L’Union Européenne confirme son soutien à l’Ukraine et se dit prête à sanctionner la Russie en cas d’invasion

La crise en Ukraine pose la question de l’implication de l’Union européenne. Un débat à ce sujet s’est organisé lors de la session plénière du Parlement européen qui s’est tenue du 14 au 17 février à Strasbourg. La Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et les sept groupes politiques du parlement déclarent tous « avoir un devoir d’agir ». Agir pour le maintien de la paix, l’unité et la force de l’Europe.

Sachant le lien particulier dont disposent la Russie et l’Ukraine, Vladimir Poutine refuse que son voisin fasse partie de l’OTAN. D’où sa déclaration, le 17 décembre 2022, appelant l’OTAN à signer deux traités. Il souhaite tout d’abord que l’organisation ne s’élargisse plus avec d’autres pays notamment et surtout avec l’Ukraine et que les États-Unis s’engagent à ne plus déployer des bases et activités militaires en Ukraine. Ce que les États-Unis refusent de faire et souhaite toujours ouvrir les portes à l’Ukraine dans l’OTAN. Tout comme les autres pays d’Europe qui ont la volonté d’accueillir quiconque dans l’organisation.

Ce choix d’ouverture et d’aide envers l’Ukraine a été confirmé lors de la session plénière de ce mercredi 16 février 2022. Le président du conseil de l’Europe Charles Michel déclare « nous soutenons l’Ukraine dans la crise qu’elle traverse et sommes prêts à tous les scénarios en ce qui concerne les actions qui vont être menées par la Russie ». L’Europe se tient donc prête à agir en cas d’attaque de la Russie. Notamment au travers de sanctions qui visent la politique énergétique. Un projet de gazoduc, « Nord Stream 2 », a été entrepris pour acheminer du gaz provenant de Russie vers l’Allemagne grâce à un pipeline. Cela permettrait d’augmenter considérablement les livraisons de gaz naturel en Europe. Cependant avec la crise que connaît l’Ukraine et la volonté d’implication de l’Union Européenne dans celle-ci, ce projet sera stoppé si la Russie décide d’envahir l’Ukraine. La présidente de la commission européenne Von Der Leyen a l’ambition de promouvoir une énergie renouvelable permettant le respect de l’environnement et une indépendance face à la Russie et l’OTAN. Ce qui permettrait à l’Europe de se fournir elle-même en termes d’énergie. Actuellement la Russie utilise sa fourniture de gaz à l’Europe comme une arme et une source de pression sur l’Union Européenne. Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne, craint que la crise ukrainienne ne mette en péril la sécurité de l’Europe et le droit à chaque pays de choisir sa sécurité et ses relations politiques.

Il est donc temps d’agir face à la menace que la Russie fait peser à l’encontre de l’Europe. L’Union européenne souhaite impérativement garder des négociations et une solution pacifique pour maintenir la paix. « Convaincre par la force ce n’est pas convaincre » déclare Iratxe Garcia Perez du groupe politique parlementaire S&D. La crise ukrainienne peut être une occasion pour l’Union européenne d’affirmer son indépendance énergétique et renforcer ses liens entre les pays de l’Europe en leur démontrant qu’en cas de crise au sein de l’un d’eux, l’Union européenne est prête à agir et à les soutenir.