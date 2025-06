L’UE et la mer Noire : La nouvelle stratégie de la Commission

Le 28 mai 2025, la Commission européenne dévoilait dans un communiqué de presse et par l’intermédiaire de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission Kaja Kallas une nouvelle stratégie ambitieuse pour la région de la mer Noire dont l’objectif affiché est de rendre la région plus stable et plus sûre.

Un tournant stratégique européen ?

À première vue, ce communiqué pourrait sembler s’inscrire dans la continuité d’initiatives déjà connues telles que la Synergie pour la mer Noire (2007) ou le Partenariat oriental (2009). Pourtant, il marque une évolution de la posture de l’Union européenne, qui semble désormais déterminée à affirmer sa présence dans un espace géopolitique de plus en plus stratégique.

Ce changement s’explique par un contexte plus récent : l’invasion russe de l’Ukraine a radicalement modifié les équilibres régionaux, mettant en lumière les vulnérabilités de l’Europe en matière de sécurité, d’approvisionnement énergétique et de diplomatie. Cette nouvelle stratégie pour la mer Noire s’inscrit dans l’accélération récente de la politique de défense européenne, illustrée par la stratégie ProtectEU (2025) ou encore le livre blanc sur la défense (2024). À travers ce communiqué de presse, la mer Noire consolide son statut d’espace stratégique pour l’UE au sein de cette transformation stratégique, entre connectivité, sécurité et souveraineté.

Un triptyque : sécurité, connectivité, résilience

Cette nouvelle stratégie repose sur trois piliers interdépendants : renforcer la sécurité et la stabilité, favoriser la prospérité économique, et promouvoir la durabilité environnementale. Ces piliers s’articulent autour d’initiatives concrètes annoncées par la Commission.

La création d’un pôle de sécurité maritime pour la mer Noire est sans doute l’élément le plus inédit de cette stratégie. Il s’agirait de renforcer la coopération entre les pays riverains en matière de surveillance maritime, de déminage, de protection des infrastructures critiques et de prévention environnementale. Toutefois, les contours de ce pôle restent flous : s’agit-il d’une capacité civile, militaire, ou mixte ? Quels moyens y seront alloués, et sous quelle autorité ? Pour l’heure, cette annonce relève davantage d’une intention politique que d’un engagement concret.

Le programme de connectivité annoncé prévoit le développement d’infrastructures liant l’Europe à l’Asie centrale via le Caucase du Sud : routes, lignes ferroviaires, réseaux énergétiques et numériques. Ce projet est inscrit dans la stratégie Global Gateway de l’UE, qui se veut concurrent des Routes de la soie chinoises. Toutefois, ces corridors stratégiques nécessitent des années de planification, des investissements massifs, et une stabilité politique des régions traversées. Le potentiel est réel, mais la réalisation reste lointaine.

Enfin, l’UE veut renforcer la préparation des communautés côtières face au changement climatique, à la pollution, et aux conséquences de la guerre. Le soutien à l’économie bleue vise à développer des activités durables en mer : aquaculture, énergies marines, tourisme écologique. Cette dimension paraît essentielle pour la stabilité à long terme de la région, mais repose en grande partie sur la volonté des États partenaires de s’engager dans ces transitions. Là encore, l’Union propose un cadre et des outils, mais la mise en œuvre effective reste à démontrer.

Redéfinir la présence européenne dans la région

Cette stratégie, bien que présentée avec ambition, doit être lue comme une feuille de route politique plus qu’une bascule opérationnelle immédiate. Elle traduit une volonté de structurer la présence européenne dans une région devenue hautement stratégique, sans encore disposer des ressources à la hauteur des ambitions affichées.

Son intégration au sein de la stratégie Global Gateway est un point important : la mer Noire est désormais pensée comme un maillon essentiel de la connectivité entre l’Europe et l’Asie centrale. Cela implique des investissements ciblés dans les infrastructures de transport, d’énergie et de numérique à un moment où l’UE cherche à se détacher de la Russie et à contenir l’influence croissante de la Chine, thématique qui était déjà à l’ordre du jour lors du sommet de Samarkand en avril dernier.

La nouveauté tient aussi dans l’extension des champs couverts : au-delà de la coopération économique ou institutionnelle du Partenariat oriental, cette stratégie introduit une dimension de sécurité, avec la création d’un pôle de sécurité maritime et des mécanismes de résilience afin de faire face aux “menaces hybrides, dont la mer Noire est l’une des principales cibles” s’exprimait à ce sujet la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission Kaja Kallas. Cette incursion dans le domaine de la défense esquisse une coopération nouvelle, se rapprochant d’un partenariat stratégique plus que d’un appui au développement, un partenariat où le rôle actif de l’UE est “essentiel” pour reprendre les mots de la présidente de la Commission Ursula Von der Leyen.

L’UE confirme ainsi son intérêt pour la mer Noire, espace où s’articulent intérêts énergétiques, enjeux sécuritaires, ambitions commerciales et stabilité politique. Cet approfondissement stratégique, encore à concrétiser, confirme que la région n’est plus un simple voisinage, mais un carrefour déterminant de la politique extérieure européenne et de la politique de transition écologique et numérique.

Une ambition qui reste à concrétiser

Cette nouvelle stratégie marque une inflexion significative dans la manière dont l’Union européenne envisage son rôle en mer Noire. Forte de sens, elle consolide les intérêts européens dans une région désormais perçue comme essentielle à la sécurité, à la stabilité énergétique, plus généralement, à la connexion avec le pourtour de la mer Noire. En élargissant son approche à des dimensions sécuritaires, l’UE projette une volonté d’approfondir son action au-delà des instruments déjà connus du Partenariat oriental, et de se positionner comme un acteur structurant dans un environnement instable.

Cependant, si le discours est ambitieux, il n’acte pas encore un changement de cap. Cette stratégie s’apparente davantage à une feuille de route stratégique qu’à une politique déjà opérationnelle. Sa portée réelle dépendra de la capacité des institutions européennes à mettre en œuvre des mesures concrètes, à mobiliser les ressources nécessaires, et à maintenir une action politique durable sur la région. Les mois à venir et en particulier les prises de parole de la Commission permettront de mesurer si cette ambition s’ancre dans le temps ou reste au stade de l’intention.