant l’effondrement de la réalité en termes policés. Cela passe par l’identification des menaces, la définition de repères moraux et le refus de prendre part à un déni collectif. Éviter d’être qualifié de « partisan » n’est pas une excuse ; s’opposer à l’autoritarisme et à la montée de l’idiotie est le minimum requis d’un journaliste responsable.

Entre-temps, les espaces publics sont submergés par la désinformation et des réalités alternatives, dont une grande partie est amplifiée par des plateformes basées aux États-Unis. Twitter, vidé de sa substance et rebaptisé X par Elon Musk, fonctionne comme un accélérateur de propagande, et non comme la place publique qu’il prétend être. Le résultat est un fatalisme où les citoyens regardent leurs dirigeants s’humilier devant Donald Trump et finissent par penser qu’ils n’avaient pas le choix. Le régime nazi nécessitait des tracts clandestins et des émissions de radio souterraines. La diffusion du régime MAGA est accueillie à bras ouverts.

La résistance devient une tâche quotidienne

Cette résignation est entretenue et on peut y résister ; mais la résistance exige de la pression, et la pression exige de la clarté. Sans un message continu et sans équivoque affirmant que MAGA représente tout ce que l’Europe dit rejeter, les responsables politiques continueront de céder à la lâcheté et à la complaisance. Et la responsabilité ne s’arrête pas aux institutions : elle s’étend à la vie quotidienne. Lorsque des amis, des collègues ou des membres de la famille s’obstinent à voir les États-Unis à travers une nostalgie hollywoodienne, il est nécessaire de réagir.

Ce dont nous sommes témoins dans notre écosystème politico-médiatique n’est ni de la « realpolitik » ni du « pragmatisme d’entreprise ». C’est de la complicité déguisée en sophistication. Les États-Unis ressemblent de plus en plus aux régimes les plus sombres du XXe siècle, grossièrement repeints dans l’orange du faux bronzage odieux de Trump afin de masquer le brun du fascisme qui se cache en dessous. Le vrai débat n’est plus de savoir si l’Europe peut rester alliée à un tel État, mais pourquoi nous voudrions qu’il le demeure.