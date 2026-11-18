Ce 22 septembre, Bruxelles a annoncé un « accord substantiel » dans les négociations de libre-échange avec les Philippines, permettant d’entrevoir la fin des négociations lancées en 2015. La Commission a salué une nouvelle étape de sa poussée indopacifique, dans une stratégie claire de diversification commerciale. Selon le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maroš Šefčovič, l’accord libéralisera plus de 94 % des lignes tarifaires, qui couvrent plus de 97 % des biens échangés entre les deux parties. Il a résumé l’état d’esprit : « L’Asie du Sud-Est est la région où il faut être ». Les Philippines deviendraient le quatrième membre de l’ASEAN, après Singapour, le Vietnam et l’Indonésie, à conclure un tel accord avec l’UE. Pour rappel, l’ASEAN, ou Association des nations de l’Asie du Sud-Est, est une organisation politique, économique et culturelle intergouvernementale regroupant onze pays membres de la région. Cet accord est une réussite réelle. Mais il masque une faiblesse stratégique : l’UE achète un accès à l’Asie du Sud-Est sans construire de réelle relation politique avec elle.

Une stratégie dictée par les propres inquiétudes de l’Europe

Bruxelles cherche activement de nouveaux partenaires afin de diversifier son économie face aux tensions avec la Chine, la Russie et les États-Unis. L’Asie du Sud-Est est attractive pour ce qu’elle peut offrir à l’Europe : des marchés en croissance ainsi qu’une place dans les chaînes d’approvisionnement, notamment celles de l’électronique. Les Philippines, par exemple, vendent des semi-conducteurs et des circuits intégrés à l’UE.

De son côté, l’archipel a plusieurs bonnes raisons de vouloir signer cet accord avec l’Europe. Notamment celle de sécuriser ses droits d’exportation après la revalorisation de son niveau de développement par la Banque mondiale. En effet, le pays bénéficie actuellement d’un accès en franchise de droits au marché de l’UE pour plus de 6 000 produits au titre du schéma SPG+.

Le SPG+, ou Système de Préférences Généralisées, est un régime spécial de l’UE. Il supprime les droits de douane sur plus de deux tiers des lignes tarifaires pour les pays en développement vulnérables. Cependant, le 1ᵉʳ juillet 2026, la Banque mondiale a promu les Philippines au rang de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Le pays est donc exclu du système unilatéral SPG+. Le nouvel accord de libre-échange permet de sécuriser ces avantages, qui auraient sinon disparu.

Les deux parties ont donc de bonnes raisons de signer. Mais des intérêts convergents ne font pas forcément un partenariat stratégique. L’UE est le troisième partenaire commercial et le troisième investisseur de l’ASEAN, mais ce poids économique ne s’est pas traduit en influence politique. Résultat : l’Asie du Sud-Est reste une région où Pékin et Washington fixent les règles.

Le dossier philippin pose aussi la question de la flexibilité des valeurs européennes. À quel point l’UE est-elle prête à renoncer à ses conditions pour conclure un accord commercial ? En 2017, le président de la République philippine, Rodrigo Duterte, a lancé une politique répressive antidrogue pour éradiquer le trafic de stupéfiants dans le pays. Les mesures prises ont causé plusieurs milliers de morts et l’ouverture d’une enquête pour crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale. C’est pour ces raisons que les discussions sur l’accord avaient été gelées en 2017. Elles sont aujourd’hui sur le point d’aboutir. Si quelque chose a changé sur le terrain, la Commission devrait en informer la scène internationale. Sinon, les partenaires pourraient conclure que les principes européens plient lorsque les intérêts économiques sont en jeu. Un potentiel échec pour une Union qui prétend promouvoir l’État de droit.

Le bilatéralisme affaiblit l’ASEAN que l’UE affirme soutenir

L’UE se décrit comme un partenaire engagé de l’ASEAN, soutenant des solutions régionales en matière de sécurité maritime et de résilience numérique. Sa méthode contredit ce discours. Bruxelles vise à long terme un accord de région à région, mais ne renonce pas pour autant au dialogue bilatéral avec chaque membre. Quelle légitimité aura alors le dialogue régional face à plusieurs dialogues bilatéraux ?

En Malaisie, les discussions étaient au point mort depuis 2012 à cause de l’exploitation de l’huile de palme, filière particulièrement importante pour le pays, mais qui contredit les principes de protection de l’environnement de l’UE. Les discussions ont repris en 2025, avec pour objectif une signature de l’accord d’ici juin 2027, bien que le problème de l’huile de palme n’ait pas été résolu. Du côté de la Birmanie, les négociations sont suspendues en raison de la guerre civile et depuis 2021, l’Union Européenne applique des mesures restrictives pour les responsables politiques et les entités estimées responsables des atteintes aux droits humains causées par le conflit. Le pays continue de bénéficier de l’accord EBA « Everything But Arms » (Tout mais pas les armes), programme permettant aux pays les moins avancés de bénéficier de conditions avantageuses d’exportation vers l’UE. Toutefois, la participation de la Birmanie à ce programme est contestée au vu du non-respect des droits de l’homme, une condition essentielle pour accéder aux marchés de l’Union.

On observe donc que chacun des dix membres de l’ASEAN est trop différent pour permettre d’avancer au même rythme. La conséquence en devient politique. En traitant chaque capitale séparément, l’UE considère l’ASEAN comme un marché à diviser plutôt que comme une organisation à renforcer. Elle se retrouve avec des règles et des obligations différentes d’un pays à l’autre et sans cadre commun sur lequel fonder un dialogue durable.

Donner une substance politique au partenariat

L’UE n’a pas à choisir entre commerce et politique, mais doit les traiter conjointement. Le 50ème anniversaire des relations UE-ASEAN en 2027 pourrait être l’occasion de relancer un cadre politique régional remplaçant les accords bilatéraux et couvrant la coopération en matière de sécurité, de numérique et de climat, ainsi qu’une position commune sur les normes.

Les conditions imposées par l’Union se doivent d’être cohérentes. Les clauses relatives aux droits humains et à l’environnement ne peuvent pas être strictes pour certains partenaires et simplement décoratives pour d’autres. Une norme publique claire, appliquée à tous de la même manière, protège à la fois la crédibilité de l’Europe et la confiance de ses partenaires. De plus, les citoyens et les parlements doivent être associés : aujourd’hui ces accords sont négociés par la Commission avec peu de débat public. Le Parlement européen, les parlements nationaux et la société civile d’Asie du Sud-Est devraient pouvoir être consultés et avoir une chance de les examiner avant que le résultat ne soit figé. L’UE a raison de se tourner vers l’Asie du Sud-Est, mais un partenariat fondé uniquement sur des baisses de droits de douane reste fragile et déséquilibré.