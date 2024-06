L’Union européenne connecte les Bretons

Le FEDER, un fond dédié au développement économique des régions de l’UE

Le FEDER, ou Fonds européen de développement régional, est l’un des principaux instruments financiers de l’Union européenne destinés à promouvoir le développement économique et social des régions. Créé en 1975, le FEDER vise à réduire les écarts de développement entre les différentes régions de l’UE en finançant des projets d’investissement dans des domaines clés tels que les infrastructures, l’innovation, l’emploi et l’environnement.

Son objectif principal est de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’Union européenne, en favorisant une croissance équilibrée et durable dans toutes les régions. Le financement du FEDER est alloué sous forme de subventions et cofinance des projets proposés par les autorités régionales et nationales, ainsi que par d’autres partenaires publics et privés. Les projets soutenus par le FEDER doivent contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion de l’UE, tels que la création d’emplois, la stimulation de l’innovation, la protection de l’environnement et l’amélioration des infrastructures. La Fibre pour tous en Bretagne : un projet qui connecte les bretons au monde

Objectif 100% de couverture d’ici 2026

Le projet « La fibre pour tous en Bretagne – Bretagne très haut débit » incarne une vision ambitieuse et collective pour doter la région d’une infrastructure numérique de premier plan. Initialement une couverture à 100% était prévue pour 2030 sans investissement public et européen. Grâce à ce projet, le territoire breton sera couvert par la fibre optique à l’horizon 2026. Soit un gain de 4 années, précieux notamment pour les entreprises et services de la région.

Cette initiative témoigne donc de la volonté des acteurs locaux de faire de la Bretagne une région pionnière en matière de connectivité numérique.

Au cœur de ce projet se trouve le syndicat mixte de coopération Mégalis Bretagne, œuvrant au déploiement du réseau public de fibre optique au nom des collectivités bretonnes. Ce partenariat permet de mutualiser les ressources et les expertises pour une transformation numérique majeure, en cohérence avec la vision de l’Union européenne en matière de développement régional et de solidarité entre États membres.

Un projet qui voit le jour grâce à l’Union européenne

Le financement colossal de ce projet, estimé à 1,66 milliard d’euros, inclut une contribution significative de l’Union européenne à hauteur de 77 millions d’euros à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). Cette participation souligne l’engagement de l’Europe en faveur du développement numérique des régions, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique et à renforcer la cohésion sociale et territoriale.

Rends toi au urne le 9 juin pour décider du développement de ta région

Les élections européennes de 2024 offrent donc une opportunité cruciale pour les citoyens de choisir des représentants qui soutiendront des projets visant au développement de nos régions. En votant pour des députés européens qui comprennent l’importance de telles initiatives, les électeurs peuvent influencer directement la direction prise par l’Union européenne.

En conclusion, ces élections sont l’occasion de façonner une Europe inclusive, innovante et prospère pour les années à venir. En votant pour des représentants qui soutiennent des projets de développement régional, comme le déploiement de la fibre optique en Bretagne, les citoyens contribuent à construire un avenir où toutes les régions peuvent se développer et prospérer.

Pour découvrir d’avantages de projets financés par l’Union européenne en Bretagne n’hésitez pas à consulter l’Europe En Bretagne.